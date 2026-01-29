English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Magha Purnima 2026: మాఘ పౌర్ణమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. తప్పకుండా పాటించాల్సిన నియమాలు..

Magha Purnima 2026: మాఘ పౌర్ణమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. తప్పకుండా పాటించాల్సిన నియమాలు..

Magha Purnima tradition and rituals: మాఘమాసంలో మనం పౌర్ణమి రోజున చేసే వ్రతాలు, పూజలు గొప్ప యోగాలను ఇస్తాయి. చాలా మంది గురుబలం లేదని తెగ బాధపడుతారు. అలాంటి వారు ఈ రోజున కొన్ని పరిహరాలు పాటిస్తే వారి జీవితంలో గొప్పమార్పులు కల్గుతాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 29, 2026, 04:59 PM IST
  • మాఘ పౌర్ణమి వేడుకలు..
  • పలు రెమిడీలు సూచించిన పండితులు..

Magha Purnima 2026: మాఘ పౌర్ణమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. తప్పకుండా పాటించాల్సిన నియమాలు..

Magha Purnima 2026 Date tradition and rituals: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం పౌర్ణమిని చాలా గొప్పదని చెబుతారు. ఈ రోజున దేవతలకు చాలా ప్రీతికరమైన రోజని, వారి ఆశీర్వాదం తొందరగా లభిస్తుందని పండితులు  చెబుతుంటారు. అయితే మనం మాఘమాసంలో ఈసారి మాఘ పౌర్ణమిని  ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన జరుపుకుంటాం. ఈరోజున గురుబలం లేని వారు ప్రత్యేకంగా శివారాధాన, సూర్యదేవుడ్ని పూజిస్తే గొప్ప యోగాలు కల్గుతాయి. ముఖ్యంగా పౌర్ణమి అనేది చంద్రుడికి చెందినదని చెబుతారు. ఈ రోజున  చంద్రుడు మనస్సుకు సంబంధించిన కారకుడు.ఆయన ప్రీతికొరకు నవగ్రహాల్ని పూజించుకొవాలి. పౌర్ణమి ఉదయం తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుంచి రాత్రి వరకు శుభమూహుర్తం ఉంది.

ఈ రోజున శుభ్రంగా స్నానం చేసి, ఉతికిన వస్త్రాలు ధరించి పూజలు చేయాలి. నదీస్నానం చేస్తే అత్యంత శుభప్రదం అంటారు. ఇంకా ఈరోజున సత్యనారాయణ వ్రతం, రుద్రాభిషేకం, లలితా సహస్రనామ పారాయణం,విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం వంటివి చేస్తే గొప్ప ఫలితాలు కల్గుతాయి. అందుకే ఈ మాఘ పౌర్ణమిని చాలా శక్తివంతమైనదని చెబుతున్నారు.

ముఖ్యంగా ఈరోజున అశ్వత్థ చెట్టు కింద నెయ్యితో దీపారాధనం చేయాలి.  పండితులకు యథా శక్తి ప్రకారం దాన ధర్మాలు చేయాలి. నవగ్రహ శాంతులు, హోమాలు మొదలైనవి చేసుకొవాలి.ఈ రోజున చేసే వ్రతాలు, పూర్వీకుల అనుగ్రహం కోసం చేసే కర్మలు కూడా విశేషంగా ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఈరోజున తప్పకుండా సిర, పూర్ణం, పాయసం దేవుడికి నివేదన చేయాలి.

Read more: Surya Rahu Yuti 2026: 18 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన సూర్యగ్రహణం.. ఈ 3 రాశుల జీవితం తలకిందులయ్యే సమయం..!

మాఘీ పౌర్ణమి రోజున తులసీదళాలతో శ్రీ మహా విష్ణువును, బిల్వపత్రాలతో శివుడ్ని పూజించుకొవాలి. అమ్మవారికి ఎర్రటి పూలు, హనుమంతుడికి తమలపాకులు మొదలైనవాటితో శక్తికొలది అర్చించుకొవాలి.ఈ విధంగా చేస్తే ఆ దేవుళ్ల అనుగ్రహంలో జీవితంలోని అన్నిసమస్యలు దూరం అయి, గొప్పయోగాలు కల్గుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈరోజున ఉపవాసం చేస్తే మంచిదంటారు. పౌర్ణమి రోజున కటింగ్ లు, గోర్లు, షేవింగ్ చేసుకొవడం వంటి పనులు చేయకూడదు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Magha Purnima 2026Magha PurnimaPurnimaMagh Purnima 2026Magh Purnima tradition

