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వివాహాం తర్వాత అదృష్టాన్ని తెచ్చే రాశులు ఇవే.. మీ రాశి ఉందా..!

Lucky Zodiac Signs After Marriage: నిజ జీవితం వివాహం తర్వాతే మొదలవుతుందని కొందరు అంటారు. అదృష్టం కూడా వివాహం తర్వాతే మొదలవుతుంది. కానీ జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 12 రాశులలో నాలుగు రాశుల వారికి పెళ్లి తర్వాత అద్భుతమైన జీవితం ఉండటమే కాకుండా, అదృష్టం కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్న మాట. పెళ్లి తర్వాత ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 09, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:37 AM IST
వివాహాం తర్వాత అదృష్టాన్ని తెచ్చే రాశులు ఇవే.. మీ రాశి ఉందా..!
Image Credit: Lucky zodiac Signs after Marriage (ZEE File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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వివాహాం తర్వాత అదృష్టాన్ని తెచ్చే రాశులు ఇవే.. మీ రాశి ఉందా..!
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