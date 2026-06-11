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Mahabharat War: ఒంటి చెత్తో యుద్ధాన్ని మలుపు తిప్పే వీరులు.. మహాభారత కురుక్షేత్రానికి ఎందుకు దూరంగా ఉన్నారు..?

Mahabharat War Facts: మహాభారత యుద్ధంలో 18 అక్షౌహిణుల సైన్యం పాల్గొన్నా.. అపార శక్తులున్న నలుగురు వీరులు మాత్రం కురుక్షేత్రానికి దూరంగా ఉన్నారు. బలరాముడు, బర్బరీకుడు, రుక్మి, విదురుడు ఎందుకు యుద్ధం చేయలేదు..? అందుకు గల కారణాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 11, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:12 PM IST
Mahabharat War: ఒంటి చెత్తో యుద్ధాన్ని మలుపు తిప్పే వీరులు.. మహాభారత కురుక్షేత్రానికి ఎందుకు దూరంగా ఉన్నారు..?
Image Credit: Mahabharata War (AI Generated)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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