Kumbha sankranti 2026: కుంభ సంక్రాంతి నాడు ఈ 5 వస్తువులను దానం చేస్తున్నారా.. మీ ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..

Kumbha sankranti 2026: సంక్రాంతి సమయాన్ని శాస్త్రాలలో పవిత్ర సమయంగా పరిగణిస్తారు. ప్రతి నెల సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలో ప్రవేశించడాన్ని సంక్రాంతిగా పరిగణిస్తారు. అలా యేడాదిలో 12 సంక్రాంతులు వస్తాయి. ఈ రోజున చేసే పనుల వల్ల మీ ఇంట్లో అష్టశ్వర్యాలు సిద్దించబోతున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 9, 2026, 07:05 AM IST

Kumbha sankranti 2026: కుంభ సంక్రాంతి నాడు ఈ 5 వస్తువులను దానం చేస్తున్నారా.. మీ ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..

Kumbha Sankranthi 2026 Effect : హిందూ మతంలో సంక్రాంతికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. సూర్యుడు మకరం నుంచి కుంభ రాశిలోకి మారడాన్ని సంక్రాంతి అంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర గణనల ప్రకారం, గ్రహాల రాజు అయిన సూర్యుడు ప్రస్తుతం మకరరాశిలో ప్రయాణిస్తున్నాడు. ఫిబ్రవరి 13, 2026న కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అతను 13 మార్చి 2026 వరకు ఈ రాశిలో సంచరించబోతున్నాడు.  ఈ యేడాది కుంభ సంక్రాంతి చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రోజున విజయా ఏకాదశి వస్తుంది కాబట్టి, మత గ్రంథాల పండితులు ఈ యేడాది కుంభ సంక్రాంతిని చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. గ్రంథాల ప్రకారం, అది మకర సంక్రాంతి అయినా లేదా మరేదైనా సంక్రాంతి అయినా.. ఈ రోజున దానం చేసే సంప్రదాయము ఉంది. సంక్రాంతి రోజున దానం చేయడం వల్ల సూర్య భగవానుడి ప్రత్యేక ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయని ప్రతీతి.  ఈ యేడాది కుంభ సంక్రాంతి నాడు సూర్యుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం పొందడానికి ఏ వస్తువులను దానం చేయాలో తెలుసుకుందాం.

కుంభ సంక్రాంతి 2026 స్నానం, దాన ముహూర్తం..

హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం.. మాఘ మాసం  కృష్ణ పక్షంలోని కుంభ సంక్రాంతి 13 ఫిబ్రవరి  2026న వస్తుంది. ఈ రోజున స్నానం  దానం చేయడానికి అనువైన సమయం. కాబట్టి, ఈ సమయంలో స్నానం, దానం చేయడం పుణ్యప్రదమని నిరూపించ బడుతుంది.

కుంభ సంక్రాంతి నాడు ఈ 5 వస్తువులను దానం చేయండి..

బెల్లం దానం చేయండి - సూర్య దేవుడు తీపి,  ప్రకాశంతో ముడిపడి ఉన్న గ్రహం. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, బెల్లం సూర్యుడికి ఇష్టమైన వస్తువుగా పరిగణించబడుతుంది. కుంభ సంక్రాంతి నాడు పేదవారికి లేదా దేవాలయంలోని బ్రాహ్మణులకు  బెల్లం దానం చేయడం వల్ల సూర్య భగవానుడికి సంతోషం కలుగడమే కాకుండా వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.  కెరీర్‌ పరంగా  ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.

గోధుమ దానం - గోధుమలను సూర్య భగవానుడికి అత్యంత ప్రియమైనవిగా భావిస్తారు. ఈ రోజున, ఒకరు శేరుంబావు చెప్పిన  గోధుమలను లేదా వారి సామర్థ్యం మేరకు దేవాలయానికి లేదా పేద వ్యక్తికి దానం చేయాలి. గోధుమలను దానం చేయడం వల్ల ఇంట్లోని ఆహారంతో పాటు  సంపద నిల్వకు ఎలాంటి లోటు ఉండదు. ఇలా చేయడం వల్ల  కుటుంబ సభ్యులు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని నమ్ముతారు.

రాగి పాత్రలు - రాగిని సూర్యుని లోహంగా పరిగణిస్తారు. కుంభ సంక్రాంతి నాడు రాగి కుండ లేదా ఏదైనా ఇతర పాత్రను దానం చేయడం చాలా శుభప్రదం. ఇది జాతకంలో సూర్య దోషాన్ని శాంతింప జేస్తుంది.  ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లేదా పనిలో అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. 

ఎర్రటి వస్త్రాల దానం - ఎరుపు రంగు శక్తికి సూచిక. ఇది సూర్య భగవానుడికి చాలా ప్రియమైనది. ఈ శుభ సమయంలో, బ్రాహ్మణుడికి లేదా పేదవారికి శుభ్రమైన ఎరుపు రంగు దుస్తులను బహుమతిగా ఇవ్వండి. అలా చేయడం వల్ల సమాజంలో మీ ఖ్యాతి పెరుగుతుంది. మీ శత్రువులను అధిగమించడంలో మీకు దోహద పడుతుంది. 

నువ్వులు,  దుప్పట్లు దానం చేయడం - కుంభ సంక్రాంతి ఫిబ్రవరి నెలలో వస్తుంది కాబట్టి, చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ రోజున నువ్వులు,  దుప్పట్లు దానం చేయడం తరగని పుణ్యానికి మూలంగా పరిగణించ బడుతుంది. నువ్వులు దానం చేయడం వల్ల శనిదేవుడి గ్రహ దుష్ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది.  దుప్పటి దానం చేయడం వల్ల రాహువుతో పాటు కేతువు దుష్ప్రభావాల నుండి రక్షిస్తుంది. తద్వారా సూర్యుని సానుకూల ప్రభావం కొనసాగుతుంది.

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలతో పాటు జ్యోతిష్య పండితులు చెప్పిన సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించ బడింది. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.

