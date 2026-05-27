/Kuja Gochar: శుక్ర నక్షత్రంలో కుజుడి అద్భుత సంచారం.. 3 రాశుల వారికి లక్కే లక్కు..

Kuja Transit in Shukra Nakshatram: కుజుడు గ్రహాలకు సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు. కుజుడి సంచారం మేషం నుండి మీనం వరకు ఉన్న అన్ని రాశులను ప్రభావితం చేస్తుంది. ప్రస్తుతం, కుజుడు మేషరాశిలో అశ్విని నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. కుజుడు త్వరలో తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. మే 29న కుజుడు భరణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. భరణి నక్షత్రానికి శుక్రుడు అధిపతి. అందువల్ల, శుక్ర నక్షత్ర మండలంలో కుజుడి సంచారం కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టాన్ని మార్చబోతుందట. కుజుడు జూన్ 16వ తేదీ ఉదయం వరకు శుక్ర నక్షత్ర మండలంలోనే సంచరించనున్నాడు. కాబట్టి, శుక్ర నక్షత్ర మండలంలో కుజుడి సంచారంతో ఏ రాశుల వారికి మంచి రోజులు ప్రారంభం కానున్నాయో ఓ లుక్కేద్దాం.
తులా రాశి..
తులారాశి వారికి శుక్ర నక్షత్రంలో కుజ సంచారం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. శుక్రుని నక్షత్రమైన భరణి నక్షత్రంలో కుజ సంచారం తులారాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. తులా రాశి స్వతహాగా శుక్ర గ్రహానికి సంబంధించినంది. దీని వలన మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీ జీవితంలో సానుకూలత ఏర్పడుతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. మీ సామాజిక హోదా పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితం శృంగారభరితంగా రసవత్తరంగా ఉండబోతుంది.
ధనుస్సు రాశి..
ధనుస్సు రాశి వారికి శుక్ర నక్షత్రంలో కుజ సంచారం వలన పట్టింద్లా బంగారం అన్నట్టుగా సాగనుంది. శుక్రుని నక్షత్రమైన భరణి నక్షత్రంలో కుజ సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉండనుంది. చేసే అన్ని పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. మీ వృత్తి జీవితంలో స్నేహితుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపార పరిస్థితులు కూడా అనుకూలంగా ఉండబోతున్నాయి. మీరు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి. కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి ఇదే అనువైన సమయం.
మేష రాశి..
శుక్ర నక్షత్ర మండలంలో కుజుడి సంచారం ఈ 3 రాశుల వారి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. జూన్ 15వ తేదీ వరకు ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్టుగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కుజుడు మేష రాశికి అధిపతి. ఈ సమయంలో శుక్ర నక్షత్ర మండలంలో కుజుడి సంచారం వలన వీరికి పాత బాకీలు తిరిగి చేతికి అందుతాయి. శుక్ర నక్షత్ర మండలంలో కుజుడి సంచారం మేష రాశి వారికి శుభవార్తలను తీసుకురాబోతుంది. ఈ సమయంలో మీరు చాలా శక్తివంతంగా ఉంటారు. విద్యార్థులకు కూడా కొన్ని శుభవార్తలు అందుకుంటారు. మీరు ఆర్థిక లాభాలను అందుకునే అవకాశాలున్నాయి. పెట్టుబడుల మూలంగా భారీ లాభాలను ఆర్జిస్తారు. ఇంట్లో శుభ కార్యాలకు సంబంధించిన పనులు మొదలుపెడతారు.
గమనిక: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం అని కానీ లేదా ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పడం లేదు. నక్షత్ర మండలంలోని గ్రహ గతులు, గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఈ సమాచారం ఇవ్వబడింది. మరింత సవివరమైన సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి. జీ మీడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
