Lunar Eclipse: సెప్టెంబర్ 7న సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం.. ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు

Chandra Grahanam: గ్రహాల కదలికను బట్టి అంతరిక్షంలో అద్భుతాలు జరుగుతుంటాయి. అలాంటి అద్భుతమే ఈ పౌర్ణమికి జరగనుంది. సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహణంపై సర్వత్ర ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా జ్యోతిష్యం.. జాతకం ప్రకారం పండితులు శాస్త్రాలు, పూజలు చెబుతున్నాయి. గ్రహణం ఎవరికీ అరిష్టం.. ఎవరికి మంచి జరుగుతుందనేది లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. అయితే చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు వస్తుంది? సమయం, ఫలితాలు వంటి పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఈనెల 7వ తేదీ భాద్రపద మాసం పౌర్ణమి ఆదివారం రోజు రాత్రి 9-57 నిముషాలకు సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. శతాభిషం, పూర్వాభాద్ర నక్షత్రలో కుంభ రాశిలో రాహుగ్రస్త సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం భారతదేశంలో ఏర్పడుతుంది.
గ్రహణం స్పర్శ కాలం: 7 తేదీ రాత్రి 9-57 నిమిషాలకు
సంపూర్ణ గ్రహణ ప్రారంభం: రాత్రి 11 గంటలకు
గ్రహణ మధ్యకాలం: రాత్రి 11-41 నిమిషాలు
గ్రహణం విడుపు ప్రారంభం: రాత్రి 12-22 నిమిషాలకు
గ్రహణం ముగింపు: రాత్రి 1-26 నిమిషాలు
గ్రహణం పుణ్యకాలం : 3-29 నిమిషాలు
సంపూర్ణ బింబ దర్శనకాలం: 1-22 నిమిషాలు
ఈ రాశుల వారికి దోషం
వృషభరాశి, మిథున రాశి, సింహరాశి, కన్య రాశి, తులరాశి, మకరరాశి, కుంభరాశి, మీన రాశి ఉన్నవారికి గ్రహణం కలిసి రాదు. ఈ రాశుల వారు మహాశివ ఆరాధన చేయాలి.
చంద్రగ్రహణంతో దోషం లేని రాశులు ఇవే..
మేష రాశి, కర్కాటక రాశి, వృచ్చిక రాశి, ధనస్సు రాశి. చంద్రగ్రహణం ఏర్పడడం వలన ఈ రాశుల వారికి ఎలాంటి దోషాలు ఉండవు.
ఆలయాలు మూసివేత
చంద్రగ్రహణం ఏర్పడే సమయంలో ఆలయాలు మూసి ఉంచడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. చంద్రగ్రహణం రోజు దేవాలయాలు ఉదయం 12 గంటల లోపు పూజా కార్యక్రమాలు అన్ని పూజ చేసుకుని ఆలయాన్ని మూసివేయాలి. మరుసటి రోజు అనగా సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ ఉదయం గణపతి పూజ, పుణ్యాహ వాచనం, పంచగవ్య సంస్కారం చేసి వాటితో విగ్రహములకు అభిషేకం చేయాలి. 7 తేదీ గ్రహణము రోజు తద్దినాలు పెట్టేవారు మధ్యాహ్నం 1.20 గంటలోపు పూర్తి చేసుకోవాలి.
