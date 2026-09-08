Malavya Rajayogam Effect:వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో శుక్రుడు సౌందర్యం, ఐశ్వర్యం, సంపద, ప్రేమ, ఆనందంతో పాటు ఐశ్వర్యానికి అధిపతి. ఐదు మహాపురుష రాజయోగాలలో ఒకటైన మాలవ్య రాజయోగం కూడా ఈ కాలంలో ఏర్పడింది. శుక్ర సంచారం వలన ఏర్పడిన మాలవ్య రాజయోగం ప్రభావం పన్నెండు రాశుల మీద కనిపిస్తుంది. అయితే, ఈ కాలం ఆరు రాశుల వారికి స్వర్ణయుగం అని చెప్పాలి.
కర్కాటక రాశి..
కర్కాటక రాశి నుండి నాలుగవ ఇంట్లో మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడబోతుంది. ఇది గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుండి మీకు భారీ లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత పదవులను చేపట్టే అవకాశాలున్నాయి. మీ ఆదాయ వనరులు అదే రేంజ్లో పెరగనున్నాయి. ఇది వ్యాపారవేత్తలకు అత్యుత్తమ సమయం. ప్రతి అడుగులోనూ విజయం మిమ్మల్ని వరించబోతుంది.
సింహ రాశి..
శుక్ర గ్రహ సంచారం వల్ల ఏర్పడిన మాలవ్య రాజయోగం సింహ రాశి వారికి స్వర్ణయుగంగా అని చెప్పాలి. చేసే వృత్తిలో పదోన్నతితో పాటు జీతం పెరుగనుంది. వ్యాపారం లాభదాయకంగా ఉండబోతుంది. పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకునే అవకాశాలున్నాయి.
కన్యారాశి..
శుక్ర గ్రహ సంచారం వలన ఏర్పడిన మాలవ్య రాజయోగం కన్యారాశి వారికి అనేక విధాలుగా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ఈ కాలంలో, చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులలో పురోగతి సాధిస్తారు. మీరు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ ఆదాయాన్ని పొందబోతున్నారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. సంతానం విషయంలో శుభవార్త వింటారు.
మేష రాశి..
శుక్ర గ్రహ సంచారం వల్ల ఏర్పడిన మాలవ్య రాజయోగం మేష రాశి వారికి అన్ని దిక్కుల నుండి అదృష్టం మిమ్మల్ని వరించబోతుంది. ఈ కాలం వ్యాపారవేత్తలకు పురోగతికి అవకాశాలను తీసుకురాబోతుంది. ఇది వైవాహిక జీవితంలోని కష్టాలను తొలగించి, సంతోషాన్ని పెంచుతుందనే చెప్పాలి. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభం మిమ్మల్నిఇబ్బందుల నుండి బయటపడేసే అవకాశాలున్నాయి.
మకరరాశి..
కర్మ స్థానంలో ఉన్న మకరరాశిలో శుక్రుని సంచారం వలన ఈ రాశికి అనుకోని ధనలాబాలు అందుకోబోతుంది. ఈ సమయంలో వ్యాపారవేత్తలు తమ కష్టానికి పూర్తి ఫలితాలను అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించవచ్చు. వృత్తి జీవితంలో ఇది ఒక అద్భుతమైన సమయం అని చెప్పాలి. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా ఇది మంచి తరుణం.
తులా రాశి..
తులారాశిలో శుక్రుడికి సంబంధించిన స్వంత రాశి.. ఈ రాశిలో శుక్రుని సంచారం వలన ఏర్పడిన మాలవ్య రాజయోగం ఈ రాశి వారికి ప్రతి అడుగులోనూ విజయాన్ని అందించబోతుంది. ఇది మీకు సువర్ణావకాశం అని చెప్పాలి. ఈ కాలంలో, మీరు మీ వృత్తిలో కొత్త శిఖరాలను చేరుకుంటారు. వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించిన మీ ప్రయత్నాలు విజయవంతం అయ్యే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
Disclaimer (గమనిక): ప్రియ పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలతో పాటు గ్రహ గోచారంతో పాటు ఆయా రాశుల్లో జన్మించిన వారి వ్యక్తిగత జాతకం ఆధారంగా ఇది మారుతూ ఉంటుంది. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.
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