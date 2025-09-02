English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hanuman Favourite Zodiac: ఆంజనేయుడికి ప్రియమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి పెద్ద కష్టాల నుంచి విముక్తి..ఊహించని లాభాలు..

Lord Hanuman Favourite Zodiac Sign: హనుమంతుడి అనుగ్రహం వల్ల కొన్ని రాశుల వారు జీవితంలో ఎన్నడూ పొందలేని లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. ముఖ్యంగా ఈ క్రింది రాశుల వారు హనుమంతుడిని పూజించడం వల్ల జీవితంలో ఎంతటి కష్టాలైనా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 2, 2025, 06:14 AM IST

Lord Hanuman Favourite Zodiac Sign Telugu: సనాతన ధర్మం లో ప్రతి మంగళవారాన్ని ఆంజనేయుడికి అంకితం చేశారు. అందుకే చాలామంది భక్తులు ఈ రోజున హనుమంతుడిని దర్శించుకుంటారు. కొంతమంది ఈరోజు హనుమంతుడికి ప్రత్యేకమైన పూజలు చేసి ఉపవాసాలు కూడా పాటిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల శని అనుగ్రహం లభించడమే కాకుండా హనుమంతుడి ఆశీస్సులతో జీవితంలో ముందుకెళ్తారని వారి నమ్మకం. హిందూ పురాణాల ప్రకారం ఆంజనేయుడికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ప్రతి మంగళవారంతో పాటు శనివారాలు ఆయనను పూజించడం వల్ల జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలైనా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా గ్రహ బాధలు, జాతకంలో దోషాల నుంచి కూడా విముక్తి కలుగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతూ ఉంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన హనుమంతుడి అనుగ్రహం కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఈ రాశుల వారు ఎలాంటి పనులు చేసిన ఆయన అనుగ్రహం పొంది జీవితంలో ఊహించని లాభాలు పొందుతూ ఉంటారు. అయితే ఆంజనేయుడి అనుగ్రహం పొందే.. రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఈ రాశుల వారికి ఆంజనేయుడు అనుగ్రహం..
మేషరాశి 
మేషరాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ ఆంజనేయుడు అనుగ్రహం లభిస్తుంది. ఆయన అనుగ్రహంతో వీరు ఊహించని ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు.. అంతేకాకుండా వీరికి ఖర్చులు కూడా తగ్గి సంపాదన కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. అలాగే ఆయన ఆశీస్సులు వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదాలనుంచైనా సులభంగా విముక్తి పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరు కెరీర్ పరంగా గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాల్లో కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వీరికి ఎప్పటికప్పుడు బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తుంది. ముఖ్యంగా గ్రహ బాధలు లేకుండా ఉంటాయని జ్యోతిష్య పండితులు తెలుపుతున్నారు.

సింహరాశి 
సింహ రాశి వారికి కూడా ఆంజనేయుడు అనుగ్రహం లభిస్తుంది. దీనివల్ల వీరు ఊహించని ధన లాభాలు పొంది అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా హనుమంతుడి ఆశీస్సులతో సింహరాశి వారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వీరు అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని జీవితంలో ముందుకు వెళుతూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన శారీరక శక్తిని కలిగి ఉంటారు. వీరి జీవితాలు ఎల్లప్పుడూ సక్రమమైన మార్గంలోని వెళ్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఆంజనేయుడి అనుగ్రహంతో సింహ రాశి వారు ఎలాంటి సమస్యలనుంచైనా ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం పొందగలుగుతారు.

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశికి అధిపతి కుజుడు.. కుజుడి అనుగ్రహం తో పాటు ఈ రాశి వారికి హనుమంతుడి ఆశీస్సులు కూడా ఉంటాయి. దీంతో మీరు జీవితంలో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని వినియోగించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా వీరికి తెలివితేటలు చాలా మెండుగా ఉంటాయి. ప్రతి మంగళవారం వృశ్చిక రాశి వారు హనుమంతుడిని పూజించడం వల్ల ఎలాంటి సమస్యలైనా దరిదాపుల్లోకి రాకుండా ఉంటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి పెద్ద పెద్ద సమస్యలను వచ్చి విముక్తి కలుగుతుంది. అలాగే కోర్టు సంబంధిత సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి.

మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి కూడా ఆంజనేయుడు అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారికి శని అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. అయితే శని దేవుడికి ఆంజనేయుడికి ప్రత్యేకమైన సంబంధం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రాశి వారు జీవితంలో ఎన్నడూ పొందలేని లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరు ప్రతి మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజిస్తే ఎలాంటి కోరికలైనా నెరవేరుతాయి. వీరికి పెద్ద పెద్ద సమస్యలు తొలగిపోయి.. జీవితంలో సంతోషంగా ఉంటారు. ఆంజనేయుడు అనుగ్రహం వల్ల జీవితంలో గొప్ప పురోగతి లభిస్తుంది.. అలాగే కొన్ని కష్టతరమైన పనులను ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

