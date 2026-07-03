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Mars Effect: జూలై 24 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేదు.. కుజుడి సంచారంతో ఊహించని ధనలాభాలు!

Mars Entry Into Mrigasira Nakshatra 2026: జూలై 24న శుక్రుడు మృగశిర నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే వీరికి ఆర్థికంగా కూడా అద్బుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోయే రాశులవారి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 03, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:22 AM IST
Mars Effect: జూలై 24 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేదు.. కుజుడి సంచారంతో ఊహించని ధనలాభాలు!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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