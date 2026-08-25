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రాఖీ రోజే చంద్ర గ్రహణం.. ఈ 4 రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..!

Lunar Eclipse 2026: 2026 కాలండర్ ఇయర్‌లో రెండో గ్రహణం ఏర్పడుతుంది. ఇక పరాభవ నామ సంవత్సరంలో మొదటి గ్రహణం ఏర్పడబోతుంది. రాఖీ పండగ రోజే చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడటంతో ఈ రోజు పండగ జరుపుకోవచ్చా.. ? ఇంతకీ మన దేశంలో కనబడని ఈ గ్రహణం మన పై ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందా.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల్లో కనిపించే గ్రహణం వల్ల ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉండే  హిందువులు  ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి. ఈ గ్రహణం ఏయే రాశులకు ఎలాంటి ఫలితం కలగనుందో ఓ సారి చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 25, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:37 PM IST
రాఖీ రోజే చంద్ర గ్రహణం.. ఈ 4 రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..!
Image Credit: Chandra Grahanam 2026 (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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