/కుజ గురు గ్రహాల అరుదైన యోగం.. ఈ రాశులకు ధనయోగం.. వృత్తిలో ప్రమోషన్..

Guru - Kuja Transit 2026: కుజ-గురు గ్రహ సంచారం ఒక శుభ యోగాన్నిక్రియేట్ చేస్తున్నాయి. కుజుడు గ్రహాల సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు. దేవ గురువు బృహస్పతి రాజ గురువు. వీరిద్దరికి పరస్పర విరుద్దమైనది. కానీ కొన్ని సమయాల్లో వీరిద్దరి కలయిక వలన రాజుకు రాజ్యానికి శుభాన్ని అందించేదిగా జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న మాట. ఈ కుజ, గురులు ఒకే రాశిలో సుమారు 40 నుండి 45 రోజుల పాటు ఉండనున్నారు. ఈ సంచార సమయంలో 12 రాశుల్లో ఏ రాశులు ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతాయో చూద్దాం.
ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశి వారికి, ఈ గోచార సమయంలో సానుకూల వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయబోతుంది. మీకు మీ పై అధికారుల పూర్తి మద్దతు లభించే అవకాశాలున్నాయి. తద్వారా మీ నాయకత్వ లక్షణాలకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. అయితే, కుజుడి ఉష్ణ స్వభావం కారణంగా, వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అప్రమత్తత అవసరం. కొత్త వాహనం కొనాలనే ఆలోచనలు మీలో పెరుగుతాయి. అవి మిమ్మల్ని పొదుపు వైపు నడిపిస్తాయి. మీ ఆరోగ్యం గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారు పెట్టుబడుల విషయంలో స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగాల్సి ఉంటుంది. గురు గ్రహ అనుగ్రహం వల్ల కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి, కానీ ఖర్చులు మాత్రం యథాతథంగా ఉంటాయి. వృత్తిలో సహోద్యోగులతో స్నేహ పూర్వకంగా ప్రవర్తించడం ద్వారా, భవిష్యత్తులో మీరు అనేక సమస్యల నుండి బయటపడే అవకాశాలున్నాయి. మీ ధైర్యాన్ని గమనించండి. ప్రతి ఒక్కరూ తమ సమస్యలను మీకు చెబుతూ మీపై బాధ్యతలను పెంచే అవకాశాలున్నాయి. అందువల్ల, కొన్ని సందర్భాల్లో 'కాదు' అని చెప్పడానికి మీరు సంకోచించకూడదు.
మేష రాశి.. కుజ, బృహస్పతి గ్రహ సంచారం మేష రాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతున్నట్టు గ్రహ గోచారం చెబుతుంది. వారు కోరుకున్న లక్ష్యాలను చాలా తక్కువ సమయంలో సులభంగా సాధించే అవకాశాలున్నాయి. వృత్ తిపరంగా అద్భుతమైన అభివృద్ధి ఉండబోతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాలలో అదృష్టం కలిసివస్తుంది. స్టాక్ మార్కెట్ లేదా రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయిని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
సింహ రాశి: బృహస్పతి, కుజ గ్రమ సంయోగం సింహ రాశి వారికి సమాజంలో గొప్ప కీర్తి, సంపదను తీసుకురాబోతుంది. మీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో వేసే ప్రతి అడుగు విజయవంతమవుతుంది. ఏవైనా చట్టపరమైన చిక్కులు లేదా దీర్ఘకాలిక వివాదాలు ఉంటే పరిష్కారం అవుతాయి. అవి మీకు అనుకూలంగా పూర్తిగా పరిష్కరించబడతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది. అంతా సవ్యంగా సాగుతున్నప్పటికీ, మీరు మీ ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాల్సి ఉంటుంది. డబ్బు వచ్చినట్లే పోతుంది. డబ్బుకు కొరత లేనప్పటికీ, చేతిలో డబ్బు లేకపోవడం మీకు హెచ్చరిక లాంటిది. డబ్బు విషయంలో మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే, ఈ గోచారం తర్వాత కొన్ని సవాళ్లు ఫేస్ చేసే అవకాశాలున్నాయి.
వృశ్చిక రాశి: ఈ సమయంలో వృశ్చిక రాశి వారికి అపారమైన అదృష్టం లభించబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది. అంతకాదు లాభాలపై దృష్టి సారించే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలకు ఊహించని లాభాలు అందుకుంటారు. ఐటీ, మీడియా వంటి రంగాలలో ఉన్నవారికి ఉన్నత పదవులు పొందబోతున్నారు. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనడానికి ఇది సరైన సమయం. అయితే.. మీ విషయంలో కూడా.. రాహువు, కేతువులు మీ చుట్టూ సంచరిస్తున్నారు. వారు మీతో మంచివారిలా నటిస్తారు. ఎవరినీ అంత ఈజీగా నమ్మవద్దు. మీకు ఎలా హాని చేయాలో చూస్తారు. కాబట్టి, ఎవరినీ అంత తేలికగా నమ్మవద్దు. అన్ని వేళలా జాగ్రత్తగా ఉండటం బెటర్.
మీన రాశి: ఈ మంగళ, బృహస్పతి కలయిక మీన రాశి వారికి మానసిక ధైర్యాన్ని, కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే అవకాశాలున్నాయి. మీరు మీ వృత్తిలో ఒక పెద్ద ముందడుగు వేస్తారు. మీరు మునుపెన్నడూ లేని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అందుకుంటారు. మీ పట్టుదలను చూసి ఇతరులు స్ఫూర్తి పొందే అవకాశాలున్నాయి. వారు కూడా మీ అడుగుజాడలను అనుసరించే అవకాశాలున్నాయి. వివాహాం చేసుకోవాలనుకునే వారికి అడ్డంకులు తొలగిపోయే అవకాశాలున్నాయి.
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