English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Mahashivaratri 2026: మహాశివరాత్రి 2026..శుభ ముహూర్తాలు, పూజా సమయాలు, అభిషేకాలకు అనుకూల సమయం ఇదే!

Mahashivaratri 2026: మహాశివరాత్రి 2026..శుభ ముహూర్తాలు, పూజా సమయాలు, అభిషేకాలకు అనుకూల సమయం ఇదే!

Mahashivratri 2026 Shubh Muhurat: మహాశివరాత్రి 2026 పర్వదినం సందర్భంగా శివ భక్తులు పరమశివుని అనుగ్రహం కోసం వేచి చూస్తున్నారు. ఈ ఏడాది శివరాత్రి ఫిబ్రవరి 15, 16 తేదీల్లో రానుంది. ఈ సందర్భంగా భక్తుల సౌకర్యార్థం పూజా ముహూర్తాలు, అభిషేక సమయాలు, పూజా విధానంపై పండితులు అందించిన సమగ్ర సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 14, 2026, 07:44 PM IST

Trending Photos

Ardha Kendra Yoga: 30 యేళ్ల తర్వాత గ్రహ మండలంలో అరుదైన అర్ధకేంద్ర యోగం.. ఈ రాశుల ఇంట్లో డబ్బుల మూటలు..
8
ardha kendra yogam
Ardha Kendra Yoga: 30 యేళ్ల తర్వాత గ్రహ మండలంలో అరుదైన అర్ధకేంద్ర యోగం.. ఈ రాశుల ఇంట్లో డబ్బుల మూటలు..
Indian Railway: ఇండియన్ రైల్వే 1990 ఫుడ్‌ మెనూ చూశారా? ఇప్పుడు పోల్చితే ఎంత తేడా..!
9
Indian Railway 1990 food menu
Indian Railway: ఇండియన్ రైల్వే 1990 ఫుడ్‌ మెనూ చూశారా? ఇప్పుడు పోల్చితే ఎంత తేడా..!
Women Beneficiaries: మహిళలకు బంపర్ జాక్‌పాట్.. ఎన్నికల వేళ వారి అకౌంట్‌లో ఏకంగా రూ. 5000లు జమా.. డిటెయిల్స్..
6
Tamil Nadu
Women Beneficiaries: మహిళలకు బంపర్ జాక్‌పాట్.. ఎన్నికల వేళ వారి అకౌంట్‌లో ఏకంగా రూ. 5000లు జమా.. డిటెయిల్స్..
Bank Account Holders: బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు శుభవార్త.. ఈ ఒక్క మెసేజ్ పెడితే చాలు ఇక అంతా మీ ముందే..!
5
WhatsApp banking
Bank Account Holders: బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు శుభవార్త.. ఈ ఒక్క మెసేజ్ పెడితే చాలు ఇక అంతా మీ ముందే..!
Mahashivaratri 2026: మహాశివరాత్రి 2026..శుభ ముహూర్తాలు, పూజా సమయాలు, అభిషేకాలకు అనుకూల సమయం ఇదే!

Mahashivratri 2026 Shubh Muhurat: మహాశివరాత్రి 2026 పర్వదినం సందర్భంగా శివ భక్తులు పరమశివుని అనుగ్రహం కోసం వేచి చూస్తున్నారు. ఈ ఏడాది శివరాత్రి ఫిబ్రవరి 15, 16 తేదీల్లో రానుంది. ఈ సందర్భంగా భక్తుల సౌకర్యార్థం పూజా ముహూర్తాలు, అభిషేక సమయాలు, పూజా విధానంపై పండితులు అందించిన సమగ్ర సమాచారం తెలుసుకుందాం. శివ-పార్వతుల కళ్యాణం జరిగిన ఈ పవిత్ర దినాన ఉపవాసం, జాగరణ, అభిషేకానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత అంతా ఇంతా కాదు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఉపవాసం, పూజా సమయాలు
ఉపవాస కాలం ఫిబ్రవరి 15 సాయంత్రం 5:04 గంటల నుండి ఫిబ్రవరి 16 సాయంత్రం 5:34 వరకు ఉంటుందట. అలాగే ఉపవాస విరామం (పారణ) ఫిబ్రవరి 16 ఉదయం 6:59 నుండి మధ్యాహ్నం 3:24 వరకు ఉంటుంది.

జలాభిషేకానికి శుభ ముహూర్తాలు
శివరాత్రి నాడు శివలింగానికి జలాభిషేకం చేసేందుకు కింది సమయాలు అత్యంత అనుకూలమైనవి.

ఉదయం 6:14 – 7:14
ఉదయం 8:24 – 9:48
ఉదయం 9:48 – 11:11
ఉదయం 11:11 – మధ్యాహ్నం 12:35

అరుదైన యోగాలు - రాజయోగాలు
ఈ ఏడాది శివరాత్రి నాడు 10 పవిత్ర యోగాలతో పాటు కుంభరాశిలో అరుదైన రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. శివయోగం, సర్వార్థసిద్ధి, లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం, బుధాదిత్య రాజయోగం, శశ మహాపురుష రాజయోగం. ఇవి భక్తుల జీవితాల్లో సుఖశాంతులను ఇస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

శివలింగ పూజా విధానం
ప్రారంభం: తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి, శుచిగా స్నానమాచరించి శివ పూజ సంకల్పం చేసుకోవాలి.

అభిషేకం: పంచామృతాలు (పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె, చక్కెర), గంగాజలంతో శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తూ "ఓం నమః శివాయ" మంత్రాన్ని జపించాలి.

పత్ర సమర్పణ: మారేడు దళాలు (బిల్వ పత్రాలు), శమీ పత్రాలు, ధత్తూరం, భాంగ్, తెల్లని పూలతో శివుడిని అర్చించాలి.

హారతి: శివరాత్రి కథను చదువుకుని లేదా విన్న తర్వాత కర్పూర హారతి ఇవ్వాలి.

శివరాత్రి పురాణ విశిష్టత
ఫాల్గుణ కృష్ణ చతుర్దశి నాడు శివ-పార్వతుల వివాహం జరిగిందని, అందుకే ఈ రోజున పూజలు చేస్తే వైవాహిక జీవితం బాగుంటుందని నమ్మకం. సముద్ర మథనం లో పుట్టిన హాలాహలాన్ని మింగి లోకాన్ని రక్షించిన శివుడికి కృతజ్ఞతగా దేవతలు రాత్రంతా జాగరణ చేశారని, ఆ జ్ఞాపకార్థమే శివరాత్రి జాగరణ నిర్వహిస్తారు.

Also Read: AP Budget 2026 27: ఏపీ బడ్జెట్ 2026-27..రూ.3,32,205 కోట్లతో భారీ కేటాయింపులు..ముఖ్యాంశాలివే!

Also Read: Hardik Pandya Violation: బీసీసీఐ రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన హార్దిక్ పాండ్యా..పాకిస్థాన్‌తో మ్యాచ్‌కు ముందు లవర్‌తో ఇలా! వేటు తప్పదా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Maha Shivaratri 2026Maha Shivaratri shubh muhurthamAbhishekam timings MahashivaratriShiva puja vidhanamMahashivaratri fasting schedule

Trending News