/జగన్నాథుడికి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు..

Lord Jagannath's Favorite Zodiac Signs Telugu: హిందూ సంప్రదాయంలో జగన్నాథ రథయాత్రకు అత్యంత ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.. ఆషాఢ మాస శుక్ల పక్షమి విదియ తిథి రోజున దేశవ్యాప్తంగా రథయాత్రను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ఈ ఏడాది జూలై 16వ తేదీ గురువారం రోజున జగన్నాథుని రథయాత్ర అంగరంగ వైభవంగా జరగబోతోంది. ఒడిశాలోని పూరీతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, దేశంలోని పలు ప్రాంతాలలో ఈ ఉత్సవాన్ని ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. జగన్నాథ మహాప్రభువు భక్తులందరికీ సమానంగా అనుగ్రహం అందించినప్పటికీ.. కొన్ని ప్రత్యేక రాశులపై ఎల్లప్పుడు ఆయన ఆనుగ్రహంతో ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడు ఉంటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ రాశుల వారు జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలు ఎదురైనా మహాప్రభువు అనుగ్రహంతో వాటి నుంచి సులభంగా బయటపడతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఆయన ఆనుగ్రహంతో ఏయే రాశులవారికి ఎల్లప్పుడు మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి జగన్నాథుడి అనుగ్రహం..
సింహ రాశి (Leo)
జగన్నాథుడి అనుగ్రహం సింహ రాశివారికి ఎల్లప్పుడు ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ఎల్లప్పుడు ఆత్మవిశ్వాసంతో, ధైర్యసాహసాలతో ఉంటారు.. జగన్నాథ మహాప్రభువు వీరికి నాయకత్వ లక్షణాలను మరింత బలోపేతం చేస్తారు. స్వామివారి ప్రత్యేక కృప వల్ల వీరు తమ కెరీర్లో సరికొత్త ప్రయోజనాలు పొందుతారు. సమాజంలో తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్రను వేయడానికి విజయం సాధిస్తారు. జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను సైతం వీరు అవకాశాలుగా మార్చుకుంటారు. ప్రతి పరిస్థితిని సానుకూల (Positive) దృక్పథంతో ఎదుర్కొనే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. వీరి మానవ సంబంధాలపై కూడా జగన్నాథుని కరుణాకటాక్షాలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
వృషభ రాశి (Taurus)
వృషభ రాశి వారికి కూడా జగన్నాథుని ఆశీస్సులు మెండుగా ఉంటాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ రాశి వారు చాలా కష్టపడే తత్వం కలిగి ఉండి.. నిజాయితీగా జీవించేందుకు ఇష్టపడతారు.. జగన్నాథుని అనుగ్రహం వల్ల వీరి కష్టానికి తగిన అద్భుతమైన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వీరి ఆర్థిక స్థితి బలపడటంతో పాటు కుటుంబంలో శాంతితో పాటు సంతోషం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. సమాజంలో, కుటుంబంలో వీరి సంబంధాలు ఎంతో మధురంగా, బలంగా మారుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వృషభ రాశి వారికి దేవునిపై ఉన్న అచంచలమైన భక్తి, జీవితంలోని ప్రతి కష్టాన్ని అధిగమించే శక్తి లభిస్తుంది.. వీరు తమ ఓర్పు, పట్టుదలతో విజయాలు సాధిస్తారు.
కర్కాటక రాశి (Cancer)
జగన్నాథుడికి అత్యంత ప్రియమైన రాశులలో కర్కాటక రాశి ఒకటి.. ఈ రాశి వారు స్వభావరీత్యా చాలా సున్నితంగా.. భావోద్వేగాలతో నిండి ఉంటారు. జగన్నాథుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల వీరి మనస్సులోని గందరగోళం తొలగిపోయి.. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. మహాప్రభువు కృపతో వీరి జీవితంలో ఆర్థిక సమస్యలు సులభంగా తగ్గిపోతాయి.. కుటుంబ జీవితం ఎంతో సంతోషంగా సాగుతుంది. ఎలాంటి కష్టాలు వచ్చినా వీరు ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. స్వామివారి ఆశీస్సులు వీరి మనోధైర్యాన్ని ఎంతగానో పెంచుతాయి..
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