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ఇంట్లో ఈ మొక్క నాటితే చాలు... దరిద్రం పోయి, ధన వర్షం కురుస్తుంది..!

Lakshmi Kamal Plant: హిందూ సనాతన సంప్రాదాయంలో లక్ష్మీ కమలాన్ని ఇంటి పూజా స్థలంలో ఉంచుకోవడాన్ని శుభప్రదంగా భావిస్తారు. పూజ సమయంలో ప్రతిరోజూ ఈ మొక్క దగ్గర దీపం వెలిగించడంతో పాటు దానికి నీరు పోసి జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం వల్ల  ఇంట్లో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం వెల్లి విరుస్తుందనే  విశ్వాసం చాలా మందిలో ఉంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 08, 2026, 05:22 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:25 AM IST
ఇంట్లో ఈ మొక్క నాటితే చాలు... దరిద్రం పోయి, ధన వర్షం కురుస్తుంది..!
Image Credit: Lakshmi Kamal Plant (ZEE News Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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