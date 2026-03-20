  • Mani Kanchana Yoga: మణి కాంచన యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. మహా అద్భుతమే!

Mani Kanchana Yoga: మణి కాంచన యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. మహా అద్భుతమే!

Mani Kanchana Yoga Effect On Zodiac: 2026 సంవత్సరంలో ఎంతో శక్తివంతమైన మణికాంచన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీనికి కారణంగా కొన్ని  రాశుల వారికి అపారమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆయా రాశుల వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 20, 2026, 11:05 AM IST

Ugadi Wishes in Telugu 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.. సాంప్రదాయపరంగా ఇలా చెప్పండి!
5
Happy Ugadi 2026
Ugadi Wishes in Telugu 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు.. సాంప్రదాయపరంగా ఇలా చెప్పండి!
Divyanka Tripathi: పెళ్లైన పదేళ్లకు సీరియల్ నటి ప్రెగ్నెంట్‌.. 41 ఏళ్ల దివ్యాంకా త్రిపాఠి బేబీబంప్‌ ఫోటోస్‌..!
5
Divyanka Tripathi
Divyanka Tripathi: పెళ్లైన పదేళ్లకు సీరియల్ నటి ప్రెగ్నెంట్‌.. 41 ఏళ్ల దివ్యాంకా త్రిపాఠి బేబీబంప్‌ ఫోటోస్‌..!
IPL 2026: ఐపీఎల్ ఆరంభానికి ముందే సీఎస్‌కేకు భారీ ఎదురుదెబ్బ.. కీల‌క బౌల‌ర్ దూరం
5
IPL 2026
IPL 2026: ఐపీఎల్ ఆరంభానికి ముందే సీఎస్‌కేకు భారీ ఎదురుదెబ్బ.. కీల‌క బౌల‌ర్ దూరం
Rythu Bharosa: రైతులకు శుభవార్త.. బ్యాంక్ అకౌంట్‌లోకి ₹6,000 తొలి విడత విడుదల
5
Rythu bharosa scheme
Rythu Bharosa: రైతులకు శుభవార్త.. బ్యాంక్ అకౌంట్‌లోకి ₹6,000 తొలి విడత విడుదల
Mani Kanchana Yoga: మణి కాంచన యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. మహా అద్భుతమే!

Mani Kanchana Yoga Effect On Zodiac Telugu: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల కలయిక వల్ల ఏర్పడే యోగాలు మానవ జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులను తీసుకువస్తూ ఉంటాయి. 2026 సంవత్సరం బుధుడు తో పాటు గురు గ్రహాల కదలికలు ఎక్కువగా ఉండబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన మణికాంచన రాజయోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఎన్నో రకాల ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన కలిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన సంపాదన కూడా లభించబోతోంది. 

మణికాంచన రాజయోగం ఎఫెక్ట్..
వృషభ రాశి 
మణికాంచన రాజయోగం ప్రభావంతో వృషభ రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్స్ లభించడమే కాకుండా వ్యాపారాల్లో ఒప్పందాలు లాభసాటిగా మారతాయి. అంతేకాకుండా అనవసర ఖర్చులకు కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సమయంలో ఖర్చుల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది..

సింహరాశి 
సింహరాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. కెరీర్‌లో ఊహించని విజయాలు కూడా సాధించబోతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో అహంకారం నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది. దీని కారణంగా వీరికి సమాజంలో మంచి గుర్తింపు కూడా లభించబోతోంది. 

తులారాశి 
మణికాంచన రాజయోగ ప్రభావంతో తులా రాశి వారికి ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. అలాగే ఇతరులపై అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు. సొంత నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్లడం శ్రేయస్కరమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు సమస్యలు కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి.

మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఎంతో సులభంగా విముక్తి లభించబోతోంది.. ముఖ్యంగా వీరు ఈ సమయంలో పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఎంతో ఓపికగా పనిచేయడం వల్ల మంచి గుర్తింపు కూడా పొందగలుగుతారు. దీంతోపాటు తొందరపాటు నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం మానుకుంటే చాలా మంచిది. ఈ సమయంలో వీరికి అంతా బాగానే ఉంటుంది..

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Mani Kanchana Yoga 2026Mani Kanchana YogaMani Kanchana Rajayoga EffectsMani Kanchana Yoga Effect

