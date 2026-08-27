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Mars Transit: రాహు నక్షత్రంలోకి అగ్నిగ్రహం మార్పులు.. సెప్టెంబర్ 2 వరకు ఈ రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్త!

Mars Transit In Aridra Nakshatra: ఆరుద్ర నక్షత్రంలో కుజుడు చేసే మార్పులు కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై కీడు ప్రభావం పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఆయారాశిలో వారి జీవితాల్లో అనుకోని సంఘటనలు జరుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరంగా తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొనే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 27, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:05 AM IST
Mars Transit: రాహు నక్షత్రంలోకి అగ్నిగ్రహం మార్పులు.. సెప్టెంబర్ 2 వరకు ఈ రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్త!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Mars Transit: రాహు నక్షత్రంలోకి అగ్నిగ్రహం మార్పులు.. సెప్టెంబర్ 2 వరకు ఈ రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్త!
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