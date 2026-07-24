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ఈ రోజే మృగశిరలోకి కుజుడు.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేని రాజయోగం!

Mars Transit In Mrigashira Nakshatra 2026: మృగశిర నక్షత్రంలోకి కుజుడు కూడా ఈ రోజు సంచారం చేయబోతున్నాడు. అయితే, ఈ 20 రోజుల పాటు కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కోరుకున్న కోరికలు కూడా తొలగిపోతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 24, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:06 AM IST
ఈ రోజే మృగశిరలోకి కుజుడు.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేని రాజయోగం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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