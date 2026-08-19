Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /Chandra Grahan: ఆగస్టు 28న చివరి చంద్రగ్రహణం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఆర్థిక నష్టం, తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి తప్పదా?

Chandra Grahan: ఆగస్టు 28న చివరి చంద్రగ్రహణం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఆర్థిక నష్టం, తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి తప్పదా?

Lunar Eclipse August 28: ఆగస్టు 28న చంద్రగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. ఈ సమయంలోనే కొన్ని గ్రహాల కదలికలు చేయబోతున్నాయి. దీంతో ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో అనేక సమస్యలు వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా నష్టపోయే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 19, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:25 PM IST
Chandra Grahan: ఆగస్టు 28న చివరి చంద్రగ్రహణం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఆర్థిక నష్టం, తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి తప్పదా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
బిర్యానీతో కడుపుబ్బా నవ్విస్తాం.. ప్రేక్షకుల గుర్తింపే నాకు ముఖ్యం: నటి వేధా జలంధర్
2
3
4
5