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Mars Transit 2026: శుక్రుడి రాశిలోకి కుజుడి ఎంట్రీ.. ఆ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం, కోటీశ్వరులయ్యే ఛాన్స్!

Mars Transit In Taurus 2026: జూన్ 21వ తేదీన కుజుడు భూతత్వ రాశిగా భావించే వృషభంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. అయితే, ఈ సమయం నుంచి కొన్ని రాశుల వారందరికీ విశేషమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు జరగడమే కాకుండా కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. జీవితంలో మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తుంది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 07, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:27 AM IST
Mars Transit 2026: శుక్రుడి రాశిలోకి కుజుడి ఎంట్రీ.. ఆ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం, కోటీశ్వరులయ్యే ఛాన్స్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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