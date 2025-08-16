English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mars Transit: చిత్త నక్షత్రంలోకి కుజుడు.. ఈ రాశులవారికి లక్కీ డేస్‌ ప్రారంభం..

Mars Transit Effect On Zodiac Telugu: చిత్త నక్షత్రంలోకి కుజ గ్రహం సంచారం (Mars transit) చేయబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అర్థికపరమైన సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 16, 2025, 11:46 AM IST

Trending Photos

Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
6
Prabhas marriage
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
Niharika: ఆ స్టార్ హీరో తో నిహారిక డేటింగ్.. అసలు ఇదేం విడ్డూరం..!
5
mega daughter Niharika
Niharika: ఆ స్టార్ హీరో తో నిహారిక డేటింగ్.. అసలు ఇదేం విడ్డూరం..!
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
10
Independence Day 2025
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
Mars Transit: చిత్త నక్షత్రంలోకి కుజుడు.. ఈ రాశులవారికి లక్కీ డేస్‌ ప్రారంభం..

Mars Transit Effect On Zodiac: సెప్టెంబర్ నెల గ్రహ సంచారాల పరంగా చాలా ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇదే నెలలో ఎంతో శక్తివంతమైన గ్రహాలు సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కుజ గ్రహం లాంటి కీడు గ్రహం చిత్త నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతోంది. ఇది సెప్టెంబర్ 3వ తేదిన జరగబోతోంది. దీని కారణంగా మూడు రాశులవారికి వృత్తి, ఆర్థికపరమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితంలో పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. కుజుడు జాతంలో ఉన్న స్థానాన్ని బట్టి వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పులు వస్తాయి. ఈ గ్రహం జాతకంలో శుభస్థానంలో ఉంటే అదృష్టం విపరీతంగా కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. 

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
మేష రాశి:
చిత్త నక్షత్రంలోకి కుజుడు (Mars transit) ప్రవేశించడం వల్ల మేష రాశివారికి కెరీర్‌ పరంగా ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే శక్తి కూడా పెరిగి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే మేష రాశివారికి సామర్థ్యం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారికి ఈ సమయంలో గొప్ప ఉపశమనం కలుగుతుంది. కుటుంబ జీవితంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం కూడా పెరుగుతుంది. మానసిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. 

కుంభ రాశి
కుంభ రాశివారికి శని అధిపతిగా వ్యవహరిస్తారు. అయితే, కుజుడి నక్షత్ర సంచార ప్రభావం కూడా పడబోతోంది. దీని కారణంగా వీరికి కూడా చాలా మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే సొంత వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఇది అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు. వీరికి ఈ సమయంలో సామాజిక సంబంధాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. దీంతో పాటు కుటుంబ సంబంధాలు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. అలాగే వీరు ఈ సమయంలో ప్రయాణాలు కూడా చేయాల్సి వస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. 

వృశ్చిక రాశి
కుజుడు నక్షత్ర సంచారం చేయడం వల్ల వృశ్చిక రాశివారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు వీరికి గౌరవంతో పాటు సంపాదన విపరీతంగా పెరుగుతుంది. పరిపాలనా, పోలీసు, రక్షణ రంగాలలో పనులు చేస్తున్నవారికి ఈ సమయంలో చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే వీరికి సీనియర్ల నుంచి కూడా మంచి సహకారం లభించి.. అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు వ్యక్తిగత జీవితంలో విశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని కష్టతరమైన పనులు కూడా చాలా సులభంగా చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో కొత్త సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Mars transitJupiter Transit 2025Venus Transit 2025Saturn Transit 2025

Trending News