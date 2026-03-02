Lunar Eclipse: రేపు చంద్రగ్రహణం.. పట్టు స్నానం, విడుపు స్నానం ఎప్పుడు చేయాలి?

Lunar Eclipse 2026: తెలుగు సంవత్సరంలో ఇదే చివరి చంద్రగ్రహణం. రేపు ఏర్పడనున్న చంద్రగ్రహణానికి చాలా విశిష్టత ఉంది. హోలీ పండుగ రోజు ఏర్పడుతున్న చంద్రగ్రహణంపై చాలా కథనాలు, ప్రచారం జరుగుతోంది. విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో చివరి గ్రహణం ఇది. ఫాల్గుణ మాసం పౌర్ణమి రోజు మార్చి 3వ తేదీ మంగళవారం ఏర్పడుతున్న చంద్ర గ్రహణం ఇది కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణం. ఇది సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. భారతదేశంలో చివరి 27 నిమిషాలు గ్రహణం కనపడుతుంది. అయితే దేశంలో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండే సమయం, మధ్య సమయం.. పట్టు విడుపుల సమయం గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ గ్రహణం తెలంగాణతోపాటు దేశంలో సాయంత్రం 6:20 గంటల నుంచి సుమారు 27 నిమిషాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది.
ఫాల్గుణ మాసం శుక్లపక్ష పౌర్ణమి రోజున సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం మధ్యాహ్నం 3:21 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. గ్రహణ వ్యవధి మొత్తం 3 గంటల 27 నిమిషాలు ఉంటుంది. గ్రహణ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. జ్యోతిష్యులు, పండితులు చెబుతున్న ప్రకారం గ్రహణ సమయంలో రెండు స్నానాలు తప్పక చేయాలని చెబుతున్నారు. ఒకటి పట్టు స్నానం.. రెండోది విడుపు స్నానం ఉంది.
గ్రహణం సూతకాలం ప్రారంభమయ్యే సమయం: ఉదయం 6:22 గంటలకు
గ్రహణ స్పర్శకాలం అంటే గ్రహణం మొదలయ్యే సమయం : మధ్యాహ్నం 3:21 గంటలు
ఉన్మీలన కాలం (గ్రహణం మధ్య సమయం): సాయంత్రం 5:02 గంటలకు
గ్రహణ మధ్య కాలం: సాయంత్రం 5:32 గంటలకు
నిమీలన కాలం (సంపూర్ణంగా గ్రహణం ఏర్పడడం): సాయంత్రం 5:48 గంటలకు
గ్రహణ మోక్షకాలం (గ్రహణం విడిచే సమయంప ప్రారంభం) : సాయంత్రం 6:12 గంటలు గంటలకు
అద్యంత పుణ్యకాలం (గ్రహణం ముగిసే సమయం): సాయంత్రం 6:48 గంటలకు
గ్రహణం ప్రారంభమవడానికి ముందే స్నానం చేసి తర్వాత పూజలు చేయాలి. గ్రహణం పూర్తిగా విడిచేంత వరకు అంటే సాయంత్రం 6.48 గంటల వరకు జపం చేయాలి. అనంతరం గ్రహణం విడుపు స్నానం చేసి ఇంట్లో పూజా మందిరం శుభ్రం చేసుకుని పూజ చేయాలి. అనంతరం శివాలయం.. నవగ్రహాలను దర్శించుకోవాలి. లేదంటే సమీపంలోని ఏదైనా ఆలయాన్ని సందర్శించాలి.
