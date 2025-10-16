Lakshmi Devi Favorite Zodiac: లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి దీపావళి వేళ డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతోంది!

Lakshmi Devi Favorite Zodiac Signs Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అన్ని గ్రహాలకు ఎలాంటి ప్రాముఖ్యత ఉంటుందో? నక్షత్రాలకు కూడా అలాంటి ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అయితే, ఈ గ్రహాలకు కొన్ని దేవలకు దగ్గరి సంబంధం ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని గ్రహాలకు లక్ష్మీదేవికి కూడా చాలా దగ్గరి సంబంధం ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. దీపావళి సమయాలతో పాటు ప్రతి శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని పూజించడం ఆనవాయితిగా వస్తోంది. అయితే, ఈ సమయాల్లో కొన్ని రాశులవారిపై లక్ష్మీదేవి ప్రత్యేకమైన అనుగ్రహాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా శుక్రగ్రహంతో పాటు బృహస్పతి గ్రహం శుభ స్థానంలో ఉన్న రాశులవారికి ఎల్లప్పుడు అమ్మవారి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. అయితే, ఎల్లప్పుడు అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందే రాశులేవో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్:
మిథున రాశి
మిథున రాశి రాశివారికి ఎల్లప్పుడు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. వీరు అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఈ రాశివారికి ఎల్లప్పుడు బుధుడు అధిపతిగా వ్యహరిస్తాడు. దీని కారణంగా వీరికి కళపై ఆసక్తి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు కెరీర్ పరంగా కూడా ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే తల్లి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించి... వీరు చాలా సంతోషంగా జీవిస్తారు. అంతేకాకుండా డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. దీంతో పాటు ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.
మేష రాశి
మేష రాశివారికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. అలాగే వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. దీంతో పాటు నాయకత్వ లక్షణాలతో ఉండడం వల్ల వీరు ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా లక్ష్మదేవి అనుగ్రహం వల్ల ఆర్థికంగా కూడా సంపాదన కూడా విపరీతంగా లభిస్తుంది. అలాగే పనికి తగ్గ ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతన్నారు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశివారికి అదృష్టం కూడా ఊహించని స్థాయిలో కలిసి వస్తుంది. ముఖ్యంగా కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. దీంతో పాటు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించడం వల్ల ఆర్థికంగా భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందుతారు. అలాగే వీరు ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు రిస్క్ కూడా తీసుకుని అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ఇక అనుకున్న పనుల్లో కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.
కన్య రాశి
లక్ష్మీదేవి కన్య రాశి వారంటే కూడా చాలా ఇష్టం.. ఈ రాశులవారికి ఎల్లప్పుడు అద్బుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్ పరంగా కూడా అద్బుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. త్వరలోనే కెరీర్ పరంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు ఎల్లప్పుడు ఊహించని సంపాదన కూడా పెరుగుతుంది.
