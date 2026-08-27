/Mars Transit: రాహు నక్షత్రంలోకి అగ్నిగ్రహం మార్పులు.. సెప్టెంబర్ 2 వరకు ఈ రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్త!

Mars Transit In Aridra Nakshatra: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. చాయాగ్రహంగా పేరు ఉన్న కుజుడితోపాటు రాహువు మధ్య సంబంధాలను అత్యంత శక్తివంతమైనవిగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. శక్తి బలంతో పాటు కోపానికి అధిపతి అయిన కుజుడు.. ప్రస్తుతం రాహువు పాలించే ఆరుద్ర నక్షత్రంలో సంచారం కొనసాగిస్తున్నాడు.. ఆగస్టు 12 సంచారం చేయగా.. సెప్టెంబర్ 2వ తేది వరకు అక్కడే సంచార దశలో ఉంటాడు.. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ గ్రహం ఆరుద్ర నక్షత్రంలో అనేక మార్పులకు చోటు చేసుకోబోతోంది. అగ్ని తత్వానికి అధిపతిగా భావించే కుజుడు.. రాహువువు నక్షత్రంలో మార్పులు జరిపినప్పుడు మొత్తం అన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. అలాగే కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా వృత్తి పరంగా ఆరోగ్యపరంగా అనేక హక్కులు సంభవించే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో అనేక సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. అయితే, ఈ కుజుడు ప్రభావంతో ఏ రాశుల వారికి ఎక్కువగా మేలు జరుగుతుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులవారికి సమస్యలు తప్పవు..
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి అధిపతి కుజుడే కావడంతో.. రాహువు నక్షత్రంలో దూకుడు స్వభావంతో మార్పులు చేయడం కారణంగా వీరికి కొన్ని రకాల సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పనిచేసే సమయాల్లో ఉద్యోగులతో వాదనలకు దిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే వాహనాలు నడిపే క్రమంలో కూడా తప్పకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ప్రమాదాలతో పాటు గాయాలయ్యే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. తొందరపాటుగా తీసుకునే ఆర్థిక నిర్ణయాలు భారీ నష్టాలకు దారితీస్తాయి.
వృషభరాశి
వృషభ రాశి వారికి కుదిరి సంచారం కారణంగా ఆర్థికంగా ఎన్నో రకాల ప్రతికూల మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కోపాన్ని వదిలేసి సంభాషణ పై తప్పకుండా దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అలాగే పరిస్థితులు కూడా మరింత దిగజారే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. కాబట్టి ఈ సమయాల్లో తప్పకుండా జాగ్రత్తలు వహించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఊహించనిక అచ్చుల కారణంగా బడ్జెట్ కూడా దెబ్బతీసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో డబ్బులు అప్పుగా ఇవ్వకపోవడం చాలా మంచిది..
సింహరాశి
సింహరాశి వారికి ఈ సమయంలో మానసిక ఒత్తిడి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా వృత్తిలో ఎన్నో రకాల అద్దంకులు కూడా వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కార్యాలయాల్లో రాజకీయాల వల్ల ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. అంతేకాకుండా పనిపై దృష్టి పెట్టి జీవితాన్ని ముందుకు సాగించడం చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా అధిక రక్తపోటు లేదా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులందరూ తప్పకుండా జాగ్రత్తలు వహించాల్సి ఉంటుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల ఒడిదుడుకులు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తమ కుటుంబ జీవితంలో అనేక రకాల సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో లేదా వ్యాపార భాగస్వామితో విభేదాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆకస్మికంగా ఊహించని ఖర్చులు వస్తాయి. దీని ఫలితంగా బడ్జెట్లో మార్పులు వచ్చి ఇతరుల నుంచి రుణాలు తీసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
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