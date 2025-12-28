Tula Rasi Horoscope: వారెవ్వా.. లైఫ్ టర్నింగ్ ఇయర్.. 2026లో తుల రాశికి రాజయోగం రావడాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు..!

Libra Horoscope Yearly Prediction 2026: 2026 జ్యోతిష్యం ప్రకారం తుల రాశి వారికి శుక్రుడు అధిపతిగా ఉంటాడు. ఈ గ్రహ ప్రభావంతో వీరు భౌతికంగా చాలా ఆనందంగా ఉంటారు. 2026 కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలో తుల రాశి నుంచి రాహువు పంచమ స్థానంలో, శని ఆరో స్థానంలో, కేతువు పదకొండో స్థానంలో, గురుడు తొమ్మిదో స్థానంలో, జూన్ 2న కర్కాటకం నుంచి దశమ స్థానంలో ప్రవేశించనున్నాడు. పంచమ స్థానంలో రాహువు, తొమ్మిదో స్థానంలో గురుడు ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య త్రిభుజాకార యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ కారణంగా గురువు అనుగ్రహంతో ప్రతికూల సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది. అంతేకాదు సూర్యుని ప్రత్యేక ఆశీస్సులతో శుభ ఫలితాలు రానున్నాయి. మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీరు పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి మంచి రాబడి వస్తుంది. వ్యాపారులకు మంచి లాభాలు రానున్నాయి. ఈ సందర్భంగా కెరీర్, వ్యాపారం, కుటుంబం, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక పరంగా 2026 సంవత్సరంలో ఎలాంటి ఫలితాలు రానున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆరోగ్య పరంగా..
తుల రాశి వారికి 2026లో ఆరోగ్యపరంగా గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుందంట. ఈ రాశి వారికి శుక్రుడి స్థానం ఆరోగ్య పరంగా మీకు అనుకూలతలను తీసుకొస్తుంది. అయితే రాహువు ఐదవ ఇంట్లో ఉన్నందు వలన కడుపు సంబంధ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉందంట, అలాగే మెదడు సంబంధ వ్యాధులతో బాధపడే వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలంట. ఇక ఈ రాశి వారికి 2026 సంవత్సరంలో అదృష్టం వరిస్తుంది. భూమి, ఆస్తికి సంబంధించి అనుకూలమైన ఫలితాలు వస్తాయి. నూతన వాహనం లేదా భూమి కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్ ఉంది. కోర్టు తీర్పులు మీకే అనుకూలగా వస్తాయి. ఈ సంవత్సరం మొత్తం మీకు అద్భుతంగా కలిసి వస్తుంది.
విద్యా పరంగా..
తుల రాశి వారికి కొత్త ఏడాది 2026లో విద్యా రంగంలో శుభ ఫలితాలు రానున్నాయి. పంచమ స్థానంలో రాహువు సంచారం చేసే సమయంలో ఈ రాశి విద్యార్థులకు అనేక విజయాలు లభించనున్నాయి. ఈ కాలంలో ఉన్నత విద్య, విదేశీ అధ్యయనాలు, పరిశోధన, ఇతర రంగాల్లో మంచి విజయాలు సాధించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో విద్యార్థులకు, పరిశోధకులకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కళ, సాహిత్య రంగాల్లో ఉండే వారికి గణనీయమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. రాహువు స్థానం మార్పుతో మీ విద్యా రంగంలో ఆకస్మిక మార్పులు జరగనున్నాయి. కాబట్టి అధ్యయనాలు పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏవైనా నిర్ణయాలు ఆలోచనాత్మకంగా తీసుకోవాలి.
ఆర్థికస్థితి పరంగా..
తుల రాశి వారికి 2026 సంవత్సరంలో ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. ఈ రాశి వారికి లాభదాయక గృహంలో కేతువు ఉండటం వలన వీరు ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. అప్పుల సమస్యలు పూర్తిగా తీరిపోతాయి. ముఖ్యంగా జూన్ 2 నుంచి బృహస్పతి అదృష్ట గృహంలో ఉండటం వలన వీరి సంపద రెట్టింపు అవుతుంది. 2026 ప్రకారం, జూన్ 02 , అక్టోబర్ 31 మధ్య బృహస్పతి ఉన్నత స్థితిలో ఉంటాడు. దీని వలన మీకు అనేక ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. మీరు ఏ పని చేసినా కలిసి వస్తుంది.
కెరీర్ పరంగా..
కెరీర్ పరంగా చూస్తే తుల రాశి వారికి అంతా బాగున్నప్పటికీ, ఆరవ ఇంట్లో శని ఉండటం వలన మీరు ఉద్యోగం చేసే చోట ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. కొన్ని సార్లు కష్టానికి తగిన ఫలితం కూడా లభించదు. కొన్ని కొన్ని సార్లు సీనియర్స్ నుంచి మీరు సూచనలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది మీ పురోగతికి ఎంతగానో దోహదం చేస్తుంది.
వ్యాపార పరంగా..
తులా రాశి వారికి కొత్త ఏడాది 2026లో బుధుడు తిరోగమనంలో ఉన్న సమయంలో వ్యాపార రంగంలో అనేక ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ఈ కాలంలో మీకు అనేక సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. మీరు కష్టపడి పని చేయాలి. విదేశీ కంపెనీలు లేదా బహుళజాతి సంస్థలతో భాగస్వామ్యాలు, వ్యాపార అవకాశాలు ఏర్పడొచ్చు. గజకేసరి యోగం సమయంలో మీకు అద్భుత ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. కొత్త పెట్టుబడి లేదా ఏదైనా ప్రాజెక్టును ప్రారంభించే ముందు మీరు అన్ని పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయాలి. మీ కష్టానికి తగిన ఫలితాలొస్తాయి. మీ అంచనాలన్నీ నిజమవుతాయి.
వివాహం, ప్రేమ జీవితంలో..
ఇక 2026లో తుల రాశి వారి ప్రేమ జీవితం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. మీ ఇంటి ఐదవ ఇంటి లో శని ఉండటం వలన మీ ప్రేమ జీవితం బలహీనంగా ఉంటుంది. ఇక కుటుంబం విషయానికి వస్తే తుల రాశి వారికి వైవాహిక జీవితం, కుటుంబ జీవితం చాలా అద్భు తంగా ఉంటుంది.
తుల రాశి వారు ఏ పరిహారాలు పాటించాలంటే..
1. తుల రాశి వారు కొత్త సంవత్సరంలో ప్రతిరోజూ సూర్య భగవానుడికి నీటిని అర్ఘ్యం సమర్పించాలి.
2. మీ శక్తి సామర్థ్యాల మేరకు పేదలకు దానధర్మాలు చేయాలి.
3. ప్రతిరోజూ మీరు శుక్రుడికి సంబంధించిన మంత్రాలను జపించాలి.
4. మీరు శివ చాలీసా పారాయణం చేయాలి. శుక్రవారం రోజున కనకధార స్తోత్రం పఠించాలి.
