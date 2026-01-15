English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Makara Sankranthi 2026: అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే.. మకర సంక్రాంతి నుంచి పూర్తిగా మారిపోనున్న ఈ రాశుల జాతకాలు..

Makara Sankranthi 2026: అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే.. మకర సంక్రాంతి నుంచి పూర్తిగా మారిపోనున్న ఈ రాశుల జాతకాలు..

Makara Sankranthi 2026: నవగ్రహాల రాజు..సూర్యుడు ప్రతి నెల ఒక్కో రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు. అలా మకర రాశిలో ప్రవేశించే కాలాన్నే మకర సంక్రాంతిగా జరుపుకుంటాము. ఈ రోజు నుంచే అత్యంత పుణ్యప్రదమైన ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ మకర సంక్రాంతి నుంచే ఈ రాశుల వారి అదృష్టం మారబోతున్నట్టు గ్రహగతులను చూస్తే తెలుస్తుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 15, 2026, 07:55 AM IST

Makara Sankranthi Zodiac Signs : మకర సంక్రాంతి మేష రాశి వారికి అత్యంత అదృష్టం అని చెప్పాలి. ఈ సమయంలో, మీ కెరీర్‌లో కొత్త పుంతలు తొక్కే అవకాశాలున్నాయి.  సూర్య దేవుడికి  ప్రత్యేక అనుగ్రహంతో, ఉద్యోగ రంగంలో గౌరవంతో పాటు సంఘంలో పరువు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో లాభాలను అందుకుంటారు. మానసిక ఒత్తిడితో పాటు  ఆందోళన తగ్గుతుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వృషభ రాశి వారికి కొండంత శాంతితో పాటు ప్రశాంతత లభిస్తుంది. మీ వివాహ జీవితంలో తలెత్తిన సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. వ్యాపారంలో మీ ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఈ సమయంలో కొత్త ఒప్పందాలు మీ హోదాతో పాటు ప్రతిష్టను పెంచుతాయి. పిల్లల కారణంగా జీవితంలో ఆనందం, శాంతి వెల్లి విరుస్తుంది. 

ఈ సమయంలో మకర సంక్రాంతి మిథున రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలను ఇవ్వబోతుంది. ఈ సమయంలో మీరు మీ విలువైన వస్తువులను కోల్పోయే అవకాశం ఉన్నందున మీరు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. పిల్లల పరంగా ఇది మీకు స్వర్ణ యుగం అని చెప్పాలి. మీ పిల్లల విద్య లేదా పోటీలో ఊహించని విజయాలు అందుకుంటారు.  చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి.  అపారమైన ధన  సంపద మీ చేతికి అందుతుంది. 

మకర సంక్రాంతి పండుగ కర్కాటక రాశి వారి సంపదను పెంచుతుంది. ఈ సమయంలో, మీరు మీ వృత్తిలో పురోగతి సాధిస్తారు. సమాజంలో  మీ హోదా గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. పిల్లలు మీ కోరికలు నెరవేరుస్తారు. వ్యాపార సంబంధిత ప్రయాణం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.  కుటుంబం నుండి శుభవార్త అందుకుంటారు.

మకర సంక్రాంతి సింహరాశికి ఒక వరం అని చెప్పలి.  ఈ రాశి అధిపతి సూర్యుడు. కాబట్టి, ఈ సమయంలో, ముఖ్యంగా సింహరాశిపై సూర్యుని ఆశీస్సులు పుష్కలంగా ఉండబోతున్నాయి. ఈ సమయంలో, శత్రువుల బంధాలు తొలగిపోతాయి. ఇది కొత్త ఆదాయ వనరులు క్రియేట్ అవుతాయి. మీ సున్నితమైన ప్రసంగం సమాజంలో మీకు గౌరవాన్ని తీసుకొస్తుంది. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. 

మకర సంక్రాంతి నుండి సూర్య భగవానుడి ఆశీస్సుల కారణంగా కర్కాటక రాశి వారి అదృష్టం మద్దతు పెరుగుతుంది.  పని,  వ్యాపార రంగాలలో మీ నిరంతర ప్రయత్నాలు అపూర్వమైన విజయాన్ని  తెస్తాయి. మీరు మీ పిల్లల నుండి సంతృప్తికరమైన ఆహ్లాదకరమైన వార్తలను అందుకుంటారు. భూమి వివాదాలు, చట్టపరమైన వివాదాలు లేదా వ్యాజ్యాలలో విజయం వరిస్తుంది. 

సూర్యుని సంచారంతో, తులారాశి జీవితంలో సానుకూల వాతావరణం ఉండబోతుంది. కుటుంబ సభ్యులందరిలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది.చాలా రోజులుగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న ఒక ముఖ్యమైన ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది.  మీ ముందు ప్రత్యర్థులు మోకరిల్లతారు. ప్రేమ సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. ఇంట్లో పిల్లల వివాహ చర్చలు తదుపరి స్థాయికి వెళ్తాయి.

వృశ్చికం  వారికి మకర సంక్రాంతి శుభప్రదం అని చెప్పాలి. సూర్యుని ప్రత్యేక అనుగ్రహంతో ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం  మీలో తొణికిసలాడుతాయి. కెరీర్, వ్యాపారానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది శుభ సమయం. ఆర్థిక లాభాల అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు పూర్తిగా బలపడతాయి. ఉద్యోగార్థులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే అవకాశాలున్నాయి. పనిలో మీ శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు.

సూర్య సంచార మకర సంక్రాంతి ధనుస్సు రాశి వారికి మంచి ఆర్థికంగా మంచి  ఫలితాలను అందుకోబోతున్నారు.  ఆదాయ వనరులు మెరుగుపడతాయి. ఆస్తి సంబంధిత పెట్టుబడులలో లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం ఉన్నాయి.  పిల్లల గురించి శుభవార్తలు అందుకుంటారు.   కుటుంబంలో శాంతి,ఆనందం వెల్లివిరుస్తాయి. ప్రత్యర్థులు కూడా మిమ్మల్ని ప్రశంసిస్తారు. సామాజిక, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనే అవకాశాలున్నాయి. 

సూర్యుడు మకర రాశిలో  ప్రవేశించడంతో, మకర రాశి వారికి  కుటుంబంతో పాటు ఆర్థిక విషయాలలో విజయం సాధిస్తారు. జీవనోపాధి రంగంలో కొత్త ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. మీ కింది అధికారుల నుండి గౌరవంతో పాటు  మద్దతు అందుకుంటారు. అయితే, ఈ సమయంలో మీ తల్లిదండ్రుల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం. 

ఈ మకర సంక్రాంతి కుంభ రాశి వారికి అంత మంచిది కాదనే చెప్పాలి. ఈ సమయంలో మీ ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.  అనవసరమైన వివాదాల్లో చిక్కుకునే అవకాశం ఉన్నందున మీ మాటల పట్ల జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ప్రతికూల వార్తలు వినడం వల్ల మీరు ఆకస్మిక ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది. అనవసరమైన విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకుండా ఉంటే ఉత్తమం. 

మకర సంక్రాంతి నుండి మీన రాశి వారికి కొత్త ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. మీరు శారీరకంగా,  మానసికంగా మరింత బలవంతులు అవుతారు. అదృష్టం యొక్క పూర్తి సహకారంతో, మీరు తక్కువ ప్రయత్నంతో ఎక్కువ ఫలితాలను సాధిస్తారు. సమాజంలో గుర్తింపుతో పాటు  గౌరవం పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో చాలా కాలంగా ఉన్న సంక్షోభం ముగుస్తుంది. 

గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారంపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది.  ZEE NEWS దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

