Lunar Eclipse Effect: చంద్రగ్రహణం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి సిరులు కురిపించబోతున్న లక్ష్మీదేవి.. అబ్బబ్బ లక్కే లక్కు..

Lunar Eclipse Effects On Zodiac Signs 2025 Telugu: ఈ ఏడాది చివరి చంద్రగ్రహణం సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ ఆదివారం సంభవించబోతోంది. ఈ గ్రహణం దాదాపు మూడు గంటల 30 నిమిషాల పాటు ఉంటుందని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇది రాత్రి 9.57 గంటల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఈ ఏడాది చివరి చంద్రగ్రహణం కుంభరాశిలో సంభవించబోతోంది. ఇదే సమయంలో చంద్రుడు పూర్వభద్రపాదన నక్షత్రంలో కదలికలు జరుపుతాడు. అలాగే సూర్య బుధ కేతువు గ్రహాలు కూడా గ్రహ కదలికలు చేస్తాయి. దీంతో సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా చంద్రగ్రహణం ఏర్పడడం వల్ల మేష రాశి తో పాటు వృశ్చిక రాశిలో వారికి కెరీర్ పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆర్థిక లాభాలు కూడా కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెప్తున్నారు. చంద్రగ్రహణ సమయంలో ఏయే రాశుల వారికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో? అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశుల వారెవరో? వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ధనుస్సు రాశి
సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన జరిగే చంద్రగ్రహణం ధనస్సు రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎప్పటినుంచో వ్యాపార రంగాల్లో స్థిరపడిన వ్యక్తులు భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందుతారు. ఇక కెరీర్ పరంగా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మానసిక సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం లభించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడపగలుగుతారు. అలాగే వారి మద్దతు లభించి కొన్ని అద్భుతమైన పనులు చేస్తారు.
మేష రాశి
సెప్టెంబర్ 7, 8వ తేదీలు మేష రాశి వారికి ఎంతగానో కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా చంద్రగ్రహణం వేళ వీరికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుబోతున్నాయి. ఆర్థిక రంగంలో భారీ మొత్తంలో లాభాలు పండబోతున్నారు. సంపాదన కూడా ఊహించని స్థాయిలో పొందుతారు. ఇక మానసిక ప్రశాంతత కూడా మెరుగుపడుతుంది. అలాగే చంద్రగ్రహణం ముగిసిన తర్వాత కూడా మేష రాశి వారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. దీంతోపాటు అదృష్టం కూడా కలిసి రావడంతో వ్యాపారాలు లాభసాటిగా మారుతాయి. అలాగే అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా చేసి అన్ని రకాలుగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలపరంగా అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
కన్య రాశి
కన్యా రాశి వారికి చంద్రగ్రహణం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆరవ స్థానంలో చంద్రగ్రహణం జరగబోతోంది. దీంతో వీరికి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఏవైనా అప్పుల బాధలున్నా కూడా సులభంగా తీరిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచో పని కోసం వెతుకుతున్న వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సంక్లిష్ట పరిస్థితుల నుంచి కూడా వీరు సులభంగా బయటపడే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే ఏదైనా పనులు చేయడం వల్ల జీవితంలో ఎప్పుడు ఊహించని లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఈ ఏడాది చివరి చంద్రగ్రహణం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి అడ్డంకులు మొత్తం తొలగిపోబోతున్నాయి. దీంతోపాటు పనులన్నీ ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన విజయం దిశగా తీసుకెళ్తాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. అలాగే పదే పదే అడ్డుపడుతున్న సమస్యలు కూడా ఈ సమయంలో తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా పనుల్లో వస్తున్న తీవ్ర అడ్డంకులు కూడా పరిష్కారం అవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఇవే కాకుండా బోలెడు లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి