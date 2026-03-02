Lunar eclipse 2026: దర్భల ప్రాముఖ్యత..?.. చంద్ర గ్రహణం వేళ ఏయే పదార్థాల మీద వేయాలి..?..

Lunar eclipse 2026 Darbha kusha grass Tradition: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన ప్రస్తుతం కేతు గ్రస్త చంద్ర గ్రహణం గురించి చర్చించు కుంటున్నారు. ముఖ్యంగా రేపు ఒకవైపు హోలీ మరోవైపు చంద్ర గ్రహణం పెద్ద రచ్చగా మారాయి. చాలా మంది పండితులు ఇప్పటికే మంగ్లవారం హోలీని జరుపుకొవద్దని ఆ రోజు చంద్ర గ్రహణం నేపథ్యంలో రోజు మంచిది కాదని పండితులు చెప్తున్నారు. మార్చి 3న మధ్యాహ్నంన 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6.30 వరకు గ్రహణ కాలం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఉదయం 11 లోపు భోజనాలు చేసుకొవాలని చెప్తున్నారు. అంతే కాకుండా గర్భిణిలు కూడా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలని, గ్రహణం సమయంలో ద్రవపదార్థాలు తీసుకొవాలని, కిరణాలు వారిపై పడకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెప్తున్నారు.
మరోవైపు గ్రహణ సమయంలో చాలా మంది తినేపదార్థాలు ఏడాదంతా నిర్వఉంచే పదార్ధాలపై దర్భలు వేయడం సంప్రదాయంను పాటిస్తారు. దర్భలకు గ్రహణానల నుంచి వచ్చే చెడు కిరణాలను నిరోధించే శక్తి ఉంటుందని అనాదీగా ఈ ఆచారంను పాటిస్తారు.
దర్భలు ఏవిధంగా ఆవిర్భవించాయంటే.. క్షీర సాగరమధనంలో జరిగేటప్పుడు దీని కింద కూర్మావతారంలో శ్రీ మహా విష్ణువు క్షీర సాగరమధనం పర్వతం కింద ఉంటారు. దీనితో ఆ రాపిడికి విష్ణుమూర్తి వెంట్రుకలు రాలిపోతాయంట. అవి కాస్త నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుని పోయి శక్తివంతమైన దర్బలుగా ఉద్బవిస్తాయి. ఇవి చాలా శక్తివంతమైనవి మాత్రమే కాకుండా, గ్రహణ సమయంలో రాహు, కేతు గ్రహణాల చెడు కిరణాలను కూడా నిరోధించే గుణాలు కల్గి ఉంటాయని విష్ణుమూర్తి వాటికి వరం ఇచ్చాడంట.
అప్పటి నుంచి రుషులు, మునులు గ్రహన సమయాల్లో దర్భలను గ్రహణాల చెడు కిరణాల నుంచి కాపాడుకొవడానికి దర్భలను ఉపయోగిస్తున్నారు. అదే విధంగా.. వీటిని తినే పదార్థాల మీద దర్భలను ఉంచడంను పాటిస్తున్నారు. ఆలయం మీద, హోమాలు చేసుకునే ప్రదేశంను మూసి డోర్ మీద దర్భలను వేస్తారు. బియ్యం, ఆవకాయలు, చింత పండు, తాగే నీరు, పాలు, పెరుగు వంట సామాన్లు ఉండే ర్యాక్ మీద చాలా మంది దర్భలను వేసి ఉంచుతారు.
దీని వల్ల చెడు కిరణాలు దానిలోకి ప్రసరించవని అనాదీగా నమ్ముతారు.అదే విధంగా దర్భలను హోమాలు పూజలు , పితృకర్మలలో గ్రహణ సమయంలో ఆహారాన్ని శుద్ధి చేయడానికి దర్భలను ఖచ్చితంగా వాడతారు. ఇవి ప్రతికూల శక్తులను అడ్డుకుని పవిత్రతను, ఏకాగ్రతను పెంచుతాయని భక్తులు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు. ( గమనిక.. ఈ స్టోరీ పూర్తిగా నమ్మకం, విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు దీనికి బాధ్యత వహించదు..)
