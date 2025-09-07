Lunar Eclipse 2025: నేడే సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. భారత్ సహా ఏయే దేశాల్లో కనిపించనుందంటే..

Lunar Eclipse 2025 Effected Countries: దాదాపు చాలా యేళ్ల తర్వాత మన దేశంలో సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం కనిపించబోతుంది. దీంతో తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా ఆలయాలను మూసివేస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ గ్రహణం రాత్రి 9.56 గంటలకు చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమై అర్ధరాత్రి 1.36 గంటలకు వీడనుంది. ఈ గ్రహణం భారత్లో దర్శనమిస్తుంది. ఈ అరుదైన ఖగోళ సంఘటనను ప్రపంచ జనాభాలో సుమారు 85 శాతం మంది.. అంటే దాదాపు 700 కోట్లమంది వీక్షించగలుగుతారు.
ఈ గ్రహణం మొత్తం 3 గంటల 29 నిమిషాల 24 సెకన్ల పాటు కొనసాగుతుంది. ఇందులో సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం దశ 82 నిమిషాల పాటు ఉంటుంది. గ్రహణం ప్రారంభ దశలో చంద్రుడు భూమి ఆవర్తనంలోకి ప్రవేశించగానే చీకటి కమ్ముకుంటుంది. ఇక రేలీ స్కాటరింగ్ ప్రభావంతో చంద్రుడు ఎరుపు రంగులో మెరిసిపోనున్నాడు.
భూమి, చంద్రుడు, సూర్యుడు ఒకే గీతలోకి వచ్చేటప్పుడు చంద్రుడు పూర్తిగా భూమి నీడలోకి ప్రవేశిస్తే సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. ఈ గ్రహణం ఆసియా, తూర్పు ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా కనిపించనుంది.ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, అమెరికాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ చంద్ర గ్రహణాన్ని చూడవచ్చు. అదే విధముగా మయన్మార్, చైనా, దక్షిణాఫ్రికా, బ్యాంకాక్, జర్మని, రష్యా, దక్షిణకొరియా, ఇటలి, సింగపూర్, జపాన్, లండన్ ప్రాంతాలలో కనిపించును.
యూరప్, బ్రెజిల్ తూర్పు తీరాల్లోని ప్రజలకు ఇది పాక్షికంగా కనిపించే అవకాశం ఉంది. మన తెలుగు క్యాలండర్ ప్రకారం శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో భాద్రపద శుక్ల పూర్ణిమ ఆదివారం రోజున శతభిష నక్షత్రంలో ప్రారంభమై పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలో ముగయనుంది. దీంతో కుంభ రాశి వారు ఈ గ్రహణం చూడరాడని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్న మాట. చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడటం వల్ల ఈ రోజున పితృదేవతల పనులకు ఎలాంటి ఆటంకం ఉండదు.సూతక కాలం మధ్యాహ్నం నుండి ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి పితృ పక్షం పనిని ముందుగానే పూర్తి చేయాలి.
ఏం దానం చేయాలి?
చంద్రగ్రహణం, పితృ పక్షం కారణంగా, ఈ రోజు దానం అనేక రెట్లు ఫలాలను పొందుతుంది. అందువల్ల, ఈ రోజున తెల్లని వస్తువులు వస్త్రము, బియ్యము, పాలు, పెరుగు, వెండి, ముత్యం, బంగారు ప్రతిమ దానం చేయడం చాలా ప్రయోజనకరం మరియు సుఖము.
ఈ గ్రహణము వలన అధికారులకు, వర్తక వాణిజ్యకారులకు, నష్టము వాటిల్లే అవకాశముంది. నదీతీర ప్రాంతములయందు ఇబ్బందులు ఏర్పడుట, భయోత్పాతకములు జరుగును. అగ్నితత్వ నక్షత్రములగుటచే తినే పదార్ధముల ధరలు అధికం అగునని చెప్పారు. కళాకారులకు మంచి కీర్తిప్రతిష్టలు పెరుగును.
ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..
ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.