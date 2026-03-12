Mars Saturn Effect: కుజ-శని కలయిక.. ఈ రాశుల జాతకం మారబోతోంది.. కెరీర్, వ్యాపారాల్లో అద్భుత విజయాలు!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mars-saturn Conjunction 2026 Effect On Zodiac Telugu: ఏప్రిల్ 20న గ్రహాల సేనాధిపతి అయిన కుజుడు, శని గ్రహం ఒకదానికొకటి చాలా సమీపంలోకి రాబోతున్నాయి. దీనికి కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అయితే, అద్భుతమైన లాభాలు పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 12, 2026, 11:32 AM IST

Mars-saturn Conjunction 2026 Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని గ్రహాల కలయికలు అత్యంత విశేష ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ధైర్యం, శక్తికి ప్రతీక అయిన కుజుడు, క్రమశిక్షణ, సహనానికి మారుపేరుగా చెప్పకునే శని గ్రహం ఏప్రిల్‌ 20న కలయిక జరపబోతున్నాయి. ఈ రెండు శక్తివంతమైన గ్రహాల కలయిక వల్ల రాబోయే కాలంలో 5 రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. కెరీర్‌తో పాటు వ్యాపారాల పరంగా భారీ మొత్తంలో కలిసి వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఈ సమయంలో భారీ మార్పులు వస్తాయి. అయితే, ఈ అదృష్టాన్ని పొందే రాశులేవో వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఈ రాశులవారికి లాభాలే లాభాలు:
మేష రాశి:
మేష రాశివారికి ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కార్యాలయంలో వీరి అద్భుతమైన పనులకు ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే వారసత్వ ఆస్తులు కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీరికి ఈ సమయంలో కొత్త బాధ్యతలు లభించే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.

సింహ రాశి:
సింహ రాశివారి జీవితంలో అద్భుతమైన వెలుగు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీరికి సమాజంలో అద్భుతమైన గౌరవం కూడా లభిస్తుంది. ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా రియల్‌ ఎస్టేట్‌ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల భారీ లాభాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే కుటుంబ పరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభిస్తుంది. 

కన్యా రాశి:
ఆర్థిక స్థితిగతులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా శని ప్రభావంతో ఈ రాశివారికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించబోతోంది. గతంలో ఉన్న అనారోగ్య సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. వీరు ఆస్తి పెంచుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త ఇళ్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారి కలలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. 

వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి రాశివారికి ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక వల్ల అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే వ్యాపారాలు చేసేవారు నూతన ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు. అంతేకాకుండా వీరి బ్యాంక్‌ బ్యాలెన్స్‌ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వ్యాపారాల్లో కొత్త క్లయింట్ల నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు కూడా పొందుతారు. 

కుంభ రాశి:
కుంభ రాశివారికి ఈ సమయంలో కష్టానికి తగిన గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా పూర్తిగా దూరమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసేవారు అధికారుల సహాయంతో అనుకున్న పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. అంతేకాకండా కెరీర్‌లో ఉన్న ఆటంకాలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. కొత్త ఉద్యోగాలు కూడా వీరికి అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తాయి. వీరి ఆరోగ్యం చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

