Malavya Rajayoga: మాలవ్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు!

Malavya Rajayoga Zodiac Signs 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏప్రిల్ మూడో వారం గ్రహాల గమనాల్లో కీలకమైన మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి.. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో విపరీతంగా సుఖసంతోషాలతో పాటు సంపాదన లభించబోతోంది. ఇదిలా ఉంటే సంపదకు కారకుడిగా భావించే శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన వృషభంలోకి ప్రవేశించాడు. దీని కారణంగానే అత్యంత శక్తివంతమైన మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడింది. దీని ప్రభావం ఏప్రిల్ 20 నుంచి 26వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది. అయితే, దీనివల్ల మొత్తం 12 రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఐదు రాష్ట్రాల వారికి అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వృత్తి జీవితంలో పురోగతి కలగడమే కాకుండా ఆర్థికంగా విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
మాలవ్య రాజయోగ ప్రభావంతో లాభపడే రాశులు ఇవే..
వృషభ రాశి
శుక్రుడు తన సొంత రాశిలోకి సంచారం చేయడం కారణంగా ఈ వారం వృషభరాశి వారికి కూడా ఎంతో అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. వీరికి సమాజంలో గౌరవ, మర్యాదలు అనుకున్నంత స్థాయిలో పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రతి పని ఎంతో సులభంగా పూర్తి కావడమే కాకుండా.. నూతన ఆదాయ వనరులు కూడా విపరీతంగా లభిస్తాయి. వైవాహిక జీవితంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
మిధున రాశి
మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి వృషభ రాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడం వల్ల వృత్తిపరంగా మంచి ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. కార్యాలయంలో అధికారుల ప్రశంసలు ఊహించని స్థాయిలో దక్కుతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలకు అద్భుతమైన ఆస్కారం ఉండబోతోంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం లభించడమే కాకుండా. పాత బాకీలు వసూలు అవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
సింహరాశి
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా శుక్రుడు సంచార ప్రభావంతో ఏర్పడే మాలవ్య రాజయోగం కారణంగా వ్యాపార విస్తరణలకు అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా నూతన పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయంగా భావించవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల ఆస్తి విభాగాలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. ఆరోగ్యం చాలా నిలకడగా ఉండబోతోంది. దీనికి కారణంగా మానసికంగా కూడా ఎంతో అద్భుతంగా ఉండగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
తులారాశి
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్రుడి అనుగ్రహం వల్ల విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కళాకారులతో పాటు మీడియా రంగాల్లో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు కూడా చాలా విజయవంతం అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. గతంలో ఉన్న మానసిక ఆందోళన కూడా ఈ సమయంలో పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాల రీత్యా ఒకచోటు నుంచి మరొక చోటికి బదిలీలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ బదిలీలు మీకు అనుకూలంగానే ఉండబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
