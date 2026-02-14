English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Maha Shivratri 2026: పంచారామ క్షేత్రం.. అమరామం ఆలయం విశిష్ఠత ఇదే..

Pancharama Kshetras Amararamam Speciality: అష్ఠాదశ పురాణాల ప్రకారం  పార్వతీపరమేశ్వరుల ముద్దుకొడుకు షణ్మఖస్వామి తారకాసురుని సంహార సమయంలో శివలింగం ఐదుముక్కలై పడిన ప్రాంతాలను పంచారామాలుగా గుర్తించారు. పంచారామ క్షేత్రాలు ఒకప్పటి ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలతోపాటు గుంటూరు జిల్లాలో వెలసిన పంచారామ క్షేత్రాలు భక్తులతో విశేష అభిషేకపూజలు అందుకుంటూ వైభవాన్ని సంతరించుకున్నాయి. పంచారామ క్షేత్రాల అభివృద్ధిలో భక్తులు పునీతులవుతున్నారు. కోనసీమ జిల్లా లోని ద్రాక్షారామం, కాకినాడ జిల్లాలోని కుమారారామం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని క్షీరారామం, భీమారామం, పల్నాడు జిల్లా లోని అమరారామం దేదీప్యమానంగా విరాజిల్లుతున్నాయి.

Maha Shivratri 2026: ప్రసిద్ధ శివాలయాల సమూహమే పంచారామ క్షేత్రాలు వైభవానికి ప్రతీక.. గోదావరినది పరిసరాల్లో కొలువుదీరిన విశిష్ట ఆలయాలు భక్తులకు ఆనందానుభూతి కలిగిస్తున్నాయి. నిత్య అభిషేకపూజలతో అలరారుతున్నాయి. పంచారామక్షేత్రాలు మహాశివరాత్రి,   కార్తీకమాసంలో భక్తజనసందడితో కళకళలాడు తున్నాయి. శివుడికి అంకితం చేసిన ఐదు శివాలయాల సమూహం ఉభయగోదావరి జిల్లాల్లో పంచారామ క్షేత్రాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. పంచారామక్షేత్రాలంటే ఏమిటి? అవిఎక్కడున్నాయి? పంచారామక్షేత్రాలను ఎవరు ఏర్పాటుచేశారు? మహాశివరాత్రి సందర్భంగా పంచారామక్షేత్రాల విశిష్టతను తెలుసుకుందాం....

పంచారామాలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉన్న ఐదు పురాతన, మహిమాన్వితమైన శివాలయాలు. తారకాసురుని సంహార సమయంలో కుమారస్వామి విరిచిన శివలింగం ఐదు ముక్కలుగా పడి, ఈ క్షేత్రాలుగా వెలిశాయని పురాణ గాథ. ఇవి ద్రాక్షారామం, కుమారారామం (సామర్కోట), క్షీరారామం (పాలకొల్లు), భీమారామం (భీమవరం), అమరారామం (అమరావతి). 
పంచారామాలు - వివరాలు:
ద్రాక్షారామ భీమేశ్వరాలయం (ద్రాక్షారామం, తూర్పుగోదావరి జిల్లా): ఇది మొదటి క్షేత్రం, ఇక్కడ శివలింగం చాలా ఎత్తుగా ఉంటుంది.
కుమారారామ భీమేశ్వరాలయం (సామర్ల కోట, కాకినాడ జిల్లా): దీనిని 'కుమారారామం' అని పిలుస్తారు.
క్షీరారామ లింగేశ్వరాలయం (పాలకొల్లు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా): ఇది తెల్లటి లింగాకారానికి ప్రసిద్ధి.
సోమేశ్వర జనార్ధనస్వామి ఆలయం (భీమవరం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా): దీనిని 'భీమారామం' అంటారు, ఇక్కడ లింగం రంగు మారుతుందని నమ్మకం.
అమరలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం (అమరావతి, పల్నాడు జిల్లా): ఇది కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉంది. 
ఈ ఆలయాలన్నీ శైవ క్షేత్రాలు మరియు కార్తీక మాసంతో మహా శివరాత్రి రోజున రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది.

పల్నాడు జిల్లాలోని అమరావతి అమరారామం ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్న దివ్యక్షేత్రం. అమరావతిలోని అమరేశ్వర ఆలయం చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్న దివ్యమందిరం.  శిలాశాసనం, చారిత్రక ఆధారాలను బట్టి అత్యంత పురాతన ఆలయమని గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. గోడలపై ఉన్న శాసనాలను బట్టి ద్రావిడ నిర్మాణ శైలిని స్ఫురిస్తుంది.  సామర్లకోట, ద్రాక్షారామ భీమేశ్వర ఆలయాలను పోలి ఉన్నప్పటికీ, మునుపటి శాసనాలు లేకపోవడం వల్ల ఆలయం తరువాత నిర్మించబడిందని సూచిస్తుంది. ఈ ఆలయం 11వ శతాబ్దంలో ఉద్భవించిందని పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు. కాలక్రమేణా, భీమేశ్వర ఆలయాలతో సంబంధం ఉన్న ఇతిహాసాలు వాటిని అమరేశ్వర ఆలయంతో అనుసంధానించారు. అమరావతి గుంటూరు జిల్లాలో, కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉంది. ఇక్కడ ఇంద్రుడు అమర లింగేశ్వరుడిని పూజించాడని నమ్ముతారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పల్నాడు జిల్లా అమరావతిలో కృష్ణానది ఒడ్డున కొలువైన అమరలింగేశ్వర స్వామి (అమరేశ్వరుడు) ప్రసిద్ధ పంచారామ క్షేత్రాలలో (అమరారామం) మొదటిది. ఇక్కడ శివుడు 15 అడుగుల తెల్లని పాలరాతి లింగ రూపంలో బాల చాముండికా సమేతుడై పూజలందుకుంటాడు. ఈ క్షేత్రం అత్యంత పురాతనమైనది, చారిత్రక ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంది. 

అమరలింగేశ్వర స్వామి క్షేత్ర విశేషాలు:
స్థల పురాణం: తారకాసుర సంహార సమయంలో ఇంద్రుడు ప్రతిష్టించిన శివలింగంగా, తారకాసురుడి బాణం దెబ్బకు లింగం ఐదు ముక్కలైతే, అందులో ఒక భాగం ఇక్కడ పడిందని, ఇక్కడ లింగం పెరుగుతూ ఉండటంతో ఇంద్రుడు 'గోటితో గిల్లి' దాని పెరుగుదలను ఆపారని, ఆ మరక లింగంపై ఇప్పటికీ ఉంటుందని ప్రతీతి.
ప్రత్యేకత: లింగం చాలా పొడవుగా ఉండటంతో అర్చకులు పీఠంపైకి ఎక్కి (మెట్లు) అభిషేకం, పూజలు చేస్తారు.
దైవం: అమరలింగేశ్వర స్వామి, అమ్మవారు బాల చాముండిక.
ఉత్సవాలు: మహాశివరాత్రి, కార్తీక మాసం, మరియు మాఘ బహుళ దశమి పండుగలు ఇక్కడ అత్యంత ఘనంగా జరుగుతాయి.
సందర్శన సమయం: ఉదయం 6:00 - 12:00, సాయంత్రం 4:00 - 8:00. 
ఎలా చేరుకోవాలి?
అమరావతి, గుంటూరు (సుమారు 35 కి.మీ) మరియు విజయవాడ (సుమారు 60 కి.మీ) నుండి రోడ్డు మార్గం ద్వారా సులభంగా చేరుకోవచ్చు. 
దగ్గరలోని దర్శనీయ స్థలాలు:
అమరావతి స్తూపం (బౌద్ధ స్థూపం)
ధరణికోట (పురాతన కోట) ఈ మహాశివరాత్రి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్లు ఇక్కడ స్వామి వారిని దర్శించుకుంటే అన్ని పాపాలు పోతాయనేది నమ్మకం. 

