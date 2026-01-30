Kuja Gochar 2026: కుజుడి అద్భుతమైన అడుగుతో ఈ 4 రాశులకు అన్నింటా విజయమే..

Mangal Gochar Effect on Zodiac Signs 2026: అభిజిత్ నక్షత్రం జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుభకరమైన, దోషరహిత నక్షత్రంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ 28వ నక్షత్రం విజయం, విష్ణు ధాతువుతో ముడిపడి ఉందనేది శాస్త్రాలు చెబుతున్న మాట. గ్రహాలకు అధిపతి, భూమితో పాటు ధైర్యానికి అధిపతి అయిన కుజుడు అభిజిత్ నక్షత్రంలో సంచారము వలన కొన్ని రాశుల వారి జాతకాన్ని మార్చబోతున్నారు.
మేష రాశి..
అభిజిత్ నక్షత్రంలోకి మంగళ గ్రహం ప్రవేశించడం వలన మేష రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. అదృష్టం తలుపు తెరుచుకోబోతుంది. అంతకాదు ఈ రాశి వారిలో గతంలో కంటే ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుంది. జీవితంలో ఆకస్మాత్తుగా డబ్బు పెరగడం వల్ల ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు తొలగిపోనున్నాయి. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పనిని పూర్తి చేసే సమయం ఇదే. పని ప్రాంతంలో స్థానికుల నాయకత్వ సామర్థ్యం మరింత పెరుగబోతుంది. ఈ రాశి వారు భూమిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. మీ నిర్ణయం నుండి మీరు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు.
సింహ రాశి..
అభిజిత్ నక్షత్రంలో కుజుడు సంచారము సింహ రాశి వారికి చాలా శుభ ఫలితాలను ఇవ్వబోతుంది. సమాజంలో కులాల గౌరవం పెరగబోతుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. రాజకీయాలతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తుల శక్తితో పాటు వాటి ప్రభావం పెరుగుతుంది. పని ప్రాంతంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. అంతకాదు ఉద్యోగంలో మీ స్థానం సుస్థిరం అవుతుంది. బాధ్యతలు కూడా అంతే స్థాయిలో పెరుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి..
అభిజిత్ నక్షత్రంలో కుజుడు సంచరించడం వల్ల వృశ్చిక రాశి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోబోతున్నాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం తొణికిసలాడుతుంది. ఎన్నో క్లిష్ట పరిస్థితుల నుండి బయటపడ గలుగుతారు. పని రంగంలో ఉన్న స్థానికులు ధైర్యంగా, ధృడమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలరు. వైద్య రంగానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా, స్థానికుల జీవితాలు సానుకూలంగా మారబోతున్నాయి. మానసిక ఒత్తిడి తొలగిపోతుంది.
మీన రాశి..
మీన రాశి వారికి అభిజిత్ నక్షత్రంలోకి కుజుడు ప్రవేశించడం మంచి ఫలితాలను అందుకోబోతున్నారు. కష్టపడి పనిచేయడం మంచి ఫలితాలను తీసుకు వస్తుంది. కెరీర్ పరంగా త్వరగా ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకుంటాడు. స్థానికులు ఉద్యోగంలో గొప్ప బాధ్యతను అందుకుంటారు. పెద్ద నిర్మాణ పనులు చేపట్టడానికి ఇది మంచి సమయం. ఆర్థికంగా బలోపేతం కావచ్చు. జీవితంలో క్రమశిక్షణ పెరుగుతుంది. శరీరంలో శక్తి అమాంతం పెరుగుతుంది.
గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా.. మా వార్తలను చదివినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ వార్త మీకు అవగాహన కల్పించడం కోసమే వ్రాయబడింది. దీన్ని రాయడంలో మేము సాధారణ సమాచారంతో పాటు పంచాంగాలు, గ్రహ గోచారంతో పాటు పండితులు సహాయం తీసుకున్నాము. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.
