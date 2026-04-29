  • Lakshmi Narayana Rajayoga: శుక్ర, బుధుల కలయికతో లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. ఆ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు ఇక!

Lakshmi Narayana Rajayoga: శుక్ర, బుధుల కలయికతో లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. ఆ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు ఇక!

Lakshmi Narayana Rajayoga Effect: ఎంతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగంతో మే చివరి నెల నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు కలగబోతున్నాయి. కొన్ని రాశుల వారి ఈ సమయంలో అదృష్టవంతులు అవ్వడమే కాకుండా.. వ్యాపార రంగాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించబోతున్నారు. అనుకుంటున్న పనుల్లో ఊహించని సక్సెస్ కూడా ఉంటుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 29, 2026, 10:56 AM IST

Lakshmi Narayana Rajayoga: శుక్ర, బుధుల కలయికతో లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. ఆ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు ఇక!

Lakshmi Narayana Rajayoga Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. అన్ని గ్రహాలు కదలికలు చేయడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతూ ఉంటుంది. అది జీవితంలో ఎన్నో రకాల మార్పులకు దారి తీయవచ్చు. ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడడం వల్ల దాని ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారు రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులయ్యే యోగం కూడా ఉంటుంది. లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం వంటి రాజయోగాల ప్రభావం వల్ల ఆయా రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం తెలివితేటలు వ్యాపారానికి కారకుడైన శుక్రుడితో పాటు బుధుడి కలయిక కారణంగా ఈ యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని ఫలితంగా నాలుగు  రాశుల వారికి అదృష్టం తిరిగి వస్తుంది. అలాగే ఆర్థిక సమస్యలు కూడా ఎంతో సులభంగా తొలగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

మే 14వ తేదీన శుక్రుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.. అలాగే మే 29న బుధుడు కూడా ఈ రాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. దీని ఫలితంగా ఈ శుభయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగంతో నాలుగు రాశుల వారికి సంపాదన విపరీతంగా లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా స్త్రీ, పురుషులకు ఈ సమయంలో అదృష్టం తిరిగి వస్తుంది. లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ప్రభావం తో వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన పురోగతి కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

ఈ రాజయోగం వల్ల ఎవరికి లాభం?
ధనుస్సు రాశి
లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగ ప్రభావంతో అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కొత్త ఉద్యోగాలు కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పాత ఉద్యోగాల్లో జీతాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారికి ఈ సమయంలో భారీ లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న కేసులు కూడా ఈ సమయంలో సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. అంతేకాకుండా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభించుతాయి. కాబట్టి ఆందోళన చెందకుండా కెరీర్ పై ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించడం చాలా మంచిది. 

మిధున రాశి 
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఉత్తమ ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగాల్లో గొప్ప అభివృద్ధి లభించడమే కాకుండా.. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఇప్పుడు సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా డబ్బులు సమస్యలు కూడా ఎంతో సులభంగా తొలగిపోయి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరికి ఈ సమయంలో అనేక రకాల దీర్ఘకాలిక సమస్యలు దూరం అవుతాయి..

కన్య రాశి 
కన్యారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం కారణంగా ఉద్యోగాల్లో అద్భుతమైన పురోగతి కూడా లభించబోతోంది. వీరికి కొత్త బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా బాస్ మిమ్మల్ని అద్భుతంగా నమ్మి ప్రమోషన్స్ ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. పాత పనుల్లో ఏర్పడిన జాప్యం ఇప్పుడు పూర్తిగా తొలగిపోబోతోంది. దీని కారణంగా ఆపనుల్లో కూడా విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు వ్యాపారం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో భారీ అభివృద్ధి కూడా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా మానసిక సమస్యల నుంచి ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. 

తులారాశి 
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఎంతో శక్తివంతమైన ఈ లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం కారణంగా అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. వ్యాపారాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా కలుగుతాయి. కొత్త ఒప్పందా కుదుర్చుకోవడమే కాకుండా.. విపరీతమైన పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే డబ్బు గురించి ఆలోచించే వారికి కూడా ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా కొత్త ఆదాయ మార్గాలు లభించి సంపాదన కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అనుకున్న ధన లాభాలు పొంది.. ఊహించని విజయాలు సాధించగలుగుతారు..

NOTE: ఇది కేవలం జ్యోతిష్య నిపుణుల సమాచారం, నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

