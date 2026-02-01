Laxmi Narayana Yogam: ఈ నెలలో అరుదై లక్ష్మీ నారాయణ యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారి ఇంట్లో మోగనున్న పెళ్లి భాజాలు..

Laxmi Narayana Yogam 2026: 5 రాశుల వారికి లక్ష్మీ నారాయణ యోగం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరబోతుంది. ఈ రాశులతో జన్మించిన వారు తమ కెరీర్లలో అపారమైన విజయాన్ని అనుభవిస్తారు. వారి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బలపడుతుంది. అదృష్టం తోడుతో అన్నింటా విజయమే వీళ్లను వరించబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్న మాట. ఇంతకీ ఆ అదృష్ట రాశులు ఏమిటో చూద్దాం..
మేష రాశి: మేష రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఆర్థికంగా లాభాలను అందుకుంటారు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యాపారవేత్తలు రెట్టింపు లాభాలను అందుకుంటారు. ప్రేమ జీవితం సాఫీగా సాగిపోతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం. ఈ యోగం కెరీర్ పురోగతికి అనేక అవకాశాలను అందించబోతుంది.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారికి గతంలో కంటే ఇంకమ్ సోర్స్ పెరగుతుంది. కెరీర్ పరంగా కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలకు బహుళ ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది.
కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు వారి జీవితాల్లో సానుకూల శక్తిని పొందుతారు. వారి కుటుంబాలలో శాంతి, ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. ఈ సంచారము పెట్టుబడిదారులకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. అంతేకాదు జీవిత భాగస్వామితో వారి సంబంధం మునుపటి కంటే బలంగా ధృడంగా మారుతుంది. కానీ కర్కాటక రాశి వారు ఈ సమయంలో వారి ఆరోగ్యం గురించి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వారి ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బలంగా ఉంటుంది.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
మకర రాశి: ఈ సంచారము మకర రాశి వారికి చాలా శుభప్రదమైనదిగా చెప్పవచ్చు. ఆర్థిక లాభాలకు బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. మకర రాశి వారు చేస్తోన్న వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఎదుగుతారు. జీవిత భాగస్వామి నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. లాభదాయకమైన పనులతో లాభాను ఆర్జిస్తారు. ఇది చాలా మంచి శుభప్రదమైన లాభదాయకమైన సమయం అని చెప్పాలి.
సింహ రాశి: సింహ రాశి వారు తమ కెరీర్లో కొత్త ఎత్తులకు చేరుకుంటారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు పదోన్నతి పొందే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు కూడా విస్తృత ప్రయోజనం పొందుతారు. వారు తమ కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతారు. అదృష్టం మద్దతుగా నిలుస్తుంది. సంపాదన కూడా పెరుగుతుంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు, ధర్మ సింధువు, నిర్ణయ సింధువు సహా ఇతర మత గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.