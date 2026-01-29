Magha Purnima 2026: మాఘ పౌర్ణమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. తప్పకుండా పాటించాల్సిన నియమాలు..

Magha Purnima 2026 Date tradition and rituals: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం పౌర్ణమిని చాలా గొప్పదని చెబుతారు. ఈ రోజున దేవతలకు చాలా ప్రీతికరమైన రోజని, వారి ఆశీర్వాదం తొందరగా లభిస్తుందని పండితులు చెబుతుంటారు. అయితే మనం మాఘమాసంలో ఈసారి మాఘ పౌర్ణమిని ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన జరుపుకుంటాం. ఈరోజున గురుబలం లేని వారు ప్రత్యేకంగా శివారాధాన, సూర్యదేవుడ్ని పూజిస్తే గొప్ప యోగాలు కల్గుతాయి. ముఖ్యంగా పౌర్ణమి అనేది చంద్రుడికి చెందినదని చెబుతారు. ఈ రోజున చంద్రుడు మనస్సుకు సంబంధించిన కారకుడు.ఆయన ప్రీతికొరకు నవగ్రహాల్ని పూజించుకొవాలి. పౌర్ణమి ఉదయం తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుంచి రాత్రి వరకు శుభమూహుర్తం ఉంది.
ఈ రోజున శుభ్రంగా స్నానం చేసి, ఉతికిన వస్త్రాలు ధరించి పూజలు చేయాలి. నదీస్నానం చేస్తే అత్యంత శుభప్రదం అంటారు. ఇంకా ఈరోజున సత్యనారాయణ వ్రతం, రుద్రాభిషేకం, లలితా సహస్రనామ పారాయణం,విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం వంటివి చేస్తే గొప్ప ఫలితాలు కల్గుతాయి. అందుకే ఈ మాఘ పౌర్ణమిని చాలా శక్తివంతమైనదని చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా ఈరోజున అశ్వత్థ చెట్టు కింద నెయ్యితో దీపారాధనం చేయాలి. పండితులకు యథా శక్తి ప్రకారం దాన ధర్మాలు చేయాలి. నవగ్రహ శాంతులు, హోమాలు మొదలైనవి చేసుకొవాలి.ఈ రోజున చేసే వ్రతాలు, పూర్వీకుల అనుగ్రహం కోసం చేసే కర్మలు కూడా విశేషంగా ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఈరోజున తప్పకుండా సిర, పూర్ణం, పాయసం దేవుడికి నివేదన చేయాలి.
మాఘీ పౌర్ణమి రోజున తులసీదళాలతో శ్రీ మహా విష్ణువును, బిల్వపత్రాలతో శివుడ్ని పూజించుకొవాలి. అమ్మవారికి ఎర్రటి పూలు, హనుమంతుడికి తమలపాకులు మొదలైనవాటితో శక్తికొలది అర్చించుకొవాలి.ఈ విధంగా చేస్తే ఆ దేవుళ్ల అనుగ్రహంలో జీవితంలోని అన్నిసమస్యలు దూరం అయి, గొప్పయోగాలు కల్గుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈరోజున ఉపవాసం చేస్తే మంచిదంటారు. పౌర్ణమి రోజున కటింగ్ లు, గోర్లు, షేవింగ్ చేసుకొవడం వంటి పనులు చేయకూడదు.
