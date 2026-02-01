English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Laxmi Narayana Yogam: ఈ నెలలో అరుదై లక్ష్మీ నారాయణ యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారి ఇంట్లో మోగనున్న పెళ్లి భాజాలు..

Laxmi Narayana Yogam: ఈ నెలలో అరుదై లక్ష్మీ నారాయణ యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారి ఇంట్లో మోగనున్న పెళ్లి భాజాలు..

Laxmi Narayana Yogam:  ఫిబ్రవరి నెల ఐదు రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 6న, శుక్రుడు శని దేవుడికి సంబంధించిన కుంభ రాశి  ప్రవేశించబోతున్నాడు. దానికి ముందు, ఫిబ్రవరి 3న, బుధుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంయోగం జ్యోతిషశాస్త్ర దృక్కోణం నుండి చాలా  మంచి యోగంగా చెప్పబడుతుంది. బుధుడు, శుక్రుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, ఈ సంయోగం లక్ష్మీ నారాయణ యోగాన్ని క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ యోగం ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆనందం, అదృష్టంతో పాటు శ్రేయస్సును పెంచుతుంది. ఇది వివాహ జీవితానికి మాధుర్యాన్ని తీసుకురాబోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 1, 2026, 10:31 AM IST

Trending Photos

Lucky Zodiac Signs: మాఘ పౌర్ణమితో ఈ 5 రాశులను వెంటాడనున్న అదృష్ట దేవత
6
Magha Purnima 2026
Lucky Zodiac Signs: మాఘ పౌర్ణమితో ఈ 5 రాశులను వెంటాడనున్న అదృష్ట దేవత
Vijay Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక మందన్నల పెళ్లిపై బిగ్ న్యూస్! ముహూర్తం ఏ రోజు? వెన్యూ ఎక్కడంటే?
5
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna wedding
Vijay Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ.. రష్మిక మందన్నల పెళ్లిపై బిగ్ న్యూస్! ముహూర్తం ఏ రోజు? వెన్యూ ఎక్కడంటే?
Anupama Parameswaran: చీరలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందం.. చూస్తే కుర్రాళ్ల మతిపోవడం ఖాయం..!
5
Anupama Parameswaran
Anupama Parameswaran: చీరలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందం.. చూస్తే కుర్రాళ్ల మతిపోవడం ఖాయం..!
Magha Purnima 2026: రేపు ఆదివారం పుష్యమిలో మాఘపౌర్ణమి.. ఈ పనులు చేస్తే కోటిజన్మలకు తరగని విశేష శుభయోగాలు.!.
5
Magha Purnima 2026
Magha Purnima 2026: రేపు ఆదివారం పుష్యమిలో మాఘపౌర్ణమి.. ఈ పనులు చేస్తే కోటిజన్మలకు తరగని విశేష శుభయోగాలు.!.
Laxmi Narayana Yogam: ఈ నెలలో అరుదై లక్ష్మీ నారాయణ యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారి ఇంట్లో మోగనున్న పెళ్లి భాజాలు..

Laxmi Narayana Yogam 2026: 5 రాశుల వారికి లక్ష్మీ నారాయణ యోగం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరబోతుంది.  ఈ రాశులతో  జన్మించిన వారు తమ కెరీర్లలో అపారమైన విజయాన్ని అనుభవిస్తారు. వారి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బలపడుతుంది. అదృష్టం తోడుతో అన్నింటా విజయమే వీళ్లను వరించబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్న మాట. ఇంతకీ ఆ అదృష్ట రాశులు ఏమిటో చూద్దాం..

Add Zee News as a Preferred Source

మేష రాశి: మేష రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఆర్థికంగా లాభాలను అందుకుంటారు.  ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యాపారవేత్తలు రెట్టింపు లాభాలను అందుకుంటారు. ప్రేమ జీవితం సాఫీగా సాగిపోతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం. ఈ  యోగం కెరీర్ పురోగతికి అనేక అవకాశాలను అందించబోతుంది. 

కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారికి గతంలో కంటే ఇంకమ్ సోర్స్ పెరగుతుంది. కెరీర్ పరంగా కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలకు బహుళ ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. కుటుంబంలో  ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది.

కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు వారి జీవితాల్లో సానుకూల శక్తిని పొందుతారు. వారి కుటుంబాలలో శాంతి, ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది.  ఈ సంచారము పెట్టుబడిదారులకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. అంతేకాదు జీవిత భాగస్వామితో వారి సంబంధం మునుపటి కంటే బలంగా ధృడంగా మారుతుంది. కానీ కర్కాటక రాశి వారు ఈ సమయంలో వారి ఆరోగ్యం గురించి అప్రమత్తంగా  ఉండాలి. వారి ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో  కంటే బలంగా ఉంటుంది.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

మకర రాశి: ఈ సంచారము మకర రాశి వారికి చాలా శుభప్రదమైనదిగా చెప్పవచ్చు.  ఆర్థిక లాభాలకు బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. మకర రాశి వారు చేస్తోన్న వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఎదుగుతారు. జీవిత భాగస్వామి నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. లాభదాయకమైన పనులతో లాభాను ఆర్జిస్తారు.  ఇది చాలా మంచి శుభప్రదమైన లాభదాయకమైన సమయం అని చెప్పాలి.

సింహ రాశి: సింహ రాశి వారు తమ కెరీర్‌లో కొత్త ఎత్తులకు చేరుకుంటారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు పదోన్నతి పొందే  అవకాశాలున్నాయి.  వ్యాపారవేత్తలు కూడా విస్తృత ప్రయోజనం పొందుతారు. వారు తమ కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతారు. అదృష్టం మద్దతుగా నిలుస్తుంది. సంపాదన  కూడా పెరుగుతుంది.

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్కులు, పంచాంగాలు, నమ్మకాలు, ధర్మ సింధువు, నిర్ణయ సింధువు సహా ఇతర మత గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ  న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Laxmi Narayana Yogam 2026Laxmi Narayana yogamAstrologyhoroscopeShani dev transit

Trending News