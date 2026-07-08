Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /కుజ గ్రహ సంచారం: ఈ రాశుల వారికి లాటరీ తగిలినట్లే..ఇంట్లో కనక వర్షమే..

కుజ గ్రహ సంచారం: ఈ రాశుల వారికి లాటరీ తగిలినట్లే..ఇంట్లో కనక వర్షమే..

Kuja Graha Gocharam: కుజ గ్రహ సంచారం ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట ద్వారాలను తెరవబోతుంది.జ్యోతిష్య మండలంలో గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా ప్రవేశించడం మూలాన  కొన్ని రాశుల వాళ్లకు శుభాశుభ ఫలితాలు అందుకోనున్నారు. ఇక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు అయిన కుజుడి కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి తలరాత మారబోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 08, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:29 PM IST
కుజ గ్రహ సంచారం: ఈ రాశుల వారికి లాటరీ తగిలినట్లే..ఇంట్లో కనక వర్షమే..
Image Credit: Kuja Gocharam (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కుజ గ్రహ సంచారం: ఈ రాశుల వారికి లాటరీ తగిలినట్లే..ఇంట్లో కనక వర్షమే..
Mangal Gochar 202615 min ago
2
Harish Rao18 min ago
3
Labha Drishti Raja Yogam20 min ago
4
Iqoo Z1124 min ago
5
how to dissolve kidney stones fast27 min ago