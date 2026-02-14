English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mahashivratri 2026: ఆదివారం మహా శివరాత్రి.. ఈ ఐదింటిని పూజలో ఉపయోగిస్తే భోలా శంకరుడి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడు మీవెంటే.!.

Mahashivratri 2026 Date: మహాశివరాత్రి వేళ కొన్ని వస్తువులను పూజలో  ఉపయోగిస్తే శివయ్య అనుగ్రహం తప్పకుండా ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల భోళాశంకరుడి అనుగ్రహంతో ఎన్ని సమస్యలనైన ఈజీగా ఎదుర్కొవచ్చు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 14, 2026, 07:01 PM IST
  • శివయ్యకు అర్పించాల్సిన వస్తువులు..
  • పలు సూచనలు చేసిన పండితులు..

Mahashivratri 2026 Most sacred items to offer lord shiva: మహాశివరాత్రిని హిందువులంతా ఎంతో గొప్పగా జరుపు కుంటారు. ముఖ్యంగా మాఘమాసంలో అమావాస్యకు ముందు వచ్చే చతుర్దశిని మహాశివరాత్రిగా జరుపుకుంటారు. మనం ఈసారి మహా శివరాత్రిని ఫిబ్రవరి 15వ తేదీన ఆదివారంనాడు జరుపుకోబోతున్నాం. మహా శివరాత్రి వేళ చాలా మంది రోజంతా శివయ్యకు అభిషేకాలు చేస్తారు. పాలు, పెరుగు, తేనె,నెయ్యి, చక్కెరలను భోళా శంకరుడికి అర్పిస్తారు. శక్తికొలది శివనామస్మరణ చేస్తారు. ఈ క్రమంలో  భోళా శంకరుడి పూజలో ఒక ఐదురకాల వస్తువులను ఉపయోగిస్తే శివయ్య అనుగ్రహం వెంటనే కల్గుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మహా శివరాత్రిలో తప్పకుండా ఉపయోగించాల్సిన వస్తువులు..

1. జిల్లెడు పూలు..

తెలుపు రంగు జిల్లెడు పూలు అంటే శివయ్యకు అత్యంత ప్రీతికరమైనవి. వీటిని చాలా మంది హనుమాన్ పూజలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. వీటి ఆకుల్లో కూడా నెగెటివ్ ఎనర్జీని దూరం చేసే గుణాలు ఉంటాయి. అందుకే శివపూజలో ఈ ఆకుల్ని వాడలని చెబుతారు.

2. ఉమ్మెత్త పుష్పం..

ఉమ్మెత్తను చాలా మంది విషపూరీమైన పువ్వుగా చెప్తారు. కానీ ఆ గరళాన్ని మింగి తన కంఠంలో దాచుకున్న శివయ్యకు ఉమ్మెత్త  పుష్పాలంటే ప్రీతికరమైందని పండితులు చెబుతున్నారు.

3.  భస్మం..

శివుడికి భస్మం అంటే అత్యంత ప్రీతికరమైనది. శివయ్య లింగంను భస్మంతో అలంకరిస్తారు. భస్మారతి  ఇస్తారు. చితా భస్మం కనుక అర్పిస్తే ఆయన విశేష ఫలితాలను ఇస్తాడంటారు. ప్రతి ఒక్కరు నుదుటున భస్మంను తప్పకుండా ధరించాలని, ఒకవేళ అకాలమరణం సంభవిస్తే భస్మం ధరించిన వారిని యమభటులు తాకనైన తాకలేదని శంకరుడు వరమిచ్చాడని చెబుతారు.

4. బిల్వపత్రాలు..

భోళా శంకరుడికి ఉంటే మూడు కన్నులకు ప్రతీకరగా బిల్వపత్రాలను చెబుతారు. ఇవి ఏకబిల్వం, మహాబిల్వం, త్రి బిల్వంలుగా అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిని ఇంటికి తెచ్చుకుని శివయ్యను పూజిస్తే ఏడు జన్మల్లో తెలిసి, తెలియని పాపాలన్ని దూరమౌతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.

5. రుద్రాక్ష మాల..

ఇక  రుద్రాక్షలను శివయ్య స్వరూపంగా చెప్తారు.  రుద్రాక్షలు శివుడి కళ్ల నుంచి వచ్చినవిగా చెప్తారు. అందుకే  రుద్రాక్షలకు అంత పవర్ ఉంటుందంటారు.  రుద్రాక్షలు ధరించిన వారికి భోళా శంకరుడి కరుణా, దయ, అన్ని విధాలుగా గొప్ప ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. అందుకే  రుద్రాక్షలలో కనీసం ఒక్కటైన మెడలో ధరిస్తే ఎలాంటి ఆపదలైన దూరమైపోతాయని చెబుతారు.

Read more: Mahashivratri 2026: శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రాశులు ఇవే.. శివగణాలు వీరిని కంటికి రెప్పలా కాపాడతాయి.!.

అదే విధంగా  రుద్రాక్షలను ధరించిన వారు కొన్ని నియమాలను తప్పకుండా పాటించాలి.ఈ విధంగా మహాశివరాత్రి రోజు భోళా శంకరుడికి ఈ ఐదింటిని అర్పించుకుని మొక్కుకుంటే అన్ని రకాల చెడు ప్రభావాలు దూరమై, గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.( గమనిక .. ఇది పూర్తిగా నమ్మకం, విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)

 

