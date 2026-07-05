Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /అరుదైన కేంద్ర దృష్టి యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, అపార ధనలాభం!

అరుదైన కేంద్ర దృష్టి యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, అపార ధనలాభం!

Mars-venus Square Conjunction July 2026: జూలై 29, బుధవారం మధ్యాహ్నం 12:34 గంటలకు శుక్రుడు, కుజుడు ఒకదానికొకటి 90 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడంతో అత్యంత శక్తివంతమైన కేంద్ర దృష్టి యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ అరుదైన శుభ యోగం కారణంగా ప్రధానంగా 4 రాశుల వారి జాతకాలు పూర్తిగా మారిపోబోతున్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 05, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:34 AM IST
అరుదైన కేంద్ర దృష్టి యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, అపార ధనలాభం!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ketan Grand father: అయ్యో.. సియా గోయల్ దారుణం తట్టుకోలేక.. కేతన్ అగర్వాల్ కుటుంబంలో మరో విషాదం..
Ketan Agarwal Grandfather11 min ago
2
FIFA World Cup16 min ago
3
Hyderabad Real Estate49 min ago
4
Mumbai rains1 hr ago
5
Dashank Rajyog 20261 hr ago