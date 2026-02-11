English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Shiva Favorite Zodiac: శివుడికి చాలా ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి ఊహించని ధన లాభాలు.. డబ్బే, డబ్బు!

Shiva Favorite Zodiac: శివుడికి చాలా ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి ఊహించని ధన లాభాలు.. డబ్బే, డబ్బు!

Lord Shiva Favorite Zodiac Signs Effect On Zodiac: హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం.. మహాశివరాత్రికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఇదిలా ఉంటే జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా శివుడు కొన్ని రాశులను ఎంతో ఇష్టపడతారు. ఆయారాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ ధన లాభాలు కలుగుతూనే ఉంటాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 11, 2026, 12:49 PM IST

Trending Photos

Allu Arjun Meeting Rules: అల్లు అర్జున్‌ కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూడకూడదంట.. ఈ హీరోని కలవాలంటే 42 నియమాలా..!
6
Allu Arjun Protocol
Allu Arjun Meeting Rules: అల్లు అర్జున్‌ కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి చూడకూడదంట.. ఈ హీరోని కలవాలంటే 42 నియమాలా..!
Maha Shivaratri 2026: మహా శివరాత్రి నాడు మహా అద్భుత యోగం.. గ్రహ మార్పుల వల్ల ఈ రాశులు నక్కతోక తొక్కినట్టే..
6
Maha Shivaratri 2026
Maha Shivaratri 2026: మహా శివరాత్రి నాడు మహా అద్భుత యోగం.. గ్రహ మార్పుల వల్ల ఈ రాశులు నక్కతోక తొక్కినట్టే..
Bharat Bandh: ఫిబ్రవరి 12న భారత్ బంద్‌.. ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోనున్న ప్రజారవాణా.. కారణం ఏమిటంటే..?
6
Labour Code protest
Bharat Bandh: ఫిబ్రవరి 12న భారత్ బంద్‌.. ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోనున్న ప్రజారవాణా.. కారణం ఏమిటంటే..?
Maha Shivaratri: ఏపీ మహిళలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. మహా శివరాత్రి వేళ చంద్రబాబు సర్కారు మరో కీలక నిర్ణయం..
6
APSRTC
Maha Shivaratri: ఏపీ మహిళలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. మహా శివరాత్రి వేళ చంద్రబాబు సర్కారు మరో కీలక నిర్ణయం..
Shiva Favorite Zodiac: శివుడికి చాలా ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి ఊహించని ధన లాభాలు.. డబ్బే, డబ్బు!

Lord Shiva Favorite Zodiac Signs: హిందువులు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకునే అత్యంత ముఖ్యమైన పండగల్లో మహాశివరాత్రి ఒకటి. అయితే, ఈ ఏడాది వచ్చిన ఈ పండగకి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉందని కొంతమంది జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రతి ఏడాది పాల్గొన మాసంలోని కృష్ణపక్షం చతుర్దశి తిధి రోజు ఈ పవిత్రమైన పండగను జరుపుకుంటారు. ఈరోజు ఆ మహా శివుడిని అందరూ ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో ఆరాధిస్తారు. మహాశివరాత్రి రోజు శివుడిని పూజించడం వల్ల ఆయన అనుగ్రహం లభించడమే కాకుండా.. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయని ఒక నమ్మకం. అందుకే ఈరోజు భారతదేశ వ్యాప్తంగా శివాలయాల్లో భక్తులంతా శివనామ స్మరణతో ప్రత్యేకమైన పూజలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు..

Add Zee News as a Preferred Source

హిందూ సాంప్రదాయ క్యాలెండర్ ప్రకారం మహాశివరాత్రి ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ ఆదివారం వస్తోంది. చతుర్దశి తేదీ ఫిబ్రవరి 15 సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ప్రారంభమై.. ఫిబ్రవరి 6న సాయంత్రం ఐదు గంటల 30 నిమిషాలకు ముగుస్తుంది. శుభ ఘడియలు ఫిబ్రవరి 16 మధ్యాహ్నం 12 నుంచి తెల్లవారి జామున వరకు ఉంటాయి. భక్తులంతా ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ లేదా 16వ తేదీల్లో ఉపవాసాలు ఉండవచ్చని కొంతమంది జ్యోతిష్య శాస్త్రం నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే కొన్ని రాశుల వారు మహాశివుడిని పూజించడం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఎందుకంటే ఆయనకు కొన్ని రాశులు అంటే చాలా ఇష్టం. కాబట్టి ఎల్లప్పుడు ఆయా రాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలను అందిస్తారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా చాలావరకు మేలు జరుగుతుంది. 

ఈ రాశులవారు బంపర్‌ జాక్‌పాట్:
వృషభ రాశి 
ముఖ్యంగా వృషభరాశి వారికి ఎల్లప్పుడు ఆ మహాశివుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. కాబట్టి వీరికి పనుల్లో అద్భుతమైన పురోగతి లభించడమే కాకుండా.. ఎన్నో రకాల ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతూ ఉంటాయి.. ముఖ్యంగా వీరికి ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. అలాగే ఓం నమశ్శివాయ అనే మంత్రాన్ని ఎప్పుడూ జపించడం వల్ల మానసిక సమస్యలు పూర్తిగా దూరమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలతో పాటు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి వ్యాయామాలు కూడా చేస్తారు. వీరు రుద్రాక్ష మాలలు ధరించడం వలన ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

మకర రాశి 
మహాశివుడు ఎంతో ఇష్టపడి రాశుల్లో మకర రాశి ఒకటి.. వీరికి ఎల్లప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా బలంగా ఉంటాయి. పాత సమస్యల నుంచి సులభంగా పరిష్కారం లభిస్తుంది. అలాగే వీరు శివుడిని పూజించడం వల్ల కోరుకున్న కోరికలు ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయి. ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితం చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది.  సంతానం పొందే అవకాశాలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి. వీరు సోమవారం ఉపవాసం పాటించడం వల్ల జీవితంలో ఊహించని ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే జీవితంలో వస్తున్న అడ్డంకులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. వీరు ఈ మహాశివరాత్రి సమయంలో తప్పకుండా శివారాధన చేయడం చాలా మంచిది.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Lord Shiva ZodiacLord Shiva Zodiac TeluguLord Shiva Zodiac SignLord Vishnu Zodiac Sign

Trending News