Mahashivratri Benefits: మహాశివరాత్రి విశేషం.. ఆలయం నుండి ఈ వస్తువు తెచ్చుకుంటే మీ దారిద్య్రం తీరినట్లే!

Mahashivratri Significance: మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా శివాలయానికి వెళ్లే భక్తులందరూ శివుడి అనుగ్రహం కోసం రకరకాల పూజలు చేస్తుంటారు. అయితే, పూజ అనంతరం ఆలయం నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన వస్తువును ఇంటికి తెచ్చుకోవడం వల్ల సకల శుభాలు కలుగుతాయని ఆధ్యాత్మిక పండితులు చెబుతున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 13, 2026, 02:42 PM IST

Mahashivratri Significance: మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా శివాలయానికి వెళ్లే భక్తులందరూ శివుడి అనుగ్రహం కోసం రకరకాల పూజలు చేస్తుంటారు. అయితే, పూజ అనంతరం ఆలయం నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన వస్తువును ఇంటికి తెచ్చుకోవడం వల్ల సకల శుభాలు కలుగుతాయని ఆధ్యాత్మిక పండితులు చెబుతున్నారు.

శివరాత్రి రోజున ఉపవాసం, జాగరణతో పాటు శివలింగానికి చేసే అభిషేకం అత్యంత ఫలదాయకం. పూజ ముగిసిన తర్వాత కింద పేర్కొన్న వస్తువులను ప్రసాదంగా ఇంటికి తెచ్చుకుంటే అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

అభిషేకించిన బిల్వ పత్రం (మారేడు దళం)
శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైనది బిల్వ పత్రం. శివలింగానికి అభిషేకం చేసిన తర్వాత ఆ మారేడు దళాన్ని ప్రసాదంగా ఇంటికి తెచ్చుకోవాలి. ఈ పత్రాన్ని మీ బీరువాలో లేదా పర్సులో ఉంచుకోవడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలిగి అప్పుల బాధ నుండి విముక్తి లభిస్తుందని నమ్మకం.

పార్వతీ దేవి ప్రసాదం (సింధూరం, గాజులు)
శివరాత్రి నాడు శివ-పార్వతుల కళ్యాణ వైభవాన్ని స్మరించుకుంటారు. అమ్మవారికి సమర్పించిన సింధూరం, గాజులు లేదా పూలను ప్రసాదంగా తెచ్చుకుని ధరించాలి. దీనివల్ల వైవాహిక జీవితంలోని మనస్పర్థలు తొలిగి, దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత పెరుగుతుంది.

తీర్థం లేదా అభిషేక జలం
శివుడికి అభిషేకం చేసిన పవిత్ర జలాన్ని కొద్దిగా ఇంటికి తెచ్చుకోవడం శ్రేష్ఠం. ఈ నీటిని ఇల్లంతా చల్లడం వల్ల ఇంట్లోని వాస్తు దోషాలు, ప్రతికూల శక్తులు నశిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య కలహాలు తగ్గి, ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. మహాశివరాత్రి (ఫిబ్రవరి 15, 2026) నాడు భక్తితో శివుడిని ఆరాధించి, ఈ పవిత్ర వస్తువులను ఇంటికి తెచ్చుకోవడం వల్ల ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా మానసికంగా కూడా ధైర్యం లభిస్తుంది.

గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం మత విశ్వాసాలు, లోకచారాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. దీనికి ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. భక్తుల అవగాహన కోసం మాత్రమే ఈ కథనం అందించడమైనది.

Maha Shivaratri 2026Mahashivaratri benefitsShivaratri poojaImportance of Bilva PatraBilva Patra uses

