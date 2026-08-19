/Chandra Grahan: ఆగస్టు 28న చివరి చంద్రగ్రహణం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఆర్థిక నష్టం, తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి తప్పదా?

Lunar Eclipse August 28: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని గ్రహణాలకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సూర్య, చంద్ర రెండు గ్రహణాలు మానవ జీవితాలపై ఊహించని ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా రాశులపై కూడా ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. ఇదిలా ఉంటే 2026 సంవత్సరంలో చివరి చంద్రగ్రహణం ఆగస్టు 28న సంభవించబోతోంది. అయితే, ఈ గ్రహణానికి జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది.
ఆగస్టు 28న ఏర్పడే ఈ చంద్రగ్రహణం సమయంలో చంద్రుడు.. తన శత్రువుగా భావించే శనికి సంబంధించిన కుంభరాశిలో.. అలాగే రాహువుకు చెందిన శతభిషా నక్షత్రంలో సంచారం చేయబోతున్నాడు.. శని, రాహువుల ఈ ద్వంద్వ ప్రభావం కారణంగా చంద్రుడు మాయాజాలంలో చిక్కుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. దీని కారణంగా ఈ చంద్రగ్రహణం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులకు దారితీసే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ 4 రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, ఆరోగ్య పరంగా అనేక సమస్యలకు దారీ తీసే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ రాశులవారికి సమస్యలు..
సింహ రాశి (Leo)
చంద్రగ్రహణ ప్రభావంతో సింహ రాశి వారికి తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి సంబంధించిన సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఊహించని ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. దీనివల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. కోపంలో మాట జారడం వల్ల కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయులతో సంబంధాలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో దెబ్బతింటాయి. ఇంట్లో అకారణంగా గొడవలు జరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఆఫీసులో పనిభారం పెరిగి తీవ్రమైన ఒత్తిడికి దారి తీసే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఈ రాశికి అధిపతి స్వయంగా చంద్రుడే కావడం విశేషం.. కాబట్టి ఈ గ్రహణ ప్రభావం కర్కాటక రాశి వారిపై నేరుగా పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు కూడా వచ్చే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి. కంటి సమస్యలు, అధిక రక్తపోటు, తీవ్రమైన తలనొప్పి వంటి సమస్యలు ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది.. భారీగా ఆర్థిక నష్టాలు వచ్చే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో ఎలాంటి పెట్టుబడులు పెట్టకుండా ఉండడం మంచిది..
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఈ వృశ్చిక రాశి వారి శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా జీవిత భాగస్వామి లేదా పిల్లల ఆరోగ్యం మిమ్మల్ని తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఏదైనా ఆర్థికంగా పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునేవారు తప్పకుండా తొందరపాటు అస్సలు పనికిరాదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. పని ప్రదేశంలో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మి డబ్బులు అప్పుగా ఇవ్వకండి.
(నోట్: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాలు, జ్యోతిష్యులు అందించిన సమాచారం ఆధారంగా తీసుకుని రాసింది మాత్రమే.. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు..)
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