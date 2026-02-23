English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Lunar Eclipse 2026: కేతు గ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. గర్భిణిలు ఏంతినాలి..?.. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో తెలుసా..?

Lunar Eclipse 2026: కేతు గ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. గర్భిణిలు ఏంతినాలి..?.. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో తెలుసా..?

Pregnant women precautions during chandragrahan: చంద్రగ్రహణం సమయంలో ముఖ్యంగా గర్భిణి మహిళలు పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలి. వీటి నుంచి వెలువడే కిరణాలు గర్భంలో ఉన్న శిశువులపై ఉంటుందని పండితులు, అనాదీగా పెద్దలు కూడా చెప్తు వస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 23, 2026, 06:11 PM IST
  • చంద్ర గ్రహణం ప్రభావం..
  • గర్బిణిలకు పలు సూచనలు..

Lunar Eclipse 2026: కేతు గ్రస్త చంద్ర గ్రహణం.. గర్భిణిలు ఏంతినాలి..?.. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో తెలుసా..?

Lunar Eclipse 2026 Pregnant women dos and avoid these things: ప్రస్తుతం దేశమంత ఎక్కడ చూసిన కూడా కేతుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం గురించి చర్చించు కుంటున్నారు. ముఖ్యంగా చంద్ర గ్రహనం కారణంగా ఇప్పటికే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రధాన  ఆలయాలు కూడా మూసి వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో మార్చి 3వ తేదీన కేతుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడబోతుంది. గ్రహణం మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6. 30 వరకు ఉంటుంది.

 ఈ సమయంకు ఆరుగంటల ముందు నుంచి పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ఇంట్లో ఆహర పదార్థాల మీద దర్భను వేయాలి. తాగే నీళ్ల మీద, ఆవకాయలు, నిల్వఉండే పదార్థాల మీద దర్భలను వేయాలి. ఈ విధంగా వేస్తే గ్రహణ కిరణాలు పదార్థాలపై ఉండదు. ముఖ్యంగా గ్రహణ సమయంలో గర్భిణిలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

 గర్భిణిలు ఏంచేయాలి..?..

గ్రహణ సమయంలో గర్భిణిలు ద్రవ ఆహరం తినడం ఉత్తమం.  అదే విధంగా సులువుగా జీర్ణమయ్యే పదార్థాలు మాత్రమే తినాలి. గ్రహణ ప్రభావం వల్ల ద్వాదశ రాశులపై ఉంటుంది. ఈ సమయంలో చెడు గాలులు కూడా వీస్తాయని పెద్దలు చెప్తారు. అందుకే ఒత్తిడి కూడా ఉంటుంది. అందుకే మానసిక ప్రశాంతత కోసం పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలి. నీళ్లు మాత్రం ఎక్కువగా తాగాలి. గ్రహణ కాలంలో బెడ్ మీద నిటారుగా పడుకుని ఉండాలి. ఒకవైపు వంగి నిద్రపోకూడదు. అదే విధంగా కాలు మీద కాళ్లను వేసుకొకూడదు. దీనివల్ల కడపులోని బిడ్డకు ప్రమాదం అంటారు. ఇక అదే పనిగా కూర్చొని ఉండకూడదు.  

గ్రహణ సమయంలో ఇంట్లోనే ఉండాలి. బాల్కనీలో తిరగడం, కిటికీల దగ్గర వెళ్లి నిల్చొవడం వంటివి చేయకూడదు.  భక్తి శ్లోకాలు చదవడం, దేవుడి నామస్మరణ చేయాలి. ముఖ్యంగా గ్రహణ సమయంలో వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులు ధరించాలి. అంతే కాకుండా కొంత మంది గ్రహణ సమయంలో ఏదో పనులు చేద్దామని భావిస్తారు. కానీ అస్సలు చేయకూడదు.  ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే గ్రహణ సమయంతర్వాత చేయగలిగే వారు గ్రహణ విడుపు స్నానం చేయాలి.

Read more: Holi 2026: హోలీకి ముందు ఈ పనులు చేస్తే.. మీ ఇంట్లో ఎప్పటికీ ఐశ్వర్యంకు లోటుండదు.!..

ఒకవేళ చేయడానికి ఓపిక లేని వారు దుస్తులు మార్చుకుని ఉతికిన దుస్తులు వేసుకొవాలి. గ్రహణ సమయంలో  నిల్వ ఉన్న ఆహరంను తినకూడదు. గ్రహణం తర్వాత  ఇష్టదైవఆరాధన చేసుకొవాలి. అదే విధంగా శాంతి పూజలు, దానాలు చేసుకొవాలి. ఈ విధంగా పలు జాగ్రత్తలు పాటిస్తు గర్భిణిలు గ్రహణ సమయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలని జ్యోతిష్య పండితులతో పాటు అనాదీగా మన పెద్దలు కూడా సూచిస్తున్నారు. (గమనిక.. ఈ స్టోరీ పూర్తిగా నమ్మకాలు, విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనికి జీ తెలుగు బాధ్యత వహించదు..)

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

