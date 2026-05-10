/Mars Transit 2026: మే 11 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి కుబేర యోగం.. కుజుడి దయతో కనకవర్షమే!

Mars Transit Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గ్రహాల కదలికలు ఒక వ్యక్తి విధిరాతతో పాటు జీవితం పై ప్రత్యక్షమైన ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి. అందుకే జాతకాల్లో గ్రహాలు కీలకంగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఇదిలా ఉంటే మే 11వ తేదీ నుంచి కుజుడు, కేతువు నక్షత్రాల్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఇది చాలా ముఖ్యమైన సంఘటనగా భావిస్తూ ఉంటారు. కుజుడిని బలంతో పాటు ధైర్యం కార్యాచరణకు అధిపతిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. మరోవైపు కేతు ఆకస్మిక మార్పు, కర్మ ఫలాలతో సంబంధం కలిగిన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా వృత్తి, డబ్బు, ఆస్తులు పరంగా అనేక మార్పులు సంభవించే అవకాశాలున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. జాతకంలో కుజుడు అనుకూల స్థానంలో ఉండడం వల్ల ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలగడమే కాకుండా.. గతంలో ఇతరులకు ఇచ్చిన డబ్బు కూడా తిరిగి పొందే అవకాశాలను పెంచుతుంది. అలాగే ఇది వృత్తి జీవితంపై కూడా ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. దీని కారణంగా వృత్తిలో పురోగతి లభించడమే కాకుండా మరెన్నో కొత్త కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా అదృష్టం సహకరించి స్థిరాస్తికి సంబంధించిన ప్రయోజనాలు కూడా కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే కుజుడి శుభప్రభావంతో పాత విభేదాలు లేదా కోర్టు కేసుల నుంచి ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం కలుగుతుంది. దీంతోపాటు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ సమయాల్లో ఎలాంటి పనులైన ఎంతో సింపుల్గా చేసి విశేషమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు.
ఈ రాశుల వారిపై అపారమైన కుజుడి ప్రభావం..
మేష రాశి
మే 11వ తేదీ నుంచి మేషరాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. కుజుడి ప్రభావంతో వీరికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాలు లభించబోతున్నాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా ఈ సమయంలో తప్పకుండా తెరుచుకుంటాయి. అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులు సులభంగా పూర్తి కావాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పెట్టుబడుల ద్వారా ఆకస్మిక ధనలాభాలు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదించే అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు.
కర్కాటక రాశి
కుజుడి అనుగ్రహం మే 11వ తేదీ నుంచి కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి వీరికి అదృష్టం అనుకున్నంత స్థాయిలో పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.s పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా కొత్త కొత్త బాధ్యతలు పొందగలుగుతారు. వ్యాపారాల్లో ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఎప్పటినుంచో తీవ్ర మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి
కుజుడి ప్రభావంతో మిధున రాశి వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కెరియర్ పరంగా పెద్ద పెద్ద మార్పులు సంభవించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరి కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభించి జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే వీరు కొత్త అవకాశాలు పొందడమే కాకుండా జీవితంలో ఉన్నత స్థితికి ఎదిగే ఛాన్సులు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా వ్యాపారస్తులకు పరిష్కారం అవుతాయి.
