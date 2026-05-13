/Maha Ganapathi: బొజ్జ గణపయ్యను గరికతో పూజించడం వెనక ఉన్న అసలు రహస్యం..

ప్రతి యేటా భాద్రపద శుక్ల చవితి రోజున వినాయక చవితిని హిందువులు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున వినాయకుడిని 21 పత్రాలతో పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. మనకు పరిసరాల్లో దొరికే పత్రాలతో గణపతిని పూజించడం వెనక ప్రకృతిని కాపాడుకోవాలనే సూక్తి దాగుంది. ఇక బొజ్జ గణపయ్యను గరికతో పూజించడం వెనక అసలు రహస్యం వెనక పెద్ద కథే ఉంది. పురాణాల ప్రకారం దక్షిణ దిశకు అధిపతి అయిన యమధర్మరాజు కుమారుడు అనలాసుదుడు . ఈయన అగ్ని సంబంధమైన తేజస్సు తో జన్మించాడు . అందువల్ల ఆయన శరీరము నుంచి వచ్చే అగ్ని ఆవిరులు ముల్లోకాలను బాధించసాగాయి . అప్పుడు ఇంద్రుడు గణపతిని ప్రార్ధిచాడు .
గణపతి అనలాసురుడిని తన బొటన వ్రేలితో నలిపి ఉండలా చుట్టి మింగేశాడు . అయితే అనలాసురుడు అగ్నిమయుడు కావడం వల్ల విఘ్నేశ్వరుని పొట్ట (ఉదరము)లో అమితమైన వేడి పుట్టింది. దాంతో ఆయన బొజ్జలో వివరీతమైన తాపము ఏర్పడింది. దేవతలు ఆయన భాదను చూడలేక నీటితోను, అమృతం తోను ఎంత అభిషేకించినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది. దీని నివారణ కోసము పరమేశ్వరున్ని ప్రార్ధించగా …. అప్పుడు మహేశ్వరుడు జంట గరిక పోచలతో విఘ్నాలకు అధిదేవత అయిన గణపతిని పూజింపమని చెప్పారట.
సంస్కృతము లో గరికను ” దూర్వలం ” అంటారు . శివుడు ఇచ్చిన సలహాతో గణపతి తాపము వెంటనే చల్లారిపోయింది.ఇక శ్రావణమాసం లో వచ్చే బహుళ చతుర్ధి గణపతి కి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున సంకష్టహర చతుర్ధీ వ్రతాన్ని ఆచరించడం సర్వ విఘ్నహరం అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నామాలు మహా విశేష ఫలప్రదమైనవి. నిరంతరం పఠించిన శుభములు కలుగును. విఘ్నేశ్వరుణునికి గరిక (గడ్డి) పత్రం అంటే మహాప్రీతి.
విఘ్నేశ్వరుని పూజలలో వాడే ఇరవై ఒక్క రకాల పత్రాలలోను ” గరిక (గడ్డి) ” పత్రం అంటే విఘ్నేశ్వరునికి ఎక్కువ ఇష్టము . గరికతో పూజిస్తాం గనుక ఈ స్వామిని దూర్వాగణపతి అని కూడా పిలుస్తారు . ఈ స్వామిని అర్చించేటపుడు జంట గరికపోచలతో ఇరవై ఒక్కసార్లు పూజించాలన్న నియమము ఉన్నది.
అంతేకాదు ప్రతినెల బహుళ చతుర్ధి రోజున సంకట హర చతుర్ధి రోజున వినాయకుడిని పూజించడం వలన అనేక శుభ ఫలితాలు దక్కుతాయని పండితులు చెబుతున్నమాట.
Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం.. మన హిందూ మత గ్రంథాల్లో మన ప్రవచన కర్తలు చెప్పిన దాన్నే మేము ప్రస్తావించాము. ఏదైనా పూజా చేసేటపుడే అందులో నిపుణులైన పండితులను సంప్రదించండి. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.