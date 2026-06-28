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కుజ గురు గ్రహాల అరుదైన యోగం.. ఈ రాశులకు ధనయోగం.. వృత్తిలో ప్రమోషన్..

Kuja - Guru Sancharam 2026: నవగ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. దీని వలన కొన్ని రాశులకు శుభాశుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. దీని వలన ఏయే రాశుల జీవితాల్లో మార్పులు సంభించి బోతున్నాయి. అంతేకాదు ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులకు ఊహించని దనయోగంతో పాటు చేసే పనిలో ప్రమోషన్ లభించే అవకాశాలున్నాయని గ్రహగతులు చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 28, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:05 AM IST
కుజ గురు గ్రహాల అరుదైన యోగం.. ఈ రాశులకు ధనయోగం.. వృత్తిలో ప్రమోషన్..
Image Credit: Kuja - Guru Transit (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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