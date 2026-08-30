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Mars Transit: కుజుడి నక్షత్ర మార్పుతో అదృష్టం పొందే 5 రాశులు.. సెప్టెంబర్ 2 నుంచి డబ్బే డబ్బు!

Mars Transit Effect: సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీన కుజుడు గురుడి నక్షత్రంగా పరిగణించే పునర్వాసుల్లోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా మేలు జరగడమే కాకుండా కోరుకున్న కోరికలు సులభంగా నెరవేరుతాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 30, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:44 AM IST
Mars Transit: కుజుడి నక్షత్ర మార్పుతో అదృష్టం పొందే 5 రాశులు.. సెప్టెంబర్ 2 నుంచి డబ్బే డబ్బు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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