Mahashivaratri 2026: మహాశివరాత్రి 2026..శుభ ముహూర్తాలు, పూజా సమయాలు, అభిషేకాలకు అనుకూల సమయం ఇదే!

Mahashivratri 2026 Shubh Muhurat: మహాశివరాత్రి 2026 పర్వదినం సందర్భంగా శివ భక్తులు పరమశివుని అనుగ్రహం కోసం వేచి చూస్తున్నారు. ఈ ఏడాది శివరాత్రి ఫిబ్రవరి 15, 16 తేదీల్లో రానుంది. ఈ సందర్భంగా భక్తుల సౌకర్యార్థం పూజా ముహూర్తాలు, అభిషేక సమయాలు, పూజా విధానంపై పండితులు అందించిన సమగ్ర సమాచారం తెలుసుకుందాం. శివ-పార్వతుల కళ్యాణం జరిగిన ఈ పవిత్ర దినాన ఉపవాసం, జాగరణ, అభిషేకానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత అంతా ఇంతా కాదు.
ఉపవాసం, పూజా సమయాలు
ఉపవాస కాలం ఫిబ్రవరి 15 సాయంత్రం 5:04 గంటల నుండి ఫిబ్రవరి 16 సాయంత్రం 5:34 వరకు ఉంటుందట. అలాగే ఉపవాస విరామం (పారణ) ఫిబ్రవరి 16 ఉదయం 6:59 నుండి మధ్యాహ్నం 3:24 వరకు ఉంటుంది.
జలాభిషేకానికి శుభ ముహూర్తాలు
శివరాత్రి నాడు శివలింగానికి జలాభిషేకం చేసేందుకు కింది సమయాలు అత్యంత అనుకూలమైనవి.
ఉదయం 6:14 – 7:14
ఉదయం 8:24 – 9:48
ఉదయం 9:48 – 11:11
ఉదయం 11:11 – మధ్యాహ్నం 12:35
అరుదైన యోగాలు - రాజయోగాలు
ఈ ఏడాది శివరాత్రి నాడు 10 పవిత్ర యోగాలతో పాటు కుంభరాశిలో అరుదైన రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. శివయోగం, సర్వార్థసిద్ధి, లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం, బుధాదిత్య రాజయోగం, శశ మహాపురుష రాజయోగం. ఇవి భక్తుల జీవితాల్లో సుఖశాంతులను ఇస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
శివలింగ పూజా విధానం
ప్రారంభం: తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి, శుచిగా స్నానమాచరించి శివ పూజ సంకల్పం చేసుకోవాలి.
అభిషేకం: పంచామృతాలు (పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె, చక్కెర), గంగాజలంతో శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తూ "ఓం నమః శివాయ" మంత్రాన్ని జపించాలి.
పత్ర సమర్పణ: మారేడు దళాలు (బిల్వ పత్రాలు), శమీ పత్రాలు, ధత్తూరం, భాంగ్, తెల్లని పూలతో శివుడిని అర్చించాలి.
హారతి: శివరాత్రి కథను చదువుకుని లేదా విన్న తర్వాత కర్పూర హారతి ఇవ్వాలి.
శివరాత్రి పురాణ విశిష్టత
ఫాల్గుణ కృష్ణ చతుర్దశి నాడు శివ-పార్వతుల వివాహం జరిగిందని, అందుకే ఈ రోజున పూజలు చేస్తే వైవాహిక జీవితం బాగుంటుందని నమ్మకం. సముద్ర మథనం లో పుట్టిన హాలాహలాన్ని మింగి లోకాన్ని రక్షించిన శివుడికి కృతజ్ఞతగా దేవతలు రాత్రంతా జాగరణ చేశారని, ఆ జ్ఞాపకార్థమే శివరాత్రి జాగరణ నిర్వహిస్తారు.
Also Read: AP Budget 2026 27: ఏపీ బడ్జెట్ 2026-27..రూ.3,32,205 కోట్లతో భారీ కేటాయింపులు..ముఖ్యాంశాలివే!
Also Read: Hardik Pandya Violation: బీసీసీఐ రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన హార్దిక్ పాండ్యా..పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్కు ముందు లవర్తో ఇలా! వేటు తప్పదా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook