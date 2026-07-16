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జగన్నాథుడికి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు..

Lord Jagannath's Favorite Zodiac Signs: కొన్ని రాశులవారికి ఎల్లప్పుడు జగన్నాథుడి అనుగ్రహం లభిస్తూ ఉంటుంది. వీరికి ఎల్లప్పుడు ఊహించని ధన లాభాలు కలగడమే కాకుండా.. ఆర్థికంగా బోలెడు ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 16, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:34 AM IST
జగన్నాథుడికి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జగన్నాథుడికి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు..
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