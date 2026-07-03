/Mars Effect: జూలై 24 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేదు.. కుజుడి సంచారంతో ఊహించని ధనలాభాలు!

Mars Entry Into Mrigasira Nakshatra 2026 News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల మార్పులకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.. ముఖ్యంగా శక్తి, ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు భూమికి కారకుడైన కుజుడు జూలై నెలలో ఒక కీలకమైన నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తున్నాడు.. 2026 జూలై 24, శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 03:29 గంటలకు కుజుడు తన సొంతం నక్షత్రమైన మృగశిర నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు.. ఆగస్టు 12 వరకు కుజుడు ఇదే నక్షత్రంలో సంచార దశలో కొనసాగుతాడు.. కుజుడు మృగశిరలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని అద్భుత మార్పులు రాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సంచారం కారణంగా ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు, అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసం లభిస్తాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో అదృష్టం పొందే రాశులవారి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి (Aries)
మృగశిర నక్షత్రంలో కుజుడి ప్రవేశం మేష రాశి వారికి అద్భుతమైన శక్తిని, సాహసాన్ని అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపార రంగాలలో ఉన్న వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు సుగమవుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం కారణంగా మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగవుతుంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. తండ్రి వైపు నుంచి పూర్తి సపోర్ట్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
కర్కాటక రాశి (Cancer)
కర్కాటక రాశి జాతకులకు ఈ కుజ సంచారం అత్యంత శుభప్రదంగా, లాభదాయకంగా మారబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కార్యాలయంలో మీకు కొత్త బాధ్యతలు లభించే ఛాన్స్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి భవిష్యత్తులో మీ ఎదుగుదలకు తోడ్పడతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న కోరికలు నెరవేరే సమయం వచ్చింది.. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలోపేతం కావడమే కాకుండా.. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా సమయాన్ని గడుపుతారు. ఇంట్లో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది.
సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశి వారి జీవితాల్లో కూడా కుజుడి సంచారంతో కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా శుభఫ్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో వీరికి కెరీర్ ఊపందుకుంటుంది.. ఉద్యోగులకు జీతాల పెంపు (Salary Hike) లేదా పదోన్నతి (Promotion) లభించే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారస్తులు ఒక ముఖ్యమైన, పెద్ద డీల్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. మీలోని నాయకత్వ లక్షణాలు (Leadership Skills) అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
కుజుడి నక్షత్ర మార్పు వృశ్చిక రాశి వారిలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని, ఉత్తేజాన్ని నింపుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితంలో సుఖసంతోషాలు పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామి (Spouse) నుంచి మీకు పూర్తి సహకారం, ప్రేమ లభించబోతున్నాయి. వ్యాపార రంగంలో పరిస్థితులు చాలా వేగంగా మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగస్తులు కెరీర్లో అఖండ విజయాలను సాధించేందుకు చక్కటి అవకాశాలను పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
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