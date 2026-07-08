/కుజ గ్రహ సంచారం: ఈ రాశుల వారికి లాటరీ తగిలినట్లే..ఇంట్లో కనక వర్షమే..

Kuja Graha Transit: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాధిపతి అని పిలువబడే కుజుడు.. ఈ నెల జూన్ 20న శుక్రుని వృషభ రాశిలో ప్రవేశించనున్నాడు. అంతేకాదు 2026 ఆగస్టు 2 వరకు అక్కడే ఉండనున్నాడు. ఈ లోగా, కుజుడు జూలై 5న రోహిణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. .
కుజ గ్రహ సంచార ఫలితాలు..
ప్రస్తుతం వృషభ రాశిలో ఉన్న కుజుడు రోహిణి నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నందున.. కుజ గ్రహ సంచారం ఫలితంగా నాలుగు రాశుల వారి జీవిత గమనం మారబోతుంది. అంతేకాదు వారు అపారమైన సంపదకు యజమానులు కాబోతున్నారు. అంతేకాదు వారి ఖజానా నిండిపోతుందని చెబుతున్నారు. ఆ అదృష్ట రాశులు మీ కోసమే..
మేష రాశి..
కుజ గ్రహ సంచారం ఫలితంగా, మేష రాశి వారు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనం పొందబోతున్నారు. ఈ సమయంలో మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. అంతేకాదు మీరు అనేకరకమైన ఆర్థిక సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందబోతను్నారు. కుటుంబంలో మీకు శుభవార్త అందుతుంది. పూర్వీకులకు ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. విద్యార్ధులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు.
కర్కాటక రాశి..
కుజ గ్రహ సంచారం కర్కాటక రాశి వారి జీవిత గమనాన్ని పూర్తిగా మార్చబోతుంది. ఈ కాలంలో, దీర్ఘకాలంగా ఉన్న అప్పులు తీరిపోనున్నాయి. మీ ప్రత్యర్ధులపై విజయం సాధిస్తారు. మీ జీతం పెరుగబోతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
తులా రాశి..
కుజ గ్రహ సంచారం తుల రాశి వారికి అపారమైన సంపదను తీసుకురాబోతుంది. ఈ కాలంలో, భారీగా డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది. మీరు అప్పుల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. ఎంతో కాలంగా నిలిచిన ధనం మీ చేతికి అందుకుంది. సమాజంలో మీ కీర్తితో పాటు గౌరవం పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి..
కుజ గ్రహ సంచార ప్రభావం వల్ల కుంభ రాశి వారికి కాలం అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. ఎంతో కాలంగా కోర్టులో ఉన్న కేసులు పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. కోర్టు కేసులలో తీర్పు మీకు అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. ఇంట్లో వివాహాది శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది. కుబేరుని అనుగ్రహంతో ఖజానా నిండుతుంది.
గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారంతో పాటు ఆయా రాశులు వారు పుట్టిన సమయంలో ఉన్న గ్రహ గతుల ఆధారంగా వివిధ వ్యక్తులకు వివిధ రకాలుగా ఉండబోతుంది. అందరికీ ఒకే రకమైన ఫలితాలు ఉండవు. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
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