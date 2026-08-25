/రాఖీ రోజే చంద్ర గ్రహణం.. ఈ 4 రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..!

Rakhi Festival Chandra Grahanam Effect: శ్రావణ పౌర్ణమి...తోబుట్టువుల అనురాగానికి ప్రతీకగా రాఖీ పండుగను సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అయితే ఈసారి రాఖీ పండుగ రోజే ఆకాశంలో అరుదైన ఖగోళ వింత చోటుచేసుకోబోతోంది. అదే శ్రావణ పౌర్ణమి చంద్రగ్రహణం. పవిత్రమైన పండగ వేళ... గ్రహణం ఏర్పడుతుండటంతో అసలు రాఖీ ఎప్పుడు కట్టుకోవాలి? పండగ వేళ పాటించాల్సిన నియమాలేమిటి ? మన దేశంలో ఎక్కడా కనపడని ఈ గ్రహణం వల్ల మనపై ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండబోతుంది.పండితులు ఏం చెబుతున్నారంటే..
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శ్రవణ నక్షత్రం, మకర రాశిలో ఈ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతోంది. గ్రహణ సమయంలో చంద్రుడిపై రాహు ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండటంతో దీన్ని 'రాహు గ్రస్త చంద్రగ్రహణం' అని పిలుస్తున్నారు. చంద్రమా మనసో జాత: అని పురుష సూక్తంలో చెప్పినట్టు.. చంద్రుడు మనస్సు, సెంటిమెంట్లకు కారకుడు. చంద్రుడిని రాహువు ఆవహించడం వల్ల పండగ వేళ ప్రతికూల శక్తి పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు వేద పండితులు.
శ్రావణ పౌర్ణమి రోజైన ఆగస్టు 28న ఈ ఖగోళ వింత చోటుచేసుకోబోతోంది. భారతీయ ప్రామాణిక కాలమానం ప్రకారం... ఈ చంద్రగ్రహణం ఉదయం 6 గంటల 53 నిమిషాలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఉదయం 8 గంటల 4 నిమిషాలకు పాక్షిక గ్రహణం మొదలై... 9 గంటల 43 నిమిషాలకు గ్రహణం పూర్తి స్థాయికి చేరుకుంటుంది. అనంతరం మధ్యాహ్నం 12 గంటల 32 నిమిషాలకు గ్రహణం సంపూర్ణంగా విడిపోతుంది. మొత్తం ఈ ప్రక్రియ దాదాపు 5 గంటల 38 నిమిషాల పాటు సాగనుంది.
రాఖీ కట్టడానికి ముహూర్తం..
అయితే పండగ వేళ సోదరులకు రాఖీలు కట్టేందుకు సరైన ముహూర్తం ఏది? గ్రహణానికి ముందు ఉండే సూతక కాలానికి ముందే రాఖీ వేడుకలు పూర్తి చేసుకోవాలని సిద్ధాంతులు సూచిస్తున్నారు. ఉదయం నుంచి గ్రహణ సూతక కాలం ప్రారంభమయ్యే సమయం లోపే రాఖీలు కట్టుకోవాలి. ఈ టైంలో ఇష్టదైవాన్ని స్మరిస్తూ, సోదరుడి శ్రేయస్సును కోరుకుంటూ కట్టే రాఖీ విశేష ఫలితాలు ఇస్తుందని జోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
అదే సమయంలో గ్రహణ వ్యవధిలో కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి! గ్రహణ సమయంలో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోకూడదు. ముఖ్యంగా వండిన పదార్థాలు, నీటిపై తులసి ఆకులు లేదా దర్భలు వేసి ఉంచాలి. గ్రహణ సమయంలో కొత్త పనులు ప్రారంభించడం, దేవాలయాల దర్శనం, రాఖీలు కట్టడం వంటివి పూర్తిగా వర్జ్యం. గర్భిణులు ఈ సమయంలో ఇంట్లోనే ఉంటూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
గ్రహణ దోష పరిహారాలు..
రాహు ప్రభావం తగ్గడానికి, గ్రహణ దోష నివారణకు శాస్త్రం కొన్ని సులభమైన పరిహారాలను సూచించింది. గ్రహణం పూర్తయిన వెంటనే తలస్నానం చేసి, ఇల్లు శుభ్రం చేసుకోవాలి. అనంతరం బియ్యం, పాలు, తెలుపు రంగు దుస్తులు, కర్పూరం లేదా వెండి వంటి పదార్థాలను దానం చేయడం వల్ల రాహు దోషాలు తొలిగి, శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని వేద పండితులు చెబుతున్నారు.
ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం... ఏ గ్రహణమైనా సరే ఏ ప్రాంతంలో కంటికి కనిపిస్తుందో, అక్కడ మాత్రమే దాని ప్రభావం, సూతక కాల నియమాలు వర్తిస్తాయి. భారత్లో ఈ గ్రహణం అస్సలు కనిపించకపోవడం వల్ల... మన దేశంలో ఎలాంటి సూతక కాలం వర్తించదు. దేవాలయాలు మూసివేయాల్సిన అవసరం లేదు, అలాగే గ్రహణ నియమాలు పాటించాల్సిన పనిలేదు.
ఇది ఐరోపా, ఆసియా ఖండములో పశ్చిమ భాగంలో ఆఫ్రికా, హిందూ మహాసముద్రం, అంటార్కిటికా, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, పసిఫిక్, అట్లాంటిక్, ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది.
ఇక హంగేరి, పోర్చుగల్, పోర్చుగల్, క్యూబా, మొరాకో,ఐర్లాండ్, న్యూయార్క్, అల్జీరియా, స్పెయిన్ ఇంగ్లాండ్, అర్జెంటీనా, నైజీరియా, నెదర్లాండ్స్, వెనిజులా, పెరూ, మెక్సికో, ఫ్రాన్స్, ఆస్ట్రియా బెల్జియం, జర్మనీ దేశాల్లో ఖండగ్రాస చంద్ర గ్రహణం కనిపించును. మన దేశంలో ఎక్కడా ఈ సమయంలో గ్రహణం లేదు. కాబట్టి రాఖీ పండగ కానీ.. జంధ్యాల పౌర్ణమి కానీ ఎలాంటి అనుమానులు లేకుండా చేసుకోవచ్చు.
ఖగోళపరంగా కనిపించకపోయినా, రాశిచక్రంపై ప్లానెటరీ పొజిషన్ ప్రకారం మకర రాశి, శ్రావణ నక్షత్రంలో గ్రహణం జరుగుతున్నందున కొన్ని రాశుల వారు మానసిక ప్రశాంతత కోసం చంద్రాష్టోత్తరం లేదా ఓం నమఃశివాయ మంత్రాన్ని జపించడం మంచిదని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మకరం, కుంభం, ధనుస్సు, కర్కాటక రాశి వాళ్లు గ్రహణ సమయంలో చంద్రుడి,రాహువుకు సంబంధించిన మంత్రాలను పండితుల సలహాల మేరకు పఠిస్తే బెటర్.
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