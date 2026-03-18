Mahalakshmi Rajayoga Effect On Zodiac Telugu: గ్రహాల గమనాలు మానవ జీవితాలపై ఎంత ప్రభావం చూపుతాయో మనందరికీ తెలిసిందే. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ప్రస్తుతం విగ్రహ స్థితిగతుల్లో వస్తున్న మార్పులు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగాలను తెచ్చిపెట్టబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మార్చి 16వ తేదీ సోమవారం సాయంత్రం కుంభరాశిలోకి సేనాధిపతిగా భావించే.. కుజుడు సంచారం చేశాడు. అలాగే అదే సమయంలో చంద్రుడితో కలయిక జరపడం విశేషం. అయితే, చంద్రుడు, కుజుడు కలయిక కారణంగానే ఎంతో శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. ఈ యోగం చాలా శక్తివంతమైనదిగా చెప్పుకుంటారు.
సోమవారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో చంద్రుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించడంతో ఈ రాజయోగ ప్రభావం ప్రారంభమైంది. మార్చి 18వ తేదీ రాత్రి 11 గంటల వరకు అంటే, దాదాపు రెండున్నర రోజులపాటు దీని ప్రభావం బలంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆ తర్వాత రోజుల్లో కూడా దీని ప్రభావం కాస్త ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని వారు చెబుతున్నారు. అయితే, తక్కువ సమయంలోనే ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జరగడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధన లాభాలతో పాటు వృత్తిపరమైన జీవితంలో ఎదుగుదల కనిపించబోతోంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది.
మేషరాశి
మేషరాశి వారికి ప్రస్తుతం శని ప్రభావం కొంత ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నప్పటికీ.. ఈ మహాలక్ష్మి రాజయోగం కాస్త ఉపశమనం అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పెండింగ్లో ఉన్న ప్రతి పని వేగంగా పూర్తవుతుంది. అలాగే అకస్మాత్తుగా కూడా భారీ మొత్తంలో ధన లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడటమే కాకుండా మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభించబోతోంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా ఎంతో సులభంగా తొలగిపోతాయి..
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా చంద్రుడి ప్రభావం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందించబోతోంది. వీరికి అదృష్టం రెట్టింపు కాబోతోంది. దీంతోపాటు భూమి లేదా ఆస్తి తగాదాలు కూడా తొలగిపోతాయి. కోర్టు సంబంధిత కేసుల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అనుకూలమైన తీర్పులు వస్తాయి. దీంతోపాటు గతంలో నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందగలుగుతారు. వ్యాపారస్తులకు నూతన పెట్టుబడులు చాలా లాభదాయకంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలను విస్తరించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు అధిపతి కుజుడుగా ఉంటాడు. కాబట్టి వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా కుజుడు, చంద్రుడి కలయిక అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందించబోతోంది. వీరికి ఈ సమయంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్స్ లేదా జీతాలు కూడా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గతంలో చేసిన కష్టాలకు తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభించబోతోంది. అలాగే అనుకూలమైన ధన లాభాలు సొంతం చేసుకోవడం వల్ల అన్నింట్లో విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook