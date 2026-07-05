/అరుదైన కేంద్ర దృష్టి యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, అపార ధనలాభం!

Mars-venus Square Conjunction July 2026 Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలు, వాటి కలయికలు అన్ని రాశులవారి మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతూ ఉంటాయి. జూలై నెలలో ఒక అత్యంత అరుదైన, శక్తివంతమైన గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. ప్రేమ, ఐశ్వర్యాలకు కారకుడైన శుక్రుడు, ధైర్య సాహసాలు, పరాక్రమానికి కారకుడైన అంగారకుడు కలిసి ఒక అద్భుతమైన యోగాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం.. జూలై 29, బుధవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల 34 నిమిషాలకు శుక్ర, కుజ గ్రహాలు ఒకదానికొకటి.. 90 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. దీని వల్ల అత్యంత పవిత్రమైన కేంద్ర దృష్టి యోగం ఏర్పడబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ శుభ యోగం కారణంగా ప్రధానంగా నాలుగు రాశుల వారి జాతకాలు పూర్తిగా మారిపోబోతున్నాయి. వీరికి అపారమైన ధనలాభాలు, ఆస్తి కలిసిరావడంతో పాటు జీవితంలో ఊహించని సంతోషం లభిస్తుంది. అయితే, ఈ సమయంలో అదృష్టాన్ని పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి (Aries)
ఈ కేంద్ర దృష్టి యోగం ఎఫెక్ట్తో మేష రాశివారికి మానసిక బలం, ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోయి.. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం చేకూరుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. చేపట్టే ప్రతి పనిలోనూ విజయం తప్పకుండా లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్తగా ఇల్లు లేదా భూమి కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యలు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కోర్టు వ్యవహారాల్లో ఉన్న తండ్రి తరపున ఆస్తులు లభిస్తాయి.. ఇక వైవాహిక జీవితం, ప్రేమ వ్యవహారాలు చాలా మధురంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశి వారికి ఈ యోగం ఒక సువర్ణ అవకాశాన్ని అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వారికి బంపర్ పురోగతి లభిస్తుంది.. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు, గౌరవ మర్యాదలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. జీవితంలో కొత్త ఉత్సాహం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.. ఆదాయ వనరులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కొత్త ఆస్తులను సొంతం చేసుకుంటారు. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు, ప్రశాంతత నెలకొంటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
కన్యా రాశి (Virgo)
శుక్ర, మంగళ గ్రహాల కేంద్ర దృష్టి యోగం ప్రభావంతో కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీరు గతంలో పడిన కష్టానికి, శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం ఇప్పుడు లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కార్యాలయాల్లో పైఅధికారుల ప్రశంసలు అందుతాయి. సహోద్యోగుల నుంచి సపోర్ట్ కూడా విపరీతంగా లభిస్తుంది. ఆర్థిక వృద్ధి బలంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల డబ్బులు భారీగా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. చాలా కాలంగా నడుస్తున్న ఆస్తి తగాదాలు, కోర్టు వివాదాలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి..
తులా రాశి (Libra)
తులా రాశి వారికి ఈ యోగం అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది.. ఉద్యోగంలో మీ స్థానం మరింత స్థిరపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. పాత, నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులతో పాటు వ్యాపార ప్రణాళికలు కూడా మెరుగుపడతాయి. జీవితంలో నెలకొన్న అన్ని రకాల గొడవలు, అశాంతి తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఊహించని ధనలాభాలు కూడా విపరీతంగా కలుగుతాయి.. కొత్త ఆస్తులు కొనుగోలు చేయడమే కాకుండా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ప్రేమ జీవితంలో భాగస్వామితో సత్సంబంధాలు మెరుగుపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి..
నోట్: ఈ సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర అంచనాలతో పాటు నమ్మకాలను ఆధారంగా తీసుకు రాసింది మాత్రమే. దీనికి శాస్త్రీయమైన ఆధారాలు లేవు.. వ్యక్తిగత జాతకాలను బట్టి ఫలితాలలో మార్పులు ఉంటాయి.
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