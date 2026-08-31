/సెప్టెంబర్ 1 నుండి బుధ-కుజుల అద్భుతం యోగం.. ఈ 4 రాశులపై లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం..

Budha Kuja Transit 2026: ఈ గ్రహాల ప్రభావం వల్ల, కొన్ని రాశుల వారు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థికం, కొత్త అవకాశాలలో మంచి వృద్ధిని చూడవచ్చని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోన్న మాట. బుధుడిని జ్ఞానం, తెలివితేటలు, సంభాషణ, వ్యాపార కారక గ్రహంగా పరిగణిస్తారు.
మరోవైపు, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుజ గ్రహం ధైర్యం, బలం, ఆత్మవిశ్వాసం, పనితీరుకు చిహ్నంగా చెప్పాలి. ఈ రెండు గ్రహాల అనుకూల ప్రభావం నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. ప్రణాళికలను అమలు చేయడంలో వేగం ఉంటుంది. ఈ కాలం ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న మాట. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏంటో చూద్దాం.
మిథున రాశి: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, బుధ గ్రహ ప్రభావం ఉన్న మిథున రాశి వారికి ఈ కాలం ప్రత్యేకం అని చెప్పాలి. ఈ సమయంలో ఈ రాశికి సంబంధించిన వ్యక్తుల్లో సంభాషణ నైపుణ్యాలు, తెలివితేటలు, కొత్త ఆలోచనలను అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యం పెరగవచ్చు. ఉద్యోగ రంగంలో పదోన్నతి లేదా కొత్త అవకాశాలు లభించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. రచన, మీడియా, విద్య, మార్కెటింగ్, ఐటీ రంగాలలో పనిచేసేవారు మంచి వృద్ధిలోకి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు కెరీర్ పరంగా చిరకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశాలు లభించవచ్చు. కొత్త ఉద్యోగాలు లేదా అదనపు ఆదాయ మార్గాల గురించి ఆలోచించే వారికి కూడా ఈ సమయం అనుకూలం అని చెప్పాలి. ఆర్థిక విషయాలలో ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకోవడం మరింత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
తులారాశి: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, బుధ, కుజ గ్రహాల అనుకూల స్థానం కారణంగా తులారాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక, పెట్టుబడి విషయాలపై ఆసక్తి పెరగవచ్చు. గతంలో ప్రారంభించిన ప్రాజెక్టుల నుండి లాభం పొందే అవకాశాలున్నాయి. కొంత కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న డబ్బు చేతికి అందుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త కాంట్రాక్టులు లేదా అదనపు ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడుతాయి. స్టాక్ మార్కెట్ లేదా ఇతర పెట్టుబడులపై ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ కాలాన్ని అనుకూలంగా భావించవచ్చు. అయితే, కేవలం జ్యోతిష్యం ఆధారంగా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలను, వాస్తవ మార్కెట్ సమాచారాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం అవసరం.
మేష రాశి: మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు. అందువల్ల, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఈ రాశి వారికి కుజుడి ప్రభావం ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని భావిస్తారు. సెప్టెంబర్ 1 నుండి మేష రాశి వారికి ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతి ఉండబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్న మాట. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న డబ్బు తిరిగి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కాంట్రాక్టులు లేదా ప్రాజెక్టులు లభించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఏదైనా ముఖ్యమైన వ్యాపార నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు తొందరపడకుండా, సరైనదా కాదని విశ్లేషించుకోవడం బెటర్. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈ కాలం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. వారి కష్టానికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి.
సింహ రాశి: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 1 నుండి సింహ రాశి వారి సంభాషణ నైపుణ్యాలలో మంచి మార్పు సంభవించవచ్చు. వారు తమ ఆలోచనలను స్పష్టంగా వ్యక్త పరచడం ద్వారా ఇతరుల దృష్టిని ఆకర్షించగలుగుతారు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త కస్టమర్లు లేదా కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు లభించే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా విదేశీ సంబంధాలు ఉన్న వ్యాపారవేత్తలు, అంతర్జాతీయ వ్యాపారం చేసేవారు మంచి ఆర్థిక ఫలితాలను అందుకుంటారు. కుటుంబంలో తోబుట్టువుల నుండి కూడా మద్దతు లభించే ఛాన్సెస్ ఉంది. కొత్త పని లేదా వ్యాపార సంబంధిత ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ, ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సరైన సమాచారం పొందడం ముఖ్యం.
Disclaimer (గమనిక): పై సమాచారం జ్యోతిష్య నమ్మకాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఆర్థికంగా పెట్టుబడి పరంగా వృత్తికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను స్వతంత్రంగా సరిచూసుకుని తీసుకోవడం ఉత్తమైన మార్గం. ఇది ఆయా వ్యక్తులకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత జాతకం ఆధారంగా మారుతూ ఉంటుంది.
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