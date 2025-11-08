English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mars Transits 2025 Effect: జ్యేష్ట నక్షత్రంలోకి కుజుడి సంచారం.. ఈ నెలలో 3 రాశులవారికి లక్కీ జాక్‌పాట్..

Mars Transits 2025 Effect On Zodiac: జ్యేష్ట (Jyeshtha) నక్షత్రంలోకి నవంబర్ 19వ తేదీన కుజుడు సంచారం (Mars Transits 2025) చేయబోతున్నాడు. బుద్ధుడి నక్షత్రంలోకి కుజుడు వెళ్లడం వల్ల ఈ సమయంలో శక్తివంతమైన ప్రభావం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 8, 2025, 10:17 AM IST

Mars Transits 2025 Effect: జ్యేష్ట నక్షత్రంలోకి కుజుడి సంచారం.. ఈ నెలలో 3 రాశులవారికి లక్కీ జాక్‌పాట్..

Mars Transits 2025 Effect On Zodiac Telugu: కుజుడిని జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అన్ని గ్రహాలకు అధిపతిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ గ్రహాన్ని బలంతో పాటు ధైర్యం నైపుణ్యానికి చిహ్నంగా భావిస్తూ ఉంటారు. అందుకే అన్ని గ్రహాలతో పాటు జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం ఈ గ్రహానికి కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కుజుడి సంచార ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు తీసుకొస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే కుజుడు నవంబర్ 19న జ్యేష్ట (Jyeshtha) నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. బుధుడి నక్షత్రంలోకి కుజుడు ప్రవేశించడం వల్ల తెలివితేటలు, కమ్యూనికేషన్ పరంగా విశేషమైన మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారి కోరికలు కూడా ఎంతో సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి. అయితే, కుజుడి నక్షత్ర సంచారంతో అత్యధికంగా లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

మకర రాశి
కుజుడి సంచారం (Mars Transits 2025) కారణంగా మకర రాశి వారికి నవంబర్ 19వ తేదీ నుంచి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో వీరికి సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే అదృష్టం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో కొత్త కొత్త అవకాశాలు పెరగడం ప్రారంభమవుతాయి. విదేశాల్లో పనులు చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరు పాత ప్రాజెక్టుల నుంచి డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభించి.. అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. జీవితంలో ఎన్నడూ పొందలేనంత అదృష్టాన్ని పొందుతారు. ఈ సమయంలో వీరికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా కలుగుతుంది. 

మిథున రాశి
నవంబర్ 19వ తేదీన కుజుడు జ్యేష్ట (Jyeshtha) నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం కారణంగా మిధున రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా ఊపొందుకుంటాయి. కోపం కూడా తగ్గి.. ఎన్నో రకాల పనులు చాలా సులభంగా చేయగలుగుతారు. ఖర్చులను కూడా నియంత్రించుకోగలిగే అవకాశాలున్నాయి. కెరీర్ పరంగా ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కానీ ఖర్చులు కూడా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది.. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

తులారాశి 
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా కుజుడి సంచారం (Mars Transits 2025) చాలా శుభప్రదంగా మారబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే కెరీర్ పరంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఇతరుల మాటలు ఆధారంగా తీసుకొని జీవితంలో తొందరపడకపోవడం చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా సీనియర్ అధికారుల నుంచి వీరు తప్పకుండా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఇక వీరికి ఈ సమయంలో పేరు ప్రతిష్టలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవడం కూడా చాలా మంచిది. ఈ సమయంలో అలసటతో పాటు ఎన్నో రకాల సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.

(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.)

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

