Kuja Dosham Remedies: వారంలో ఈ రోజు కుజుడిని ఇలా పూజిస్తే.. సొంత ఇల్లు, పెళ్లి గ్యారంటీ..!

Kuja Dosham: జాతకంలో కుజ దోషం లేదా అంగార దోషంతో  బాధ పడుతున్నారా.. ? వివాహా  ప్రయత్నాలు అసలు కలిసి రావడం లేదా..? అయితే ప్రతి మంగళవారం  చేస్తే జాతకంలో కుజ దోష ప్రభావం తగ్గిపోతుందని జాతక చింతామణి చెబుతున్న మాట. అయితే జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న మాట ఇదే.  

Kuja Dosham Effect Full details: ప్రతి 100 మందిలో 80 మంది   కుజ దోషంతో  బాధపడుతుంటారు. అంతేకాదు చేస్తోన్నజాబ్ లో ఉన్నత స్థానానికి వెళ్లడానికి  కుజ దోషం అడ్డు తగులుతూ ఉంటుంది.ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా వస్తోన్న అడ్డంకుల  నుంచి బయటపడటానికి కొన్ని ప్రత్యేక రత్నాలను ధరించడం వలన అనేక  మంచి ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలున్నాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న మాట.  ఈ రత్న ధారణ అనేది మన జీవితంలో వచ్చే కష్టాలను కొంత మేరకు తగ్గించే అవకాశాలున్నాయి. అలా అని పూర్తి స్థాయిలో తగ్గిస్తాయని చెప్పలేము. అది మన పూర్వ కర్మ జన్మ ఫలితం తోడైతే మంచి జరగుతుంది. మనం చేసే కర్మల ఆధారంగా మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారని మన పురాణ ఇతిహాసాలు, ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్న మాట.   

రత్నాలలో పగడము కుజుడికి సంబంధించిన రత్నం. ఈ రత్నాన్ని ధరించడం వల్ల లైఫ్ లో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ లా అడ్డంగా నిలిచిన కొన్ని దుష్టశక్తులు అడ్డు తొలిగిపోతాయి. అంతేకాదు మీ జీవితం కొత్త టర్న్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అదే విధంగా ఆరోగ్యంగా.. శారీరకంగా.. మానసికంగా శక్తివంతంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. 

-పగడము ధరించే ముందు చేయవలసిన పూజాదికాలు.. నియమాలు.. 

-పగడాన్ని బంగారం లేదా రాగిలో ధరించడం వలన అనుకూలమైన ఫలితాలను పొందుతారు. 
 
-మీ లైఫ్ సాఫీగా సాగిపోవడానికి పగడం ఉన్న ఉంగరాన్ని ధరించే ముందు జ్యోతిష్యులు లేదా పండితుల సలహా తీసుకోవడం మర్చిపోవదద్దు..
 
-ముఖ్యంగా పగడాన్ని ఏదైనా మంచి శుభ ముహూర్తం ఉన్న మంగళవారం రోజునే ధరించడం వలన కుజ దోషాలు ఒక్కొక్కటిగా మాయమవుతాయి. 

-పగడపు ఉంగరాన్ని ధరించే ముందు ఉంగరాన్ని పచ్చిపాలలో కానీ గంగా జలంతో  అభిషేకించాలి. 

-అంతేకాదు మంగళవారం రోజున హనుమాన్ చాలీసా లేదా ఆంజనేయ దండకం తర్వాత ఈ ఉంగరం ధరిస్తే మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు. 

పగడపు ఉంగరాన్ని ధరించే ముందు నీటిలో బాగా కడగి శుభ్రం చేసి తొడుక్కోవాలి. పగడపు ఉంగరాన్ని చేతి చూపుడు వేలికి కానీ.. 
ఉంగరం వేలుకు కానీ ధరిస్తే అనుకూలమైన ఫలితాలుంటాయి.  

పగడుపు ఉంగరం ధరించడం వలన కలిగే ప్రయోజనాలు.. 

పగడాన్ని ధరించడం వల్ల కుటుంబ జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు తొలిగిపోతాయి. పగడం ధరించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. 

మీ కెరీర్‌లో అడ్డంకులు తెలిగిస్తాయి. పగడాన్ని ధరించడం వల్ల ఆ వ్యక్తిలో  ఆత్మ విశ్వాసం తొణికిసలాడుతుంది. 

పగడపు ఉంగరం ధరించడం వల్ల నాయకత్వ లక్షణాలు అలవరుతాయి. ఈ ఉంగరం కోపాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోవడంలో సహాయ పడుతుంది.  

పగడపు ఉంగరం ధరించడం వల్ల మీ చుట్టూ ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ తొలిగిపోయి పాజిటివ్ ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుంది. 

