Shani Trayodashi: మహా శివరాత్రికి ముందు శనిత్రయోదశి.. రేపు ఈ పరిహారాలు పాటిస్తే వారం తిరక్కుండానే అద్భుత ఫలితాలు.!.

Maha shivratri 2026 Saturday Shani Trayodashi vrat: చాలా మంది తరచుగా జీవితంలో ఎదుగు బోదుగులేదని బాధపడతారు. కొంత మంది అర్దాష్టమ, అష్టమ శని మరికొంత మంది సాడేసాతి ప్రభావంతో ఇబ్బందులు పడతారు. ఈ కాలంలో జీవితంలో అనుకొని విపత్తులు సంభవిస్తాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శనిదేవుడిని కర్మ ప్రభువు అంటారు. ఆయన మనం చేసుకున్న కర్మలను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడు.మంచి చేస్తే శుభఫలితాలు, చెడు చేస్తే దానికి తగ్గ రిజల్ట్స్ ఇస్తాడు. అందుకు చెడు ఆలోచనలు, కీడు చేసే పనులు మానుకొవాలని పండితులు చెబుతున్నారు. శనిపీడ ప్రభావంతో బాధలు పడుతున్న వారు కొన్ని రెమిడీలు, పూజలు శనివారం చేస్తే దీని నుంచి బైటపడవచ్చు.
శనివారంరోజున శనికి తైలాబిషేకం చేయాలి. దానిలో నల్లనువ్వులను వేయాలి. బ్లాక్ రంగు వస్త్రంను కప్పాలి. అదే విధంగా నవధాన్యాలను పండితులకు దానంగా ఇవ్వాలి. శనిదోష నివారణకు శునకాలు లేదా కాకులకు ఆహార పదార్థాలు పెట్టాలి. ఆంజనేయస్వామికి తమలపాకుల మాలలు వేయాలి. ఏడు శనివారాల వ్రతం చేయాలి. సుందర కాండ పారాయణ చేయాలి. సూర్యుడ్ని ఆరాధించాలి. మహాశివరాత్రిని మనం ఆదివారంరోజున ఫిబ్రవరి 15న జరుపుకుంటాం.
అందుకే శనివారం రోజున త్రయోదశి రోజున సాయత్రం ప్రదోష సమయంలో రుద్రాభిషేకం విశేషమైన ఫలితాలు ఇస్తుందంటారు. పాలు, పెరుగు, నెయ్యి,చక్కెర, తేనే అందుబాటులో ఉన్న ఫలాలతో శివయ్యకు అభిషేకం చేయాలి.
అదే విధంగా నందీ విగ్రహంకు అభిషేకం చేసి, దాని మెడ దగ్గర నీటిలో నానబెట్టిన శనగలను మూట కట్టి నందీశ్వరుడ్నిచుట్టాలి. ఈ విధంగా చేస్తే జీవితంలోవస్తున్న దోషాలు, అన్నిరకాల సమస్యలు దూరమౌతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
