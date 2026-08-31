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సెప్టెంబర్ 1 నుండి బుధ-కుజుల అద్భుతం యోగం.. ఈ 4 రాశులపై లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం..

Kuja Budha Gocharam 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, గ్రహాల స్థానం, గమనం, పరస్పర సంబంధాలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఒక గ్రహం మరో గ్రహంతో ఒక నిర్దిష్ట కోణంలోకి వచ్చినప్పుడు, దాని ప్రభావం కొన్ని రాశులపై ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న మాట. అదేవిధంగా, సెప్టెంబర్ 1 నుండి, బుధ, కుజ గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 60 డిగ్రీల కోణంలో ఉండే ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఏర్పడుతుందని చెబుతుంటారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 31, 2026, 05:13 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:15 AM IST
సెప్టెంబర్ 1 నుండి బుధ-కుజుల అద్భుతం యోగం.. ఈ 4 రాశులపై లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం..
Image Credit: Kuja budha Transit (ZEE File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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