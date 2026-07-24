/ఈ రోజే మృగశిరలోకి కుజుడు.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేని రాజయోగం!

Mars Transit In Mrigashira Nakshatra 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నవగ్రహాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంటుందని మనందరికీ తెలుసు. గ్రహాల సేనాపతిగా పరిగణించే కుజుడు ధైర్య సాహసాలు, శక్తి, ఆత్మవిశ్వాసాలకు సంకేతంగా పరిగణిస్తారు.. అందుకే కుజ గ్రహ సంచారంలో లేదా నక్షత్ర మార్పులో వచ్చే ఎలాంటి మార్పులైన.. దాని ప్రభావం ద్వాదశ రాశుల జీవితాలపై స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం.. జులై 24న కుజ గ్రహం రోహిణి నక్షత్రం నుంచి తన సొంత నక్షత్రమైన మృగశిర నక్షత్రంలోకి సంచారం చేసింది.. ఈ నక్షత్ర సంచారం రాబోయే 20 రోజుల పాటు కొనసాగనుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
మృగశిర నక్షత్ర విశిష్టత..
జ్యోతిష్య ప్రకారం.. 27 నక్షత్రాల్లో మృగశిర నక్షత్రం 5వ స్థానంలో ఉంటుంది.. మృగశిర నక్షత్రం కుజుడి శక్తికి, చంద్రుడి శాంత స్వభావానికి అద్భుతమైన ప్రభావాన్ని అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. దీని కారణంగా కుజుడు తన సొంత నక్షత్రంలో ప్రవేశించడం వల్ల అత్యంత శుభయోగాలు ఏర్పడతాయి.. ఈ ప్రభావం వల్ల ముఖ్యంగా 3 రాశుల వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి.. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.
అదృష్టం పొందే రాశులు ఇవే..
కర్కాటక రాశి (Cancer)
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సంచార సమయం ఎంతో శ్రేయస్స్కరంగా ఉంటుంది.. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఊహించని ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. నూతన ఆదాయ మార్గాలు కూడా లభిస్తాయి. విదేశీ ప్రయాణాలకు సంబంధించిన ప్రయత్నాలు ఫలించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారాలు విస్తరించాలనుకునేవారికి ఈ సమయం ఎంతో చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పాత అప్పులు తీరిపోయి.. మనశ్శాంతి లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మేష రాశి (Aries)
కుజుడి నక్షత్ర సంచారంతో మేష రాశి వారికి ఎన్నో అనుకూలమైన మార్పులు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలతో పాటు ప్రమోషన్ లభించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది.. ఆకస్మిక ధనలాభాలు కలిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన, శాంతియుత వాతావరణం నెలకొంటుంది.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు నుంచే బంగారు సమయం మొదలవుతుంది.. కుటుంబంలో ఉన్న సుదీర్ఘ వివాదాలు, గొడవలు పరిష్కారమవుతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించడమే కాకుండా ఆఫీసులో బాస్ సపోర్ట్ కూడా లభించి ప్రమోషన్కు సిఫార్సు అయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. నిలిచిపోయిన బకాయిలు తిరిగి చేతికి అందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
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