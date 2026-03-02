English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Lunar eclipse 2026: దర్భల ప్రాముఖ్యత..?.. చంద్ర గ్రహణం వేళ ఏయే పదార్థాల మీద వేయాలి..?..

Lunar eclipse 2026: దర్భల ప్రాముఖ్యత..?.. చంద్ర గ్రహణం వేళ ఏయే పదార్థాల మీద వేయాలి..?..

Darbha usage during Chandragrahan effect:  జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం దర్భలలో గ్రహణాల నుంచి వచ్చే చెడుకిరణాలను నిరోధించే గుణం ఉందని పండితులు చెప్తారు. అందుకే గ్రహణ సమయంలో చాలా మంది తినే పదార్ధాల మీద దర్బలను పెట్టడం ఆనావాయితీగా వస్తుంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 2, 2026, 01:48 PM IST
  • దేశ వ్యాప్తంగా చంద్ర గ్రహనం రోజు మూతపడనున్న ఆలయాలు..
  • పలు సూచనలు వెల్లడించిన పండితులు..

Trending Photos

Allu Arjun: అభిమానిని కొట్టిన అల్లు అర్జున్.. ఆ తరువాత ఏమైందంటే..!
5
Allu Arjun fan video
Allu Arjun: అభిమానిని కొట్టిన అల్లు అర్జున్.. ఆ తరువాత ఏమైందంటే..!
Khamenei: ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేని ఎవరు? ఆయన మరణంతో కొందరు ముస్లింలు మాత్రమే ఎందుకు బాధపడుతున్నారు?
5
ayatollah ali khamenei
Khamenei: ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేని ఎవరు? ఆయన మరణంతో కొందరు ముస్లింలు మాత్రమే ఎందుకు బాధపడుతున్నారు?
Vijay thalapathy: అయ్యయ్యో.. ఊహించని చిక్కుల్లో విజయ్ దళపతి.!. కన్న కొడుకు ఏంచేశాడో తెలుసా..?..
6
Vijay Thalapathy raw
Vijay thalapathy: అయ్యయ్యో.. ఊహించని చిక్కుల్లో విజయ్ దళపతి.!. కన్న కొడుకు ఏంచేశాడో తెలుసా..?..
Astrology for Nails Cutting: వారంలో ఈ రోజున గోర్లు కత్తిరించుకుంటున్నారా..! ఇలా చేస్తే లక్ష్మీ దేవి కోపానికి గురికాక తప్పదు..
6
Nails Cutting Days As Per Astrology
Astrology for Nails Cutting: వారంలో ఈ రోజున గోర్లు కత్తిరించుకుంటున్నారా..! ఇలా చేస్తే లక్ష్మీ దేవి కోపానికి గురికాక తప్పదు..
Lunar eclipse 2026: దర్భల ప్రాముఖ్యత..?.. చంద్ర గ్రహణం వేళ ఏయే పదార్థాల మీద వేయాలి..?..

Lunar eclipse 2026 Darbha kusha grass Tradition: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన ప్రస్తుతం కేతు గ్రస్త చంద్ర గ్రహణం గురించి చర్చించు కుంటున్నారు. ముఖ్యంగా రేపు ఒకవైపు హోలీ మరోవైపు చంద్ర గ్రహణం పెద్ద రచ్చగా మారాయి. చాలా మంది పండితులు ఇప్పటికే మంగ్లవారం హోలీని జరుపుకొవద్దని ఆ రోజు చంద్ర గ్రహణం నేపథ్యంలో రోజు మంచిది కాదని పండితులు చెప్తున్నారు.  మార్చి 3న  మధ్యాహ్నంన 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6.30 వరకు గ్రహణ కాలం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఉదయం 11 లోపు భోజనాలు చేసుకొవాలని చెప్తున్నారు. అంతే కాకుండా గర్భిణిలు కూడా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలని, గ్రహణం సమయంలో ద్రవపదార్థాలు తీసుకొవాలని, కిరణాలు వారిపై పడకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెప్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు గ్రహణ సమయంలో చాలా మంది తినేపదార్థాలు ఏడాదంతా నిర్వఉంచే పదార్ధాలపై దర్భలు వేయడం  సంప్రదాయంను పాటిస్తారు. దర్భలకు గ్రహణానల నుంచి వచ్చే చెడు కిరణాలను నిరోధించే శక్తి ఉంటుందని అనాదీగా ఈ ఆచారంను పాటిస్తారు. 

దర్భలు ఏవిధంగా ఆవిర్భవించాయంటే.. క్షీర సాగరమధనంలో జరిగేటప్పుడు దీని కింద కూర్మావతారంలో శ్రీ మహా విష్ణువు  క్షీర సాగరమధనం పర్వతం కింద ఉంటారు. దీనితో ఆ రాపిడికి విష్ణుమూర్తి వెంట్రుకలు రాలిపోతాయంట. అవి కాస్త నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుని పోయి శక్తివంతమైన దర్బలుగా ఉద్బవిస్తాయి. ఇవి చాలా శక్తివంతమైనవి మాత్రమే కాకుండా, గ్రహణ సమయంలో రాహు, కేతు గ్రహణాల చెడు కిరణాలను కూడా నిరోధించే గుణాలు కల్గి ఉంటాయని  విష్ణుమూర్తి వాటికి వరం ఇచ్చాడంట.

అప్పటి నుంచి రుషులు, మునులు గ్రహన సమయాల్లో దర్భలను గ్రహణాల చెడు కిరణాల నుంచి కాపాడుకొవడానికి దర్భలను ఉపయోగిస్తున్నారు. అదే విధంగా.. వీటిని తినే పదార్థాల మీద దర్భలను ఉంచడంను పాటిస్తున్నారు. ఆలయం మీద, హోమాలు చేసుకునే ప్రదేశంను మూసి డోర్ మీద దర్భలను వేస్తారు. బియ్యం, ఆవకాయలు, చింత పండు, తాగే నీరు, పాలు, పెరుగు వంట సామాన్లు ఉండే ర్యాక్ మీద చాలా మంది దర్భలను వేసి ఉంచుతారు.

Read more:Holi 2026: కామదహనంకు శుభమూహుర్తం..?. మంటల్లో ఈ రెండు వేస్తే ఏడాదంతా గొప్ప శుభయోగాలు.!.

దీని వల్ల చెడు కిరణాలు దానిలోకి ప్రసరించవని అనాదీగా నమ్ముతారు.అదే విధంగా దర్భలను హోమాలు పూజలు , పితృకర్మలలో  గ్రహణ సమయంలో ఆహారాన్ని శుద్ధి చేయడానికి దర్భలను ఖచ్చితంగా వాడతారు. ఇవి ప్రతికూల శక్తులను అడ్డుకుని పవిత్రతను,  ఏకాగ్రతను పెంచుతాయని భక్తులు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు. ( గమనిక.. ఈ స్టోరీ పూర్తిగా నమ్మకం, విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు  దీనికి బాధ్యత వహించదు..)

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Lunar Eclipse 2026Chandragrahandarbha grasslunar eclipse effectdarbha grass effect

Trending News