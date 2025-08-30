English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lunar Eclipse: సెప్టెంబర్ 7న సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం.. ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు

Full Details Of Lunar Eclipse On September 7th: అంతరిక్షంలో మరో అద్భుతం చోటుచోసుకోబోతున్నది. రానున్న పౌర్ణమికి చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడనుంది. సెప్టెంబర్‌ 7వ తేదీన వస్తున్న చంద్రగ్రహణం ఏం చేయాలి? ఎవరికీ ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 30, 2025, 03:31 PM IST

Lunar Eclipse: సెప్టెంబర్ 7న సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం.. ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు

Chandra Grahanam: గ్రహాల కదలికను బట్టి అంతరిక్షంలో అద్భుతాలు జరుగుతుంటాయి. అలాంటి అద్భుతమే ఈ పౌర్ణమికి జరగనుంది. సెప్టెంబర్‌ 7వ తేదీన చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహణంపై సర్వత్ర ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా జ్యోతిష్యం.. జాతకం ప్రకారం పండితులు శాస్త్రాలు, పూజలు చెబుతున్నాయి. గ్రహణం ఎవరికీ అరిష్టం.. ఎవరికి మంచి జరుగుతుందనేది లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. అయితే చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు వస్తుంది? సమయం, ఫలితాలు వంటి పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Basar Saraswathi Temple: బాసర సరస్వతమ్మ ఆలయాన్ని చుట్టుముట్టిన గోదారమ్మ

ఈనెల 7వ తేదీ భాద్రపద మాసం పౌర్ణమి ఆదివారం రోజు రాత్రి 9-57 నిముషాలకు సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. శతాభిషం, పూర్వాభాద్ర నక్షత్రలో కుంభ రాశిలో రాహుగ్రస్త సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం భారతదేశంలో ఏర్పడుతుంది.

గ్రహణం స్పర్శ కాలం: 7 తేదీ రాత్రి 9-57 నిమిషాలకు
సంపూర్ణ గ్రహణ ప్రారంభం: రాత్రి 11 గంటలకు
గ్రహణ మధ్యకాలం: రాత్రి 11-41 నిమిషాలు
గ్రహణం విడుపు ప్రారంభం: రాత్రి 12-22 నిమిషాలకు
గ్రహణం ముగింపు: రాత్రి 1-26 నిమిషాలు

గ్రహణం పుణ్యకాలం : 3-29 నిమిషాలు
సంపూర్ణ బింబ దర్శనకాలం: 1-22 నిమిషాలు

Also Read: Gadwal Congress: సొంత జిల్లాలో రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. ఏ జరిగిందంటే?

ఈ రాశుల వారికి దోషం
వృషభరాశి, మిథున రాశి, సింహరాశి, కన్య రాశి, తులరాశి, మకరరాశి, కుంభరాశి, మీన రాశి ఉన్నవారికి గ్రహణం కలిసి రాదు. ఈ రాశుల వారు మహాశివ ఆరాధన చేయాలి.

చంద్రగ్రహణంతో దోషం లేని రాశులు ఇవే..
మేష రాశి, కర్కాటక రాశి, వృచ్చిక రాశి, ధనస్సు రాశి. చంద్రగ్రహణం ఏర్పడడం వలన ఈ రాశుల వారికి ఎలాంటి దోషాలు ఉండవు.

Also Read: Public Survey: రేవంత్‌ రెడ్డికి సొంత గడ్డపై భారీ షాక్‌.. రైతుల ఆందోళనతో తోక ముడిచిన అధికారులు

ఆలయాలు మూసివేత
చంద్రగ్రహణం ఏర్పడే సమయంలో ఆలయాలు మూసి ఉంచడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. చంద్రగ్రహణం రోజు దేవాలయాలు ఉదయం 12 గంటల లోపు పూజా కార్యక్రమాలు అన్ని పూజ చేసుకుని ఆలయాన్ని మూసివేయాలి. మరుసటి రోజు అనగా సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ ఉదయం గణపతి పూజ, పుణ్యాహ వాచనం, పంచగవ్య సంస్కారం చేసి వాటితో విగ్రహములకు అభిషేకం చేయాలి. 7 తేదీ గ్రహణము రోజు తద్దినాలు పెట్టేవారు మధ్యాహ్నం 1.20 గంటలోపు పూర్తి చేసుకోవాలి.

