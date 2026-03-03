English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Lunar eclipse 2026: చంద్ర గ్రహణం తర్వాత చేయాల్సిన పరిహరాలు..?.. ఎప్పటి లోపు శాంతులు చేసుకొవాలి..?

Chandragrahan Effect on zodiac signs: కేతు గ్రస్త చంద్ర గ్రహణం తర్వాత దోషాలు ఉన్న రాశుల వారు కొన్ని పరిహరాలు పాటించాలి. దీంతో ఆయా రాశులవారు చెడు ఫలితాల నుంచి బైటపడతారు. అదే విధంగా దానాలు ఇచ్చే సమయంలో కూడా  కొన్నిజాగ్రత్తలు పాటించాలి.  

Lunar eclipse 2026 follow these remedies and danalu: కేతుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం ఎట్టకేలకు ముగిసింది. దీని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉంది. గ్రహణ ప్రభావంతో కొన్ని రాశులకు మంచి జరిగితే మరికొన్ని రాశులకు చెడు ప్రభావాలు కూడా సంభవిస్తాయని పండితులు చెప్తున్నారు.  అందుకే ద్వాదశ రాశుల వారు గ్రహణ శాంతి లేదా పరిహరాలు పాటిస్తే ఈ దోషాల నుంచి సులువుగా బైటపడవచ్చు. 

ద్వాదశ రాశులపై గ్రహణ ప్రభావం..

శుభం.. మిథునం, వృశ్చిక రాశి,మీనం
మధ్యమం.. మేష, కర్కాటకం, ధనుస్సు, కుంభం
అధమ ఫలితాలు.. వృషభం, సింహం, కన్య, మకర రాశులు.

ముఖ్యంగా అధమ ఫలితాలు ఉన్న రాశుల వారు తప్పకుండా పరిహరాలు, శాంతులు చేసుకొవాలి. వీరు గ్రహణం తర్వాత మండలం రోజుల్లో అంటే.. కేతుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం నేపథ్యంలో .. పాలు, పెరుగు, బియ్యం, నెయ్యి, ఉలవలు, వెండి నాగ పడగ, వెండి చంద్ర బింబం, తెలుపు రంగు ధోతి, ఉత్తరీయం వస్త్రాలు యథా శక్తి దక్షిణా సహితంగా పండితులకు దానంగా ఇవ్వాలని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అదే విధంగా అవసరమైన వారు పండితులు సూచనల ప్రకారం ఇళ్లలో నవగ్రహ శాంతి హోమాలు, గణపతి హోమం చేసుకుంటే మంచి జరుగుతుంది.

గ్రహణ శాంతి, సంకల్పం..

ముఖ్యంగా దానాలు ఇచ్చే సమయంలో ముందుగా పైన చెప్పిన వాటిని ఒక రాగి లేదా ఇత్తడి పాత్రలో అన్నింటికి నీట్ గా పెట్టుకొవాలి. ఆ తర్వాత సంకల్పంలో మరీ ముఖ్యంగా కేతుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణ దోషపీడా పరిహారార్థం అని చెప్పించుకుని దానంగా పండితులకు ఇచ్చి సర్వం శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు అని దండం పెట్టుకొవాలి. దానం ఇచ్చే సమయంలో పైన చెప్పిన సామాగ్రిని లోభత్వంకు పాల్పడకుండా యథా శక్తి ప్రకారం ఇచ్చుకొవాలి. ఈ విధంగా దానంగా ఇచ్చిన తర్వాత రుద్రాభిషేకం చేయించుకొవాలి. ఆ తర్వాత నవగ్రహపూజలు చేయించుకొవాలి.

Read more: Lunar Eclipse 2026: చంద్ర గ్రహణం వేళ సంభోగంలో పాల్గొనవచ్చా..?.. ఆ తర్వాత ఏంజరుగుతుందంటే..?

గ్రహణ శాంతిని మండలం రోజుల్లో చేసుకొవాలని పండితులు చెప్తారు. దీని వల్ల దాని చెడు ప్రభావం మన మీద ఉండదని అంటారు. ఒకవేళ గ్రహణ శాంతులు, దానాలు ఇచ్చుకునే శక్తిలేని వారు పంచాక్షరీ మంత్రం అయిన   "ఓం నమః శివాయ లేదా అష్టాక్షరీ మంత్రం, "ఓం నమో నారాయణాయ"లను డైలీ ఒక నూటఒక్క మార్లు, ఈవిధంగా 21 రోజులు నియమంగా జపిస్తే ఈ గ్రహణ దోషాలు పోతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. 

 

