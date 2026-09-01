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ఈ నెలలో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు.. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి..!!

Lakshmi Narayana Yogam : లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం అంటే కేవలం నాలుగు రాశుల వారికే పరిమితం కాదనే విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల సంచారం ప్రతి రాశిపై ఎంతో కొంత ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కానీ ఆ ప్రభావం యొక్క తీవ్రత గ్రహాల స్థానం, వాటి దృష్టి కోణం,  వ్యక్తి యొక్క జన్మ  సమయంలో ఉన్న  లగ్నం పై  ఆధారపడి మారుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల, సెప్టెంబర్ మాసం 4 రాశుల వారికీ అందరి కంటే ఎక్కువ ప్రయోజనం కలగబోతున్నట్టు గ్రహ గోచారం చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 01, 2026, 05:23 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:00 AM IST
ఈ నెలలో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు.. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి..!!
Image Credit: Lakshmi Narayana Yogam (ZEE File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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