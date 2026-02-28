English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Lunar Eclipse Baby Birth: చంద్రగ్రహణ సమయంలో పుడితే అదృష్టమా? వారి వ్యక్తిత్వం, భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందంటే?

Lunar Eclipse Baby Birth: చంద్రగ్రహణ సమయంలో పుడితే అదృష్టమా? వారి వ్యక్తిత్వం, భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందంటే?

Baby Born On Lunar Eclipse Day: భారతీయ సంస్కృతిలో, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహణాలకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా చంద్రగ్రహణ సమయంలో జన్మించిన పిల్లల భవిష్యత్తు, వారి స్వభావం ఎలా ఉంటుందనే విషయంపై అనేక ఆసక్తికరమైన నమ్మకాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 28, 2026, 11:34 AM IST

Lunar Eclipse Baby Birth: చంద్రగ్రహణ సమయంలో పుడితే అదృష్టమా? వారి వ్యక్తిత్వం, భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందంటే?

Baby Born On Lunar Eclipse Day: భారతీయ సంస్కృతిలో, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహణాలకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా చంద్రగ్రహణ సమయంలో జన్మించిన పిల్లల భవిష్యత్తు, వారి స్వభావం ఎలా ఉంటుందనే విషయంపై అనేక ఆసక్తికరమైన నమ్మకాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. మార్చి 3, 2026న సంభవించబోయే చంద్రగ్రహణం నేపథ్యంలో, ఈ సమయంలో జన్మించే శిశువుల జీవితంపై జ్యోతిష్య శాస్త్ర విశ్లేషణను తెలుసుకుందాం.

మార్చి 3న ఫాల్గుణ పౌర్ణమి నాడు సింహ రాశి, పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రంలో ఈ ఏడాది తొలి చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. దాదాపు 3 గంటల 27 నిమిషాల పాటు సాగే ఈ సుదీర్ఘ గ్రహణ సమయంలో జన్మించే పిల్లల గురించి జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న విశేషాలు ఇవే.

సున్నితమైన మనస్తత్వం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. చంద్రుడు మనస్సుకు కారకుడు. గ్రహణ సమయంలో చంద్రుని ప్రభావం వల్ల ఆ సమయంలో జన్మించే పిల్లలు అత్యంత భావోద్వేగ, సున్నిత స్వభావం కలవారిగా ఉంటారు. వీరు ఇతరుల బాధలను త్వరగా అర్థం చేసుకుంటారు. నమ్మకానికి మారుపేరుగా నిలుస్తారు, ఎవరినీ అంత సులభంగా మోసం చేయరు.

అపారమైన మేధస్సు
చంద్రగ్రహణ సమయంలో పుట్టిన పిల్లలు అసాధారణమైన ఆలోచనా శక్తిని కలిగి ఉంటారని నమ్మకం. పరిశోధనలు, సృజనాత్మక రంగాలు, లోతైన విశ్లేషణ అవసరమైన వృత్తుల్లో వీరు అద్భుతంగా రాణిస్తారు. తమ పట్టుదలతో సమాజంలో ఉన్నత స్థానాన్ని, ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందుతారు. వీరు సాధారణంగా అదృష్టవంతులుగా పరిగణిస్తారు.

వీరు కొన్ని రకాల మానసిక సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు. కొన్నిసార్లు నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో వెనుకడుగు వేయడం లేదా చిన్న విషయాలకే ఆందోళన చెందడం వంటివి జరగవచ్చు. వీరికి చిన్నప్పటి నుండి కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం, సానుకూల వాతావరణం లభిస్తే ప్రపంచ స్థాయిలో గొప్ప విజయాలను సాధించగలరు.

గర్భిణీ స్త్రీలు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
గ్రహణ కిరణాలు గర్భస్థ శిశువుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయనే నమ్మకంతో మన పెద్దలు కొన్ని నియమాలు సూచించారు. గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీలు నేరుగా కిరణాల బారిన పడకుండా ఇంట్లోనే ఉండటం మంచిది. కత్తెర్లు, సూదులు వంటి పదునైన వస్తువులను వాడకూడదని చెబుతారు. ఈ సమయంలో దైవ ప్రార్థన లేదా ధ్యానం చేయడం వల్ల ప్రతికూల శక్తుల నుండి రక్షణ లభిస్తుందని నమ్మకం.

చంద్రగ్రహణ సమయంలో జన్మించడం అనేది ఒకరి వ్యక్తిత్వంపై కొంత ప్రభావం చూపుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్నప్పటికీ.. పిల్లల భవిష్యత్తు అనేది ప్రధానంగా వారికి అందే విద్య, పెంపకం, వారు పెరిగే వాతావరణంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.

Also Read:  Nara Lokesh Janhvi Kapoor: నారా లోకేష్ చేసిన పనికి NTR హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ ఫిదా..గ్రేట్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్!

Also Read: Ayesha Meera Case: 18 ఏళ్ల తర్వాత ముగియని పోరాటం..తెనాలిలో ఆయేషా మీరా శరీర అవశేషాల ఖననం!

 

