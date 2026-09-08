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మాలవ్య రాజయోగంతో ఈ రాశుల బంపర్ జాక్‌పాట్... ఈ రాశులకు వారి ఇంట్లో కనకవర్షం..

Malavya Rajayogam: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాలు నిరంతరం విరామం లేకుండా సంచరిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా సంచరించడం వలన కొన్ని అద్భుత యోగాలు ఏర్పడి కొన్ని రాశులకు మంచి చెడులను అందిస్తుంటాయి. ఇక  సంపదకు, ఐశ్వర్యానికి అధిపతి అయిన శుక్రుడు ప్రస్తుతం తన స్వంత రాశి అయిన తులారాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. దీని వలన కొన్ని రాశుల వారికీ బంపర్ జాక్‌పాట్ తగలబోతున్నట్టు గ్రహ గోచారం చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 08, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:05 AM IST
మాలవ్య రాజయోగంతో ఈ రాశుల బంపర్ జాక్‌పాట్... ఈ రాశులకు వారి ఇంట్లో కనకవర్షం..
Image Credit: Malavya Rajayogam (ZEE File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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